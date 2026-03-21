Điều tra vụ cháy nhà khiến 2 chị em ruột tử vong

Chiều 21-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật Hình sự, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) cùng Công an xã Chư Sê đang khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin để xác minh làm rõ vụ cháy nhà khiến 2 chị em ruột tử vong.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, chỉ có 2 cháu nhỏ ở nhà và bị tử vong

Khoảng 15 giờ ngày 21-3, người dân phát hiện căn nhà của bà N.T.N (thôn 5, xã Chư Sê, tỉnh Gia) bất ngờ bốc cháy nên trình báo công an.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tới hiện trường kiểm tra, làm rõ vụ việc. Hiện trường là căn nhà cấp 4, bị cháy nhiều vật dụng bên trong. Sau khi dập tắt đám cháy, lực lượng chức năng phát hiện thi thể của 2 chị em ruột là cháu L. (SN 2021) và cháu T. (SN 2019).

Được biết, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ 2 cháu đi làm xa không có mặt tại địa phương. Hiện cháu L. và cháu T. ở cùng với bà tại căn nhà trên.

Khi xảy ra vụ việc, bà của 2 cháu đã đi ra ngoài và khép cửa.







