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Xử phạt 7 thương nhân phân phối xăng, dầu vi phạm, tước giấy phép 2 doanh nghiệp

P.V
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Thời gian qua, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã phối hợp với Phòng An ninh kinh tế (Công an thành phố Hà Nội) tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật đối với thương nhân phân phối xăng, dầu trên địa bàn Thủ đô, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm.

Trước những diễn biến phức tạp của thị trường xăng, dầu trong nước và thế giới, công tác kiểm tra tập trung vào việc duy trì các điều kiện kinh doanh, bảo đảm mức dự trữ xăng, dầu bắt buộc tối thiểu và thực hiện đầy đủ trách nhiệm của thương nhân phân phối xăng, dầu theo quy định.

- Ảnh 1.

Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra 1 cây xăng ở Hà Nội. Ảnh minh họa

Qua kiểm tra 14 thương nhân phân phối xăng, dầu, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 7 trường hợp vi phạm. Các hành vi vi phạm chủ yếu liên quan đến việc không bảo đảm ổn định mức dự trữ xăng, dầu bắt buộc tối thiểu; trong đó có trường hợp không duy trì đầy đủ điều kiện đối với thương nhân phân phối xăng, dầu theo quy định.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, tước quyền sử dụng có thời hạn Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng, dầu đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển thương mại PLI và Công ty TNHH Xăng dầu Việt Dũng do có vi phạm trong quá trình duy trì điều kiện hoạt động của thương nhân phân phối xăng, dầu.

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Việc duy trì dự trữ xăng, dầu bắt buộc và bảo đảm đầy đủ các điều kiện kinh doanh là yêu cầu quan trọng đối với thương nhân phân phối xăng, dầu, góp phần bảo đảm nguồn cung, hạn chế nguy cơ thiếu hụt cục bộ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giữ ổn định thị trường. Việc phát hiện, xử lý kịp thời các vi phạm đã góp phần chấn chỉnh hoạt động kinh doanh xăng, dầu, nhất là trong bối cảnh thị trường còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Thời gian tới, cơ quan chức năng thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường nắm tình hình, rà soát, kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng, dầu; tập trung vào các thương nhân có dấu hiệu không bảo đảm điều kiện kinh doanh, không duy trì mức dự trữ bắt buộc hoặc lợi dụng biến động thị trường để vi phạm pháp luật. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần giữ vững ổn định thị trường, bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô.

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xử phạt

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dầu

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