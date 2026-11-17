Theo thông tin từ Công an xã Hà Bắc, khoảng 14h ngày 11/11/2026, L.V.T.A (SN 2010, trú tại xã Hà Nam, TP Hải Phòng) điều khiển xe mô tô BKS 15AG-053.48, chở theo N.X.T (SN 2010) và T.C.Đ.A (SN 2009), cùng trú tại xã Hà Nam, di chuyển từ ngã ba Việt Hồng, xã Hà Bắc về hướng xã Hà Nam.
Khi đến đoạn đường tỉnh 390E, thuộc thôn Du Kỳ, xã Hà Bắc, L.V.T.A tăng ga, nhiều lần điều khiển xe chạy bằng một bánh trên quãng đường khoảng 200m. Đáng chú ý, cả 3 người đều không đội mũ bảo hiểm, trong khi người điều khiển phương tiện chưa có giấy phép lái xe mô tô theo quy định. Hai người ngồi phía sau có hành vi cổ vũ người điều khiển thực hiện hành vi vi phạm.
Hành vi trên gây mất trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và ảnh hưởng đến sự an toàn của những người cùng lưu thông trên tuyến đường.
Sau khi tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân, ngày 14/11/2026, Công an xã Hà Bắc đã triệu tập 3 thanh niên để xác minh, làm rõ. Căn cứ các hành vi vi phạm, lực lượng Công an đã xử phạt hành chính cả 3 trường hợp với tổng số tiền 13,75 triệu đồng, đồng thời tịch thu phương tiện.
Vụ việc tiếp tục cảnh báo về tình trạng một bộ phận thanh, thiếu niên thiếu ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Việc kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm cũng cho thấy vai trò quan trọng của người dân trong phối hợp với lực lượng chức năng giữ gìn trật tự, an toàn giao thông tại địa phương.