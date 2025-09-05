Cậu bé 13 tuổi ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), chỉ nặng 15 kg và đang nằm trong phòng hồi sức tích cực (ICU), đã viết bức thư đau lòng gửi mẹ, xin được dừng điều trị.

Liu Fuyu nhập viện lần thứ 5 vì suy thận. Bác sĩ Huo Yufeng, Bệnh viện Đại học Trịnh Châu, cho biết em mắc đồng thời nhiều căn bệnh hiểm nghèo. Cơ thể yếu đến mức khó cất lời, Liu chỉ có thể liên lạc với mẹ qua tin nhắn.

Bàn tay phải của Fuyu bị biến dạng nghiêm trọng khi mới sinh ra đến mức cậu bé phải học viết bằng tay trái

Một lần, em nhắn rằng “con nhớ mẹ”, báo hiệu tình trạng trở nặng. Nhờ vậy, mẹ kịp đưa em nhập viện, cứu được tính mạng.

Từ nhỏ, Liu mang nhiều dị tật, bàn tay phải co quắp khiến em phải tập viết bằng tay trái. Mỗi ngày, mẹ em - bà Li - đều gửi thư động viên con: “Cố gắng lên con nhé”.

Rồi một ngày, bà nhận lại bức thư từ chính con trai. Nét chữ xiêu vẹo cho thấy em phải gắng gượng thế nào để viết. Trong đó, Liu cầu xin: “Mẹ ơi, mình trả thuốc lại đi. Thuốc không hiệu quả đâu. Con về nhà sẽ khỏi thôi”.

Bức thư cậu bé viết cho mẹ trên giường bệnh

Đọc thư, bà Li bật khóc: “Nỗi đau trên thân thể con chính là nỗi đau trong tim tôi. Tôi sẽ cứu con bằng mọi giá”.

Theo bác sĩ, tình trạng của Liu cần chạy thận dài hạn, thậm chí ghép thận. Chi phí điều trị là gánh nặng khổng lồ với người mẹ đơn thân, nhiều lần bà phải cho con xuất viện vì không còn tiền.

Trong gia đình, em gái 10 tuổi của Liu thường tình nguyện cõng anh mỗi khi ra ngoài.

Mẹ của cậu bé không thể kìm được nước mắt khi đọc bức thư con trai gửi cho bà

Câu chuyện về cậu bé đã khiến hàng triệu người trên mạng rơi nước mắt. Một cư dân mạng viết: “Tội nghiệp quá, mong em sớm bình phục”. Người khác chia sẻ: “Có thể ngừng điều trị sẽ bớt đau đớn cho em, nhưng tôi hiểu, làm mẹ thật khó để buông tay”.