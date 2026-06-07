Xôn xao hóa đơn Pickleball lên tới vài triệu một buổi

Đi tập thể thao hay... đãi tiệc cuối năm?

Bộ môn thể thao thời thượng Pickleball vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt tại Việt Nam. Không chỉ thu hút người chơi bởi lối đánh năng động, bộ môn này mới đây lại một lần nữa chiếm sóng mạng xã hội theo một cách không ai ngờ tới: Hóa đơn dịch vụ sau một buổi ra sân.

Vừa qua, hình ảnh tờ hóa đơn thanh toán sau một buổi chơi Pickleball đang được cư dân mạng chia sẻ và bàn luận "rần rần". Nhìn sơ qua, nhiều người cứ ngỡ đó chỉ là tiền thuê sân bãi thông thường kèm vài chai nước giải khát cho vui. Thế nhưng, khi nhìn xuống phần nội dung chi tiết và con số tổng cộng cuối cùng, ai nấy đều phải ngã ngửa. Một danh sách dài dằng dặc các món đồ ăn vặt, đồ nhắm từ khô mực, khô cá, lạp xưởng cho đến trứng luộc, nước ngọt, bia... đã đẩy số tiền "chốt sổ" lên tới gần 7 triệu đồng.

Sự việc ngay lập tức châm ngòi cho hàng loạt cuộc thảo luận hài hước lẫn tranh cãi trên các diễn đàn. Nhiều người xem xong phải dụi mắt mấy lần vì ngỡ ngàng, hoang mang không biết đây là hóa đơn đi đánh thể thao hay hóa đơn của một bữa tiệc liên hoan tất niên.

Cận cảnh tờ hóa đơn "khủng" gây bão cõi mạng

Nguồn cơn của trận "địa chấn" hài hước này bắt đầu từ một bài đăng chụp lại tờ hóa đơn thanh toán tại một sân Pickleball. Điểm khiến người ta chú ý đầu tiên không phải là chi phí thuê sân hay thuê vợt, mà là menu ẩm thực phong phú không thua kém gì một quán nhậu thực thụ.

Thay vì các loại nước điện giải, chuối hay thanh năng lượng thường thấy trong giới thể thao, tờ hóa đơn này lại ghi nhận sự đổ bộ của một loạt món ăn "nặng đô" như: khô mực nướng, khô cá chỉ vàng, lạp xưởng chiên, trứng luộc, cho đến các loại nước ngọt, bia bọt dồi dào. Sau khi cộng hết tất cả các dịch vụ ăn uống phát sinh, tổng số tiền mà nhóm người chơi phải thanh toán lên đến gần 7 triệu đồng (chi tiết được ghi nhận từ ảnh chụp màn hình thực tế của người dùng).

Ngay sau khi hình ảnh này được phát tán, hội anh em đam mê thể thao chỉ biết thốt lên đầy thắc mắc: "Ủa rồi rốt cuộc là đi đánh pick hay đi đãi tiệc vậy ta?". Việc một bộ môn vận động giảm cân, giữ dáng bỗng chốc biến thành một buổi "buffet" nạp calo thả ga đã tạo nên một hiệu ứng tương phản cực kỳ tấu hài.

Phản ứng của Netizen: Khi sân thể thao biến thành "quán mồi"

Bên dưới bài đăng, không gian mạng bùng nổ với bình luận và chia sẻ. Phần lớn cư dân mạng đều bày tỏ sự giải trí trước độ "chịu chơi" và tâm hồn ăn uống bất diệt của nhóm người chơi này. Rất nhiều người chơi Pickleball đã tràn vào phân tích tình huống dưới góc nhìn đầy tính tự trào. Họ thừa nhận rằng việc rủ nhau đi tập thể thao đôi khi chỉ là cái cớ hợp thức hóa để hội bạn thân có cơ hội tụ tập ăn uống công khai mà không cảm thấy tội lỗi với vóc dáng.

Bên cạnh những tràng cười, một số người dùng mạng xã hội cũng nghiêm túc chỉ ra rằng hóa đơn "vài triệu" hiện nay tại các cụm sân Pickleball cao cấp không còn là chuyện quá hiếm gặp. Hiện tại, các cụm sân Pickleball không đơn thuần là một bãi đất trống căng lưới. Chúng được đầu tư thành những tổ hợp giải trí tích hợp đầy đủ quầy cà phê, căng-tin, khu ẩm thực và thậm chí là dịch vụ phục vụ tận sân. Khi một nhóm đông người (khoảng 8 đến 10 người) cùng chơi trong nhiều giờ, gọi đồ ăn thức uống liên tục với mức giá dịch vụ tại sân (vốn thường cao hơn bên ngoài) thì việc hóa đơn chạm ngưỡng vài triệu đồng là điều hoàn toàn có thể giải thích được.

Tờ hóa đơn Pickleball trị giá gần 7 triệu đồng đầy ắp khô mực, lạp xưởng vẫn đang là chủ đề bàn tán rôm rả và mang lại nhiều tiếng cười cho cộng đồng mạng. Dù có phần "ngược đời" so với tinh thần giảm cân giữ dáng, nhưng không thể phủ nhận cái khoảnh khắc hội bạn cùng nhau đổ mồ hôi trên sân, rồi ngồi lại thưởng thức những món ăn vặt, cười đùa vui vẻ chính là giá trị tinh thần lớn nhất.