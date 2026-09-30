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Xử phạt tài xế xe khách nghe điện thoại khi lái xe, không đeo dây an toàn

NGUYỄN VƯƠNG/VTC News
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Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa triệu tập làm việc, ra quyết định xử phạt tài xế xe khách nghe điện thoại khi lái xe, không thắt dây an toàn.

Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, qua giám sát hành trình phương tiện, Phòng CSGT Công an tỉnh phát hiện dấu hiệu vi phạm của xe khách biển kiểm soát 36H-059.xx tại Km33+400 Quốc lộ 47, đoạn qua xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Ngay sau đó, lực lượng CSGT xác minh và triệu tập người điều khiển phương tiện là L.V.V. (SN 1987, trú tại xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đến làm việc.

Xử phạt tài xế xe khách nghe điện thoại khi lái xe, không đeo dây an toàn - Ảnh 1.

Camera giám sát ghi lại cảnh tài xế L.V.V. nghe điện thoại và không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe khách đi trên quốc lộ 47 đoạn qua xã Triệu Sơn. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hoá)

Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế về hai lỗi: không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe và dùng tay cầm, sử dụng điện thoại di động khi phương tiện đang di chuyển.

Với các lỗi trên, tài xế bị phạt 5,9 triệu đồng và trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Qua vụ việc, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người điều khiển phương tiện, đặc biệt là lái xe kinh doanh vận tải hành khách, nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật; tuyệt đối không sử dụng điện thoại khi lái xe và chủ động thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn trong suốt hành trình.

Xử phạt tài xế xe khách nghe điện thoại khi lái xe, không đeo dây an toàn - Ảnh 2.

Cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hoá làm việc, lập biên bản vi phạm hành chính với tài xế L.V.V. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai) cũng vừa xác minh, xử lý tài xế xe khách có hành vi sử dụng điện thoại trong lúc lái xe . Người vi phạm là ông Đ.T.H. (SN 1986, trú tại xã Vị Khê, tỉnh Ninh Bình).

Trước đó, đơn vị tiếp nhận thông tin ông H. điều khiển ô tô khách biển kiểm soát 21B-0X8.XX nhưng sử dụng điện thoại khi xe đang di chuyển. Qua xác minh, lực lượng CSGT xác định tài xế H. vi phạm quy định về sử dụng điện thoại khi điều khiển ô tô tham gia giao thông.

Tags

Công an tỉnh Thanh Hoá

Quốc lộ 47

Đội CSGT đường bộ số 3

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