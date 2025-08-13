Ngày 13/8, chị H.T.T.K.T. (30 tuổi, trú xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi) - người phụ nữ bị anh trai của mình cầm ghế đánh tới tấp - cho biết, sau khi đăng tải đoạn clip ghi lại sự việc, công an đã mời chị lên để xác minh, làm rõ.

Chị T. cho biết chị lập gia đình từ năm 2017. Năm 2021, hai vợ chồng ly thân, chị và con trai ra ngoài thuê phòng trọ sống riêng. Trong thời gian ly thân, chị quen bạn trai khác nhưng giấu gia đình. Đến tháng 2/2025, chị có con với người này thì gia đình mới biết. Sau đó, đứa bé được một gia đình khác nhận nuôi.

Tân cầm ghế đánh tới tấp chị H. (Ảnh: Cắt từ clip)

Chị T. kể, dù không muốn nhưng trước sức ép của gia đình mình, chị đành giao con gái nhỏ cho người khác nuôi. Nhắc đến đây, chị T. nghẹn ngào: " Từ thời điểm giao con cho người khác, tôi không được gặp cháu. Lúc này, tôi mới nhận ra mình không thể sống thiếu con. Nhiều lần tôi đánh tiếng nhờ mẹ và anh đến gia đình nhận nuôi để xin đón bé về nhưng mọi người không đồng ý. Cả nhà chỉ muốn tôi quay về với chồng.

Tôi thừa nhận bản thân có lỗi với chồng bởi chúng tôi chỉ mới ly thân chứ chưa phải ly dị. Vậy mà tôi đã có con với người khác là tôi sai”.

Sau thời gian giữa chị T. và gia đình không tim được "tiếng nói chung", tối 18/6, Huỳnh Thanh Tân (34 tuổi, anh trai chị T.) cùng với mẹ ruột là bà N.T.H. (trú thôn Đồng Vinh, xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi) và em trai đến nơi chị T. thuê trọ ở phường Nghĩa Lộ để khuyên nhủ quay trở về với chồng. Nhưng khi chị T. tiếp tục từ chối thì đôi bên xảy ra sự việc như clip đăng trên mạng.

Trong khi đó, Huỳnh Thanh Tân thừa nhận hành vi đánh em gái là hoàn toàn sai trái do bản thân không kiềm chế được cơn nóng giận.

“Hiện tôi đang làm ăn xa ở miền Tây. Tôi đã nhận ra cái sai và sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nếu cơ quan chức năng yêu cầu về Quảng Ngãi làm việc, tôi sẽ về ngay”, Tân nói và chia sẻ thêm, việc đánh em gái khiến bản thân cũng rất xót xa.

Theo Tân, bao năm qua, em gái đã gây khổ cho gia đình rất nhiều. Thậm chí, mẹ T. đã nhiều lần đòi tự tử vì buồn bực trước cách hành xử của T. với chồng.