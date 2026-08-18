Cảnh tượng này có gì mà khiến người dân ghi lại ngay lập tức?

Sáng 17/8, những người có mặt trên một chuyến tàu rời cảng Bến Đình, đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã tình cờ chứng kiến cảnh tượng đặc biệt giữa biển.

Theo Báo Quảng Ngãi, khoảng 8h30, khi tàu An Vĩnh Express 01 rời cảng Bến Đình khoảng 1 hải lý, một đàn cá heo bất ngờ xuất hiện. Anh Phan Hậu, 41 tuổi, ở đặc khu Lý Sơn là người ghi lại hình ảnh đàn cá bơi trên mặt biển.

Báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết đàn cá có hơn 10 con. Thời điểm phát hiện, ông Phan Hậu đang điều khiển tàu chở khách. Những con cá heo liên tục bơi lội gần khu vực tàu di chuyển, thu hút sự chú ý của người dân và du khách trên hành trình.

Giữa vùng biển rộng, từng chiếc vây liên tục nhô lên rồi mất hút dưới làn nước. Đàn cá di chuyển gần nhau, có lúc xuất hiện ngay cạnh phương tiện. Khoảnh khắc diễn ra không lâu nhưng đủ khiến nhiều người có mặt trên tàu thích thú.

Cá heo xuất hiện ở vùng biển quanh Lý Sơn không phải chuyện hoàn toàn chưa từng xảy ra. Tuy nhiên, yếu tố khiến cảnh tượng sáng 17/8 trở nên đáng chú ý nằm ở số lượng cá thể cùng xuất hiện một lúc.

Báo Quảng Ngãi cho biết theo người dân địa phương, trước đây tại vùng biển quanh đảo vẫn thỉnh thoảng bắt gặp cá heo, nhưng việc một đàn hơn 10 con cùng xuất hiện là điều hiếm thấy.

Cá heo từng "ghé" Lý Sơn, nhưng những lần trước rất khác

Chỉ vài tháng trước, một cảnh tượng tương tự cũng từng khiến người dân và du khách ở Lý Sơn chú ý. Ngày 29/4/2026, một con cá heo bất ngờ xuất hiện gần khu vực cảng An Vĩnh. Đại diện chính quyền đặc khu Lý Sơn xác nhận rằng cá thể này bơi lượn sát bờ trong hơn 4 giờ liên tục. Hình ảnh con vật di chuyển giữa vùng nước ngay cạnh bờ biển thu hút nhiều người đứng xem.

Điểm khác biệt khá rõ: lần cuối tháng 4 chỉ có một cá thể, dù nó tiến rất sát bờ và ở lại trong thời gian dài. Trong khi đó, sáng 17/8, cá heo xuất hiện ở vị trí cách cảng khoảng 1 hải lý nhưng lại tập hợp thành đàn với hơn 10 con.

Xa hơn, tháng 8/2022, người dân Lý Sơn từng phát hiện một con cá heo dài khoảng 1 m, nặng khoảng 30 kg bơi vào khu vực cảng cá. Sau nhiều giờ ở gần bờ, con vật có biểu hiện đuối sức. Những ngư dân bơi giỏi sau đó xuống nước, hỗ trợ đưa cá ra xa bờ và trở lại biển an toàn.

Trường hợp này cũng khác hoàn toàn với đàn cá ngày 17/8. Những con cá vừa xuất hiện được quan sát đang chủ động bơi thành đàn trên biển, không phải tình huống một cá thể bị mắc cạn hay kiệt sức cần con người can thiệp.

Do đó, điều "hiếm" trong cảnh tượng mới nhất không nằm ở việc cá heo lần đầu xuất hiện tại Lý Sơn, mà là hơn 10 cá thể cùng bơi thành đàn gần tuyến tàu chở khách. Sự xuất hiện của cá heo có thể được xem là một hình ảnh thú vị của hệ sinh thái biển quanh đảo.

Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, khuyến cáo người dân, ngư dân và du khách khi bắt gặp cá heo không truy đuổi, bao vây, gây tiếng ồn hay tiếp cận quá gần; đồng thời không có hành vi làm ảnh hưởng hoặc thay đổi tập tính tự nhiên của chúng.

Đến Lý Sơn, du khách có thể trải nghiệm gì?

Không chỉ gây chú ý bởi những cuộc gặp tình cờ với động vật biển, Lý Sơn còn sở hữu cảnh quan khá khác biệt so với nhiều điểm đến biển thông thường.

Theo thông tin giới thiệu của chính quyền Lý Sơn, hòn đảo được hình thành từ hoạt động kiến tạo và phun trào núi lửa. Những quá trình địa chất này để lại nhiều dạng địa hình đặc biệt như Cổng Tò Vò, Hang Câu, Chùa Hang, miệng núi lửa Giếng Tiền và Thới Lới, bên cạnh hệ sinh thái biển với các rạn san hô.

Với du khách yêu biển, đảo Bé (An Bình) là một trong những điểm đáng dành thời gian. Các chương trình khảo sát du lịch do địa phương tổ chức từng đưa hoạt động tắm biển, lặn ngắm san hô tại đảo Bé vào nhóm trải nghiệm chính. Bên cạnh đó, du khách có thể kết hợp tham quan Hang Câu, Cổng Tò Vò, núi Thới Lới và Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải.

Hang Câu gây ấn tượng bởi những vách đá nằm ngay sát biển dưới chân Thới Lới, trong khi từ khu vực núi Thới Lới, du khách có thể quan sát không gian biển đảo từ trên cao. Cổng Tò Vò lại là một trong những dấu tích địa chất đặc trưng dễ nhận diện nhất của Lý Sơn.

Ẩm thực địa phương cũng là một phần của hành trình. Thông tin từ chính quyền Lý Sơn giới thiệu những sản vật, món ăn nổi bật như tỏi Lý Sơn, gỏi rong biển, cua huỳnh đế hay ốc tượng.