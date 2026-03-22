Xử phạt tài xế mở cửa ô tô bất cẩn gây tai nạn giao thông

Anh Vũ |

Sau khi tài xế ô tô mở cửa bất cẩn, một tài xế xe máy từ phía sau đi đến đã bị va trúng.

Ngày 22-3, đại diện Đội CSGT Hàng Xanh (Phòng CSGT Công an TPHCM) cho biết vừa xử lý tài xế mở cửa ô tô bất cẩn gây tai nạn giao thông.

Tài xế mở cửa ô tô bất cẩn bị xử phạt

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại cảnh tài xế ô tô mở cửa bất cẩn gây tai nạn cho một thanh niên đi xe máy, khiến người này va chạm với một ô tô khác.

Bước đầu xác định vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày 14-3 trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Bình Thạnh, TPHCM.

Theo clip, thanh niên chạy xe máy trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, hướng ngã tư Hàng Xanh đi Bến xe Miền Đông cũ. Khi đến gần giao lộ Nguyễn Xí - Quốc lộ 13, phường Bình Thạnh thì tài xế lái ô tô màu trắng bất ngờ mở cửa xe khi phương tiện này đang dừng chờ đèn đỏ.

Lúc này, thanh niên đi xe máy từ phía sau va chạm khiến loạng choạng tay lái rồi va vào một ô tô khác dừng chờ phía trước.

Tiếp nhận thông tin, Đội CSGT Hàng Xanh tiến hành xác minh người điều khiển ô tô gây tai nạn để làm rõ trách nhiệm và xử lý theo quy định.

Tại cơ quan công an, người mở cửa ô tô bất cẩn cho biết do khi dừng đèn đỏ và thấy cửa xe chưa đóng chặt nên đã mở cửa đóng lại cho chặt thì có va chạm với xe máy. Khi thấy 2 người gõ cửa kêu anh xuống xe, thấy không có người bị thương và sợ là tình huống dàn cảnh lừa đảo như trên mạng hay cảnh báo nên anh hoảng sợ và đi khỏi khu vực đó.

Hình ảnh ô tô mở cửa bất cẩn gây tai nạn.

Đội CSGT Hàng Xanh sau đó tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính tài xế với lỗi "Mở cửa xe không bảo đảm an toàn", phạt tiền 5 triệu đồng.

Phòng CSGT Công an TPHCM khuyến cáo khi tham gia giao thông, người điều khiển phương tiện cần chú ý quan sát, nêu cao ý thức trách nhiệm của mình khi không may xảy ra va chạm trên đường, nhanh chóng hỗ trợ nạn nhân cũng như phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

xử phạt tài xế mở cửa ô tô

