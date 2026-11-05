Nhiều người trẻ Hàn Quốc đang bị cuốn vào xu hướng gọi là "Text Hip".

Nhiều năm sau khi tốt nghiệp đại học, cô Park, một nhân viên văn phòng ở độ tuổi 30, hầu như không bước chân vào hiệu sách. Do từng dành quá nhiều thời gian học tập vùi đầu vào sách vở, cô từng nghĩ những ngày tháng đọc sách để giải trí của mình đã lui vào quá khứ.

Thế rồi tháng 10 năm 2024 đến, khi nhà văn Han Kang - tác giả của tiểu thuyết đoạt giải International Booker "Người ăn chay" (The Vegetarian) - trở thành người phụ nữ châu Á đầu tiên giành giải Nobel Văn chương.

"Tôi nhớ mình đã đến chi nhánh Gwanghwamun của Kyobo và hoàn toàn bị choáng ngợp bởi đám đông chen chúc tìm mua sách của Han Kang," cô chia sẻ. "Đó là lúc tôi nhận ra đọc sách không nhất thiết phải là một nghĩa vụ. Nó có thể là điều bạn yêu thích vì chính nó và chia sẻ cùng người khác."

Trải nghiệm này càng trở nên thu hút hơn nhờ sự xuất hiện của hàng loạt phụ kiện văn học phong phú - từ bọc sách bằng vải, túi đựng sách cho đến thẻ kẹp sách (bookmark), chặn giấy và nhẫn đọc sách trang trí - giúp gia tăng chiều sâu thẩm mỹ cho thú vui này.

Một khách tham quan đang xem sách tại chi nhánh Kyobo Book Centre ở Gwanghwamun, quận Jongno, Seoul. Ảnh: Yonhap.

Kể từ đó, đi hiệu sách đã trở thành thói quen giải trí thường xuyên của Park. Chuyến ghé thăm gần đây nhất của cô là một tuần trước để tìm mua cuốn "Autobiography of Red" của nhà văn người Canada Anne Carson, người vừa đoạt giải Nobel Văn chương năm nay.

Cô cũng tham gia một câu lạc bộ sách trong năm nay chuyên thảo luận về các tác phẩm kinh điển thế giới thế kỷ 20, nơi cô nhận ra xung quanh mình phần lớn là những người cùng sở thích ở độ tuổi từ cuối 20 đến 30.

Park là một trong số ngày càng nhiều bạn trẻ Hàn Quốc bị cuốn vào xu hướng gọi là "Text Hip" (đọc sách kiểu thời thượng), vốn biến việc đọc sách từ một hoạt động trí tuệ thuần túy thành một phong cách sống - một cách để thể hiện gu thẩm mỹ cá nhân và định hình phong cách sống nghệ thuật.

Sản phẩm bánh kem chủ đề văn học gây sốt do nhà xuất bản Minumsa hợp tác cùng chuỗi cửa hàng tiện lợi GS25 ra mắt. Sự kết hợp này đã bán được 2 triệu chiếc bánh chỉ trong chưa đầy hai tháng. Ảnh: Korea Times / Kim Na-yeon.

Sự chuyển dịch này được phản ánh rõ qua doanh số bán hàng tại các hiệu sách.

Theo Samsung Card Data Lab, doanh số hiệu sách đã tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9, đảo ngược xu hướng sụt giảm kéo dài từ năm 2023.

Giới trẻ ở độ tuổi 20 và 30 chiếm tới 26% tổng doanh số, trong đó nhóm tuổi 20 có mức tăng trưởng mạnh nhất. Chi tiêu của họ tăng 5% so với năm ngoái, tiếp theo là mức tăng 3% của nhóm tuổi 30.

Những con số này trái ngược với tình trạng suy giảm tỷ lệ đọc sách chung ở người trưởng thành tại Hàn Quốc. Theo khảo sát của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, chỉ có 38,5% người trưởng thành cho biết họ đã đọc ít nhất một cuốn sách trong năm 2025. Tuy nhiên, tỷ lệ đọc sách ở nhóm tuổi 20 đã nhích nhẹ lên mức 75.3%.

Cơn sốt đọc sách cũng đang len lỏi vào một nơi không ai ngờ tới: các gian hàng thực phẩm.

Minumsa, một trong những nhà xuất bản lớn nhất Hàn Quốc, đã bắt tay với chuỗi cửa hàng tiện lợi GS25 vào cuối tháng 8 để ra mắt loại bánh kem mang chủ đề văn học và nhanh chóng gây sốt. Mỗi chiếc bánh đi kèm một trong 20 thẻ kẹp sách sưu tầm in hình bìa các tác phẩm kinh điển như "Những người khốn khổ" (Les Misérables) và "Kiêu hãnh và Định kiến" (Pride and Prejudice). Sự kết hợp này đã bán được 2 triệu chiếc bánh chỉ trong chưa đầy hai tháng.

Vào tháng 10, công ty bánh kẹo Lotte Wellfood đã hợp tác với nhà xuất bản Bookk để phát hành bốn dòng kẹo cao su phiên bản giới hạn. Được quảng bá là "tập thơ trong lòng bàn tay", mỗi tép kẹo đều in những dòng thơ chọn lọc trên bao bì vỏ bọc.

Ngay cả nhà ăn tại các nơi làm việc cũng hòa cùng làn sóng này. Samsung Welstory, một đơn vị cung cấp dịch vụ suất ăn, đang hợp tác với nhà xuất bản Changbi để triển khai chương trình "Hiệu sách Mùa thu" tại hơn 120 nhà ăn doanh nghiệp trên toàn quốc từ ngày 29 tháng 10 đến ngày 13 tháng 11.

Chương trình khuyến mãi này kết hợp ẩm thực mùa thu với văn học, bao gồm món "bánh kẹp mùa thu" làm từ bột gạo, nhân đậu đỏ nguyên hạt và mứt phong. Được tạo hình như một chiếc lá phong, chiếc bánh đi kèm một thẻ kẹp sách đồng bộ có in các câu thơ.

Nguồn: Korea Times