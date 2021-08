Cụ thể, 6 tổ công tác triển khai thực hiện Kế hoạch số 502/KH-CAHN-PV01 của Công an thành phố về tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm, triệt để các hành vi vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19 và các vi phạm pháp luật khác tại 12 quận khu vực nội thành đã kiểm soát 3.073 trường hợp, trong đó phát hiện, xử lý 38 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng.



Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện, lập hồ sơ tham mưu chính quyền các cấp của thành phố xử phạt 805 trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch. Trong đó, 37 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, 4 cơ sở vi phạm và 764 hành vi không thực hiện biện pháp cách ly, tập trung đông người, ra khỏi nhà khi không cần thiết, đeo khẩu trang không đúng quy cách…

* Khoảng 22h10 ngày 21-8, tại chốt kiểm soát số 3 xã Kim Hoa (huyện Mê Linh), tổ công tác của Công an huyện Mê Linh phát hiện một nam giới điều khiển xe máy biển kiểm soát 88K1-588.41 qua chốt. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra giấy tờ nhưng đối tượng không chấp hành và điều khiển xe tông vào Trung úy Lưu Trường Giang (Công an huyện Mê Linh) làm nhiệm vụ tại chốt, rồi bỏ chạy. Hậu quả, Trung úy Lưu Trường Giang bị thương ở chân, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 22-8, Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) đã triệu tập Đ.V.T (sinh năm 2003; ở xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) để làm rõ hành vi "Chống người thi hành công vụ". Tại cơ quan công an, Đ.V.T khai nhận, dù biết có chốt kiểm dịch nhưng do sợ bị phạt nên đã cố tình tắt đèn và điều khiển xe máy với tốc độ cao đâm vào barie, không may đâm vào Trung úy Lưu Trường Giang và một số cán bộ tổ công tác đang làm nhiệm vụ.

* Ngày 22-8, Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Vinh (sinh năm 1981; ở xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội) về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Khoảng 16h ngày 3-8-2021, tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Công an xã Bình Minh đang làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn đã phát hiện một xưởng gỗ ở thôn Đìa có 2 công nhân đang làm việc, trong đó 1 người không đeo khẩu trang theo quy định.

Khi tổ công tác mời người này về trụ sở làm việc, chủ xưởng gỗ là Nguyễn Ngọc Vinh từ trong nhà đi ra và có lời lẽ chửi bới, lăng mạ, ném chai nước về lực lượng chức năng. Đối tượng còn hung hãn cầm gạch đá và tuýp sắt đe dọa tấn công cán bộ tổ công tác. Công an huyện Thanh Oai đã bắt giữ Nguyễn Ngọc Vinh để điều tra hành vi "Chống người thi hành công vụ".