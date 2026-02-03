Gần đây, mạng xã hội quốc tế lan truyền chóng mặt một đoạn video được cho là ghi lại cảnh một sinh vật giống “rồng trắng” xuất hiện trong một cơ sở bí mật tại Trung Quốc. Video nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem, với hàng nghìn bình luận suy đoán, thậm chí có người tin rằng đây là bằng chứng về sinh vật huyền bí có thật.

Tuy nhiên, theo trang kiểm chứng tin giả Snopes, toàn bộ đoạn video thực chất là hình ảnh do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra, không phải cảnh quay thật. Snopes cho biết họ không tìm thấy bất kỳ bằng chứng đáng tin cậy nào cho thấy video được quay tại Trung Quốc hoặc liên quan đến một cơ sở bí mật của chính phủ.

Hình ảnh cho thấy "rồng trắng" được tạo từ AI

Đáng chú ý, nhiều phiên bản video lan truyền trên TikTok và Instagram đã bị cắt ghép hoặc thêm chú thích giật gân, khiến người xem tin rằng đây là tài liệu bị rò rỉ có thật. Một số bài đăng còn khẳng định sinh vật trong clip là “rồng thật bị bắt giữ”, càng khiến câu chuyện lan rộng.

Hình ảnh được tạo từ AI

Snopes nhấn mạnh hiện tượng này là ví dụ điển hình cho việc AI ngày càng có thể tạo ra hình ảnh siêu thực, dễ đánh lừa người xem nếu thiếu kiểm chứng nguồn tin. Các chuyên gia truyền thông cảnh báo người dùng mạng cần thận trọng trước những nội dung giật gân, đặc biệt khi chúng không xuất phát từ nguồn báo chí chính thống.

Dù sự thật đã được làm rõ, video vẫn tiếp tục được chia sẻ rộng rãi như một hiện tượng mạng. Câu chuyện “rồng trắng” một lần nữa cho thấy ranh giới giữa thật và giả trên internet đang ngày càng mong manh trong thời đại AI phát triển nhanh chóng.

Nguồn: Snopes