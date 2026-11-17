Từ tin báo của người dân, Công an xã Hà Bắc (TP Hải Phòng) đã xác minh, làm rõ hành vi điều khiển xe mô tô chạy bằng một bánh của 3 thanh niên trên tuyến đường tỉnh 390E. Với các vi phạm được xác định, cả 3 trường hợp bị xử phạt hành chính tổng cộng 13,75 triệu đồng, phương tiện vi phạm bị tịch thu.

Theo thông tin từ Công an xã Hà Bắc, khoảng 14h ngày 11/11/2026, L.V.T.A (SN 2010, trú tại xã Hà Nam, TP Hải Phòng) điều khiển xe mô tô BKS 15AG-053.48, chở theo N.X.T (SN 2010) và T.C.Đ.A (SN 2009), cùng trú tại xã Hà Nam, di chuyển từ ngã ba Việt Hồng, xã Hà Bắc về hướng xã Hà Nam.

Khi đến đoạn đường tỉnh 390E, thuộc thôn Du Kỳ, xã Hà Bắc, L.V.T.A tăng ga, nhiều lần điều khiển xe chạy bằng một bánh trên quãng đường khoảng 200m. Đáng chú ý, cả 3 người đều không đội mũ bảo hiểm, trong khi người điều khiển phương tiện chưa có giấy phép lái xe mô tô theo quy định. Hai người ngồi phía sau có hành vi cổ vũ người điều khiển thực hiện hành vi vi phạm.

Hành vi trên gây mất trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và ảnh hưởng đến sự an toàn của những người cùng lưu thông trên tuyến đường.

Với các hành vi vi phạm, 3 thanh niên bị xử phạt hành chính tổng số tiền 13,75 triệu đồng; phương tiện sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm cũng bị tịch thu. (Ảnh: CATP Hải Phòng)

Sau khi tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân, ngày 14/11/2026, Công an xã Hà Bắc đã triệu tập 3 thanh niên để xác minh, làm rõ. Căn cứ các hành vi vi phạm, lực lượng Công an đã xử phạt hành chính cả 3 trường hợp với tổng số tiền 13,75 triệu đồng, đồng thời tịch thu phương tiện.

Vụ việc tiếp tục cảnh báo về tình trạng một bộ phận thanh, thiếu niên thiếu ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Việc kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm cũng cho thấy vai trò quan trọng của người dân trong phối hợp với lực lượng chức năng giữ gìn trật tự, an toàn giao thông tại địa phương.