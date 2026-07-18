Xôn xao Minh Triệu - Thiên Ân có biến căng, đòi tag thẳng tên để "ba mặt một lời"?

Chuyện gì đang xảy ra giữa Minh Triệu và Thiên Ân làm náo loạn Threads?

Dù Kỳ Duyên và Minh Triệu không còn đồng hành như trước, còn Kỳ Duyên - Thiên Ân liên tục vướng nghi vấn có mối quan hệ đặc biệt, thì "bùng binh" này vẫn luôn là chủ đề khiến cư dân mạng bàn tán. Mỗi động thái của một trong ba người đều nhanh chóng được netizen đặt cạnh nhau, từ đó làm dấy lên nhiều đồn đoán trên mạng xã hội.

Mới đây, cái tên Minh Triệu và Thiên Ân tiếp tục trở thành tâm điểm khi cả hai gần như đồng thời đăng tải loạt status trên Threads với nội dung liên quan đến cách ứng xử, "đá xéo" và tranh cãi trên mạng. Điều này khiến nhiều người không khỏi liên tưởng hai bài đăng đang nhắm đến nhau. Trước đó, trên Threads xuất hiện một bài đăng bàn luận về hình ảnh của Kỳ Duyên. Người viết cho rằng từ khi bên cạnh Thiên Ân thì Kỳ Duyên "xuề xòa" hơn so với hình ảnh trước đây và trở thành chủ đề tranh luận sôi nổi.

Gần đây, trên MXH xuất hiện tranh cãi Kỳ Duyên không còn sang trọng mà trông xuề xoà hơn khi ở bên Thiên Ân

Sẽ không có gì đáng nói nếu trong tối 17/7, Minh Triệu không đăng status nhắc về chuyện "xuề xoà". Cụ thể, dù không trực tiếp nói về chuyện gì nhưng Minh Triệu gây chú ý khi chia sẻ quan điểm về lối sống: "Việc bản thân có thể giữ nề nếp, ngăn nắp, chỉn chu, dù không có ai đang nhìn là biểu hiện của một người biết rõ điều gì xứng đáng với họ. Xuề xòa là cách gần nhất dẫn đến thiếu yêu thương và thiếu tôn trọng bản thân. Bạn dễ chấp nhận với hoàn cảnh hoặc các mối quan hệ không phù hợp. Vậy nên có thể đơn giản, nhưng tuyệt đối không nên xuề xòa...".

Trùng hợp là cùng thời điểm những tranh luận kia còn đang xôn xao, Minh Triệu lại đăng bài có nội dung liên quan đến chuyện xuề xoà

Ngay sau đó không lâu, Thiên Ân cũng đăng tải dòng trạng thái với nội dung khá gay gắt. Người đẹp bày tỏ: "Mình sợ nhất là những người hở một tí là đã xéo người khác. Mà ghê nhất là cái sự đá xéo ấy nó đội lốt bằng giọng văn đạo lý... Người càng đầy đủ họ lại càng đơn giản... Đừng sống như vậy nữa, hèn và tệ lắm".

Chưa dừng lại ở đó, Thiên Ân còn tiếp tục đăng thêm một bài viết khác với lời lẽ cứng rắn hơn: "Bản lĩnh lên, hoặc là tag thẳng tên nhau. Không thì đời ai nấy sống. Mình không nói không phải vì mình sợ. Nhưng hơn chục bài đá xéo mình thì chắc không phải ngẫu nhiên rồi. Mình nên nói lại một lần chứ nhỉ".

Ngay sau bài đăng của Minh Triệu, Thiên Ân cũng có động thái gây chú ý

Thiên Ân còn đòi được đối chất để "ba mặt một lời", dù không nhắc thẳng tên ai nhưng netizen nghi vấn dòng trạng thái này có liên quan đến loạt bài đăng của Minh Triệu

Trong lúc cộng đồng mạng liên tục bàn luận về những chia sẻ của Thiên Ân, Minh Triệu cũng tiếp tục cập nhật trạng thái mới. Cô viết: "Nay ngày gì nhạy cảm hả? Tam quan không hợp thì tranh cãi là không cần thiết. Ai thấy hợp thì họ tham khảo chứ mắc gì cãi lộn dữ vậy". Sau đó, Minh Triệu còn để lại bình luận cho biết sẽ lọc bớt những tài khoản không cùng quan điểm và mong trang cá nhân là nơi kết nối với những người "đồng điệu".

Loạt bài đăng liên tiếp của hai người đẹp nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán trên mạng xã hội. Không ít cư dân mạng cho rằng nội dung hai bên đăng tải có nhiều điểm trùng hợp về thời điểm và ngữ cảnh nên đặt nghi vấn Minh Triệu và Thiên Ân đang ngầm nhắc đến đối phương. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, cả Minh Triệu lẫn Thiên Ân đều không nhắc tên bất kỳ cá nhân nào, cũng không xác nhận những bài đăng này liên quan đến nhau.

Minh Triệu cho biết do "ai đó" nhạy cảm, quan điểm không phù hợp nên không cần thiết cãi lộn

Kỳ Duyên cũng có động thái "bất lực" bình luận dưới bài viết Thiên Ân: "Nữa hả em, thiệt chứ... oải chè đậu"

Minh Triệu - Kỳ Duyên - Thiên Ân sơ hở là có ồn ào

Vào tháng 2/2024, Hoa hậu Kỳ Duyên và siêu mẫu Minh Triệu vướng thông tin đã rạn nứt. Cặp đôi sau đó còn bị phát hiện không còn theo dõi nhau trên mạng xã hội. Trước khi trục trặc, Kỳ Duyên và Minh Triệu đã gắn bó bên nhau 5 năm. Drama Kỳ Duyên - Minh Triệu nổ ra sau khi Kỳ Duyên có chia sẻ trong chương trình Ai là A.I? về chuyện từng làm đau bản thân khi cãi nhau với người yêu. Sau khi clip lên sóng, Minh Triệu đăng đàn ẩn ý: "Thôi cho xin, không có ai dọng tay vô tường vì tui hết. Tự bình luận rồi tự đồn đoán. Suốt ngày cứ gửi link vớ vẩn trẻ trâu rảnh lắm sao trời? Tui thấy nó ảnh hưởng đạo đức cửa tui khi có sự hiểu lầm đó, nó cũng 'trẩu' so với tuổi tui nên bị kì kì, mà nói thì lại dây vào. Tiến thoái lưỡng nan nên thôi tui chốt với ai thân thiết ở đây".

Kỳ Duyên cũng lên tiếng bóng gió: "Tính mình xưa giờ không thích nhắc tới những người không liên quan và cũng không thích những người không liên quan nhắc gì tới mình. Nên trong mọi trường hợp mình luôn cố gắng né nhất để tránh phiền hà rắc rối. Mình mới tham gia 1 chương trình, anh MC có đặt câu hỏi liên quan tới người yêu cũ, mình thấy từ đó khá nhạy cảm với mình nên trả lời đã cố tình đổi thành từ khác rồi mà cuối cùng vẫn không tránh khỏi những ồn ào từ ai đó".

Trong sự việc này, Thiên Ân cũng bị gọi tên vì đang vướng nghi vấn hẹn hò, sống chung với Kỳ Duyên. Sau khi Kỳ Duyên đăng đàn thì Thiên Ân cũng "tiếp lời": "Nhưng mà cũng đâu phải người yêu cũ nào cũng dám nhắc để bị réo chi đâu".

Minh Triệu từng lên tiếng mong không bị nhắc vào câu chuyện người cũ

Đây cũng không phải lần đầu Minh Triệu và Thiên Ân bị cư dân mạng đặt vào cùng một câu chuyện. Trước đó, sau khi Kỳ Duyên không còn đồng hành với Minh Triệu và thường xuyên xuất hiện bên Thiên Ân, mạng xã hội nhiều lần nổ ra tranh cãi giữa các nhóm người hâm mộ. Minh Triệu từng lên tiếng mong khán giả ngừng réo tên mình vào những đồn đoán.

Mối quan hệ Kỳ Duyên và Thiên Ân cũng vướng phải không ít ý kiến trái chiều

Ảnh: FBNV