Nghệ An: Siết chặt giãn cách, người dân TP. Vinh 'ai ở đâu ở yên đó', không ra khỏi nhà từ 0h ngày 23/8

Chiều 22/8, Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Nghệ An đã có cuộc họp để bàn giải pháp về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới, đặc biệt tại địa bàn TP. Vinh.



Theo báo cáo, từ ngày 13/6 đến chiều 22/8, tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 920 người nhiễm SARS-CoV-2 tại 21 địa phương.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP. Vinh Trần Ngọc Tú cho biết, tình hình dịch trên địa bàn thành phố đang rất phức tạp và thời gian tới sẽ diễn biến mới, khác, tốc độ lây lan nhanh hơn. Trong đó có rất nhiều ca trong cộng đồng. Tình trạng lây nhiễm giữa các thành viên trong gia đình là rất nhiều.

Từ khi dịch bùng phát, cơ quan Sở Y tế Nghệ An mở cửa 24/24.

Từ thực tiễn đó, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Vinh đề xuất thực hiện cách ly y tế toàn thành phố trong 7 ngày. Mục đích là để xét nghiệm miễn phí cho 500.000 người dân; bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng; thiết lập các vùng xanh. TP. Vinh sẽ đảm bảo an sinh xã hội, kịp thời hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, tổ chức cung ứng hàng hóa đầy đủ, kịp thời đến người dân.

Thành phố Vinh sẽ huy động xe tải, xe taxi vận chuyển hàng hóa, người cấp cứu đến bệnh viện trong thời gian cách ly y tế. Ký hợp đồng với các cơ sở kinh doanh để đáp ứng đủ nhu yếu phẩm cho người dân trong thời gian cách ly. Đồng thời, đề xuất của tỉnh hỗ trợ thêm lực lượng đảm bảo ổn định tình hình trên địa bàn TP. Vinh.

Đường phố TP. Vinh, các khu vực trung tâm vắng người từ khi dịch bùng phát.

Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, trong thời gian tới, lực lượng công an sẽ tăng cường tổ chức các chốt chặn trên địa bàn thành phố. Cụ thể, ngoài giữ nguyên 43 chốt thì sẽ thành lập thêm 70 chốt, bố trí 630 cán bộ, chiến sỹ tham gia để kiểm soát chặt chẽ người ra vào địa bàn thành phố cũng như kiểm soát việc đi lại của người dân trong nội thành.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh nghệ An Nguyễn Đức Trung thống nhất nâng cao biện pháp cách ly xã hội đối với địa bàn TP. Vinh trên một mức so với Chỉ thị 16. Tinh thần là yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, kiên quyết yêu cầu: "ai ở đâu ở yên đó". Thời gian thực hiện trước mắt là 7 ngày, tính từ 0h ngày 23/8.

Công an Nghệ An tăng cường 630 cán bộ chiến sỹ làm nhiệm vụ phòng chống dịch tại 70 chốt trên địa bàn TP. Vinh trong đêm 22/8 để thực hiện giới nghiêm trên một mức của Chỉ thị 16.

"Biện pháp này là bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho người dân trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Ưu tiên số 1 là xét nghiệm tầm soát để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.

TP. Vinh thực hiện theo sự hướng dẫn của ngành Y tế, đảm bảo an toàn, chặt chẽ, nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Trong đó, ưu tiên những vùng có nguy cơ rất cao và nguy cơ cao đối với toàn bộ 100% người dân trong vùng; đối với những khu vực có nguy cơ và chưa có nguy cơ thì xét nghiệm mẫu gộp. Miễn phí đối với người dân và TP Vinh sử dụng kinh phí ở mức tối đa, tỉnh sẽ xem xét hỗ trợ khi thành phố gặp khó khăn", Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, trong thời gian thực hiện biện pháp cao hơn một mức với Chỉ thị 16 thì TP. Vinh phải đảm bảo cung cấp đầy đủ lương thực, thực phẩm, hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu đến tận nhà cho người dân, không để đứt gãy chuỗi cung ứng.