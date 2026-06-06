Gia đình 4 người đi cắm trại rồi bặt vô âm tín, nhân viên mở lều rồi chết lặng trước thứ bên trong

Một chuyến đi cắm trại tưởng như bình thường của gia đình 4 người đã kết thúc bằng bi kịch đau lòng, khiến dư luận Indonesia không khỏi bàng hoàng.

Cả gia đình đi cắm trại không trả lều đúng giờ

Một vụ việc thương tâm vừa xảy ra tại khu du lịch thiên nhiên Posong, thuộc huyện Temanggung, tỉnh Trung Java, Indonesia, khi cả một gia đình 4 người cùng đi cắm trại.

Theo truyền thông địa phương, các nạn nhân gồm người cha 52 tuổi, người mẹ 43 tuổi cùng hai con trai, lần lượt khoảng 21 tuổi và 16-17 tuổi. Gia đình đến từ khu vực Semarang và tới khu cắm trại Posong để nghỉ dưỡng ngắn ngày giữa thiên nhiên.

Tại đây, họ thuê một lều glamping, loại hình cắm trại tiện nghi hơn so với lều thông thường, thường được thiết kế kín để chống gió và chống nước. Đây cũng là mô hình được nhiều du khách lựa chọn khi muốn đi cắm trại nhưng vẫn có không gian nghỉ ngơi tương đối thoải mái.

Một vụ việc thương tâm vừa xảy ra tại khu du lịch thiên nhiên Posong, thuộc huyện Temanggung, tỉnh Trung Java, Indonesia, khi cả một gia đình 4 người cùng đi cắm trại. (Ảnh: Detik)

Theo thông tin từ báo chí Indonesia, tối hôm đó, gia đình tổ chức bữa nướng bằng bếp gas di động ở khu vực gần lều. Thời điểm này, nhiệt độ vùng núi Posong giảm mạnh về đêm, không khí trở nên lạnh hơn. Sau bữa ăn, cả gia đình trở vào trong lều nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, nhân viên khu cắm trại nhận thấy gia đình không làm thủ tục trả lều theo thời gian quy định. Ban đầu, khi đến kiểm tra và gọi cửa nhưng không thấy ai phản hồi, nhân viên nghĩ rằng các du khách có thể vẫn đang ngủ nên rời đi.

Tuy nhiên, đến khoảng chiều cùng ngày, khi quay lại lần nữa mà vẫn không có bất cứ động tĩnh nào bên trong, nhân viên bắt đầu nghi ngờ có chuyện chẳng lành. Khi lều được mở ra, khung cảnh bên trong khiến những người có mặt bàng hoàng: cả 4 thành viên trong gia đình đều đã tử vong.

Bếp gas di động và bữa nướng trở thành trọng tâm điều tra

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát địa phương đã có mặt để phong tỏa hiện trường và tiến hành điều tra. Theo kết quả kiểm tra ban đầu, nhà chức trách không phát hiện dấu hiệu tác động ngoại lực, cũng không ghi nhận dấu vết giằng co hay xô xát trong lều.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ một số vật dụng và thực phẩm liên quan đến bữa ăn trước đó, trong đó có bếp gas di động, dụng cụ nấu nướng, thịt, xúc xích, thực phẩm đông lạnh, nấm kim châm và gạo. Các mẫu thực phẩm sau đó được đưa đi xét nghiệm để làm rõ liệu có yếu tố ngộ độc thực phẩm hay không.

Ông I Komang Mahendra, đại diện bộ phận điều tra hình sự địa phương, cho biết cơ quan chức năng đang tập trung vào hai hướng chính. Giả thuyết đầu tiên là các nạn nhân có thể bị ngộ độc khí carbon monoxide trong không gian kín. Loại khí này có thể phát sinh khi nhiên liệu bị đốt cháy trong điều kiện thiếu thông gió, đặc biệt nguy hiểm vì không màu, không mùi và khó nhận biết.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát địa phương đã có mặt để phong tỏa hiện trường và tiến hành điều tra. (Ảnh: Detik)

Trong bối cảnh chiếc lều glamping được thiết kế khá kín để chống gió, nếu có khí độc tích tụ bên trong hoặc gần khu vực lều, các nạn nhân có thể không kịp phát hiện nguy hiểm, nhất là khi đã ngủ vào ban đêm.

Hướng điều tra thứ hai là khả năng ngộ độc thực phẩm sau bữa nướng. Cảnh sát đang kiểm tra toàn bộ số thức ăn còn lại để xác định liệu thực phẩm có bị hỏng, nhiễm độc hoặc được chế biến trong điều kiện không bảo đảm an toàn hay không.

Dù vậy, nhà chức trách nhấn mạnh nguyên nhân chính xác vẫn chưa được kết luận. Kết quả khám nghiệm tử thi, xét nghiệm độc chất và phân tích mẫu thực phẩm sẽ là căn cứ quan trọng để xác định điều gì đã thực sự xảy ra trong đêm gia đình này đi cắm trại.

Bi kịch trong lều kín và lời cảnh báo khi cắm trại qua đêm

Thi thể các nạn nhân sau đó đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của dư luận Indonesia, bởi cả 4 người trong cùng một gia đình tử vong chỉ sau một đêm nghỉ trong lều.

Một số người thân của các nạn nhân cho biết họ vẫn còn nhiều băn khoăn và mong cơ quan chức năng sớm làm rõ toàn bộ sự việc. Trong khi đó, phía cảnh sát tiếp tục chờ các kết quả giám định để có kết luận cuối cùng.

Thi thể các nạn nhân sau đó đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. (Ảnh: Detik)

Bi kịch này cũng trở thành lời nhắc nhở đối với nhiều người yêu thích hoạt động đi cắm trại, đặc biệt là cắm trại qua đêm ở vùng núi hoặc nơi có nhiệt độ thấp. Việc sử dụng bếp gas, bếp than, lò sưởi hoặc bất kỳ thiết bị đốt nhiên liệu nào trong không gian kín đều tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng nếu không được thông gió đầy đủ.

Các chuyên gia an toàn khuyến cáo, du khách không nên nấu nướng hoặc đốt than, đốt gas bên trong lều. Sau khi sử dụng bếp, cần bảo đảm thiết bị đã được tắt hoàn toàn và đặt ở khu vực thông thoáng, cách xa nơi ngủ. Với các loại lều kín gió, người đi cắm trại cũng nên kiểm tra ô thông gió, cửa thoát khí và tuyệt đối không đóng kín hoàn toàn nếu có nguy cơ khí độc tích tụ.

Trong lúc chờ kết luận chính thức từ cơ quan điều tra Indonesia, vụ việc vẫn là một bi kịch đau lòng, đồng thời là lời cảnh báo về những rủi ro ít người lường trước trong các chuyến nghỉ dưỡng tưởng chừng an toàn giữa thiên nhiên.

Theo Detik, RRI, Beritasatu