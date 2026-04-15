HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Xôn xao câu chuyện gia đình đầu tư 1 tỷ cho học RMIT, 100 triệu thi CFA nhưng "đổ sông đổ bể", 24 tuổi chọn làm lại từ đầu

Nhật Linh |

Trong bối cảnh người trẻ ngày càng áp lực phải đi đúng ngay từ đầu, câu chuyện này mở ra một câu hỏi khác rằng nếu sai, có quyền làm lại không?

Giữa rất nhiều câu chuyện về áp lực học tập, việc làm và đầu tư cho tương lai, một bài đăng ngắn trên trang RMIT Confessions mới đây bất ngờ gây chú ý. Nhân vật trong bài viết tự nhận 24 tuổi, từng được gia đình đầu tư hơn 1 tỷ đồng cho việc học tại RMIT và theo đuổi thêm chứng chỉ CFA, những điều được xem là “tấm vé” cho một tương lai rộng mở. Nhưng thay vì tiếp tục, người này quyết định dừng lại, rẽ sang học sư phạm và bắt đầu lại từ đầu.

“Tưởng đó là tương lai sáng, hóa ra tất cả đổ sông đổ biển” , bài viết mở đầu bằng một câu khá thẳng thắn.

Tuy nhiên, thay vì kể theo hướng tiếc nuối, câu chuyện lại rẽ sang một góc nhìn khác. Người viết cho rằng khoản tiền ấy giống như một “cái giá” để hiểu rõ bản thân: “Nhưng đổi lại, 1 ,1 tỷ để tìm chính mình - bài học đắt giá nhất đời” .

Hiện tại, người này đang theo sư phạm, học full-time 8 tiếng cho văn bằng 2 vào cuối tuần và buổi tối đi dạy 2 ca. Cuộc sống được mô tả là bận rộn nhưng “nhẹ nhàng, mãn nguyện” , với những thứ rất cơ bản là một chiếc xe máy, một khoản tiết kiệm nhỏ và gia đình ở bên cạnh.

Câu chốt của bài viết cũng là điều khiến nhiều người phải suy ngẫm: “Buông bỏ đôi khi là giữ lại nhiều nhất”.

Tuy câu chuyện trong bài chưa được xác thực nhưng cũng nhanh chóng thu hút nhiều bình luận, xoay quanh hai góc nhìn khá rõ ràng. Một bên bày tỏ sự đồng cảm, cho rằng không phải ai cũng đủ dũng khí để dừng lại khi đã đi quá xa trên một con đường “được vạch sẵn”. Với họ, việc một người dám rẽ hướng để tìm lại cảm giác phù hợp và hạnh phúc là điều đáng ghi nhận, thậm chí đáng ngưỡng mộ. Số tiền hơn 1 tỷ đồng, trong cách nhìn này, không hẳn là “mất đi”, mà giống như một cái giá phải trả để hiểu rõ bản thân, để biết mình thực sự muốn gì và hợp với điều gì trong dài hạn.

- Không phải ai cũng dám dừng lại khi đã đi quá xa. Quan trọng là bạn ấy thấy hạnh phúc.

- 1 tỷ không mất đi, mà là học phí để hiểu mình hợp gì, không hợp gì.

- Nghe đơn giản nhưng “nhẹ nhàng, mãn nguyện” là thứ nhiều người theo đuổi cả đời chưa chắc có.

Ở chiều ngược lại, không ít ý kiến tỏ ra băn khoăn, thậm chí hoài nghi trước quyết định này. Nhiều người cho rằng với một khoản đầu tư lớn từ gia đình, việc “bỏ ngang” cần được cân nhắc kỹ hơn, bởi không phải ai cũng có điều kiện để làm lại từ đầu. Một số ý kiến cũng đặt câu hỏi liệu việc rẽ hướng có thực sự là lựa chọn bền vững, hay chỉ là phản ứng nhất thời khi gặp áp lực.

- Gia đình đầu tư từng đó mà bỏ ngang thì cũng nên cân nhắc kỹ, không phải ai cũng có điều kiện làm lại.

- Không phải cứ “tìm thấy bản thân” là hợp lý hóa cho việc rẽ hướng, cần nhìn dài hạn hơn.

- Sư phạm cũng là một con đường tốt, nhưng liệu có phải quyết định bền vững hay chỉ là cảm xúc nhất thời?

(Ảnh minh họa)

Dù chưa rõ thực hư ra sao, nhưng việc một bài đăng ngắn lại kéo theo nhiều luồng tranh luận cho thấy nó đã chạm đúng một “điểm ngứa” chung khi con đường từng được xem là chắc chắn không còn khiến người ta yên tâm nữa, thì việc dừng lại để nhìn lại không còn là chuyện hiếm.

Rốt cuộc, vấn đề không nằm ở con số 1,1 tỷ là nhiều hay ít, đáng hay không đáng. Điều khiến người ta bàn luận là cách mỗi người hiểu về cái giá của lựa chọn. Có người nhìn vào thấy tiếc, có người lại nhìn ra một hành trình dám thử, dám sai và hiểu mình, thứ không phải cứ đi đúng hướng từ đầu là có được.

Câu chuyện gây chú ý bởi nó chạm đến một sự thật hiển nhiên khi rẽ lối không phải là bỏ cuộc, mà là chọn cách để đi xa hơn. Chính lựa chọn được sống thật với khả năng và khao khát của bản thân đã tạo nên sức nặng cho hành trình này.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại