Xót xa vụ cháy chung cư ở Trung Quốc: Mẹ ôm con nhỏ cố bám trụ ngoài khung cửa sổ, nhưng rồi trượt tay rơi từ trên cao

Sáng 27/7, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu chung cư Đông Phương Lĩnh Tú (Dongfang Lingxiu), thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Video ghi lại tại hiện trường cho thấy lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt để khống chế đám cháy. Bên ngoài cửa sổ căn hộ ở tầng 5, một người phụ nữ và một em nhỏ đang bám chặt vào song cửa để tránh làn khói dày đặc liên tục bốc ra từ bên trong.

Trong đoạn video, người phụ nữ vừa bám vào song cửa, vừa dùng chân giữ em nhỏ nhằm giúp cả hai duy trì thăng bằng. Cùng lúc đó, lực lượng cứu hỏa phun nước trực tiếp về phía cửa sổ, được cho là nhằm hỗ trợ cải thiện điều kiện cho hai nạn nhân trong lúc chờ giải cứu.

Tuy nhiên, khi người phụ nữ cố gắng di chuyển xuống vị trí thấp hơn để tìm nơi an toàn, người này nghi bị trượt tay và rơi từ trên cao xuống. Em nhỏ cũng rơi theo ngay sau đó. Được biết, hai nạn nhân là mẹ con.

Hình ảnh hiện trường sự việc (Nguồn: China News)

Ngày 28/7, nhiều chủ cửa hàng trong khu chung cư xác nhận rằng vụ cháy đã xảy ra vào sáng hôm trước. Một chủ cửa hàng cho biết khi đến nơi vào khoảng 8h sáng, hiện trường cơ bản đã được xử lý xong, xe cứu hỏa đang chuẩn bị rời khỏi khu dân cư. Theo người này, đám cháy bùng phát tại một căn hộ ở tầng 5 và mặt ngoài tòa nhà vẫn còn lưu lại nhiều vết ám khói.

Đại diện đơn vị quản lý chung cư cho biết mọi thông tin sẽ phải chờ kết quả điều tra của lực lượng cứu hỏa.

Đại diện Văn phòng chính quyền đường Tân Hải (Xinhai) cho biết vụ việc vẫn đang được điều tra. Nguyên nhân vụ cháy, việc xác định trách nhiệm của các bên liên quan cùng những nội dung khác vẫn chưa có kết luận. Chính quyền địa phương đang phối hợp triển khai công tác điều trị cho các nạn nhân, trấn an cư dân và rà soát các nguy cơ mất an toàn, song chưa thể cung cấp thêm thông tin.

Trong khi đó, Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Liên Vân Cảng xác nhận hai mẹ con sau khi được đưa đi cấp cứu đã được chuyển sang một bệnh viện khác để tiếp tục điều trị. Đại diện bệnh viện từ chối tiết lộ thêm về tình trạng sức khỏe của hai nạn nhân.

Nguồn: China News