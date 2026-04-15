Nhặt viên đá có hoa văn lạ trên bãi biển, người đàn ông sững sờ khi chuyên gia định giá hơn 500 tỷ đồng

Nguyệt Phạm |

Vì sao viên đá này lại được chuyên gia định giá cao như vậy?

Đi biển cùng gia đình, người đàn ông nhặt được viên đá lạ

Trong giới sưu tầm đá cảnh tại Trung Quốc, ông Lin là cái tên khá quen thuộc nhờ niềm đam mê đặc biệt với những khối đá có hình thù và hoa văn tự nhiên độc đáo. Thế nhưng, ngay cả với một người có nhiều năm kinh nghiệm như ông, cuộc gặp gỡ với "báu vật" đặc biệt ấy cũng đến theo cách rất bất ngờ.

Câu chuyện được nhiều trang tin Trung Quốc đăng tải cho biết, vào khoảng năm 2003, trong một chuyến đi biển cùng gia đình ở khu vực gần Lao Sơn, Thanh Đảo, ông Lin tình cờ chú ý đến một viên đá có hình dáng lạ do con trai phát hiện trên bãi cát. Ban đầu, đó chỉ giống như một món đồ thú vị trẻ con nhặt được khi đi chơi biển. Nhưng khi cầm lên quan sát kỹ hơn, ông nhanh chóng nhận ra viên đá này không hề bình thường.

Trong một chuyến đi biển cùng gia đình ở khu vực gần Lao Sơn, Thanh Đảo, ông Lin tình cờ chú ý đến một viên đá có hình dáng lạ do con trai phát hiện trên bãi cát. (Ảnh: Sohu)

Điều khiến ông Lin bất ngờ nằm ở chính bề mặt của viên đá. Những đường vân tự nhiên hiện lên khá rõ, tạo thành hình ảnh giống hai con gấu trúc, một lớn một nhỏ, như đang đi cùng nhau. Chính vẻ ngoài sống động hiếm thấy ấy đã khiến viên đá nhanh chóng thu hút sự chú ý trong giới chơi đá cảnh.

Ban đầu, ông Lin mang viên đá về nhà như một món sưu tầm đặc biệt. Thế nhưng, khi câu chuyện lan ra, nhiều người bắt đầu tìm đến để tận mắt xem thử. Không ít người bày tỏ ý muốn mua lại, thậm chí từng có mức trả giá lên tới hàng trăm nghìn nhân dân tệ. Tuy nhiên, ông Lin vẫn không đồng ý chuyển nhượng.

Chuyên gia xem xong định giá hơn 500 tỷ đồng

Sau khi được đưa đi thẩm định, viên đá được cho là thuộc loại "đá thử vàng", một loại đá từng được dùng trong lịch sử để kiểm tra chất lượng vàng. Tuy nhiên, theo các nguồn tin, yếu tố khiến giới chuyên môn thực sự chú ý không nằm ở bản thân chất liệu, mà nằm ở hoa văn tự nhiên quá đặc biệt trên bề mặt.

Trong văn hóa Trung Quốc, gấu trúc là hình tượng mang tính biểu tượng rất cao. Vì vậy, một viên đá tự nhiên lại có thể tạo ra hình ảnh gợi liên tưởng rõ đến gấu trúc mẹ con được cho là cực kỳ hiếm. Chính yếu tố này đã đẩy giá trị của hiện vật lên một mức rất khác so với những viên đá thông thường.

Sau khi được đưa đi thẩm định, viên đá được cho là thuộc loại "đá thử vàng", một loại đá từng được dùng trong lịch sử để kiểm tra chất lượng vàng. (Ảnh: Sohu)

Một số nguồn tin Trung Quốc cho biết sau quá trình xem xét, giới chuyên gia đã đưa ra mức định giá không dưới 150 triệu nhân dân tệ. Quy đổi theo tỷ giá hiện nay, con số này tương đương hơn 500 tỷ đồng, đủ để biến viên đá nhặt được trong chuyến đi biển năm nào thành một trong những câu chuyện gây xôn xao nhất trong giới sưu tầm đá cảnh.

Điều đáng nói là viên đá này không phải đồ chế tác, cũng không gắn với bất kỳ loại kim cương hay ngọc quý nào theo cách hiểu phổ biến. Giá trị của nó gần như nằm trọn ở tính hiếm, độ tự nhiên của hoa văn và ý nghĩa biểu tượng mà người xem gán cho hình ảnh xuất hiện trên bề mặt đá.

Mức giá gây choáng, nhưng không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận

Dù mức định giá hơn 500 tỷ đồng gây kinh ngạc, một số nguồn tin cũng lưu ý rằng thị trường đá cảnh, đá quý lạ và các vật phẩm mang tính sưu tầm luôn có tính đặc thù rất cao. Giá trị của chúng không hoàn toàn cố định như vàng hay bất động sản, mà còn phụ thuộc vào sự quan tâm của người mua, độ hiếm được công nhận trong giới chơi và mức độ biểu tượng của món đồ.

Nói cách khác, mức định giá khổng lồ mà chuyên gia đưa ra phản ánh sự hiếm có và sức hấp dẫn đặc biệt của viên đá, nhưng giá giao dịch thực tế trên thị trường vẫn có thể thay đổi. (Ảnh: Sohu)

Nói cách khác, mức định giá khổng lồ mà chuyên gia đưa ra phản ánh sự hiếm có và sức hấp dẫn đặc biệt của viên đá, nhưng giá giao dịch thực tế trên thị trường vẫn có thể thay đổi. Dẫu vậy, câu chuyện về ông Lin vẫn đủ sức khiến nhiều người tò mò, bởi chỉ từ một lần đi biển cùng gia đình, ông đã vô tình nhặt được một món đồ được xem là quý hiếm bậc nhất.

Về phần mình, ông Lin được cho là không có ý định bán viên đá. Với ông, thứ mình nhặt được trên bãi biển năm ấy không chỉ là một món sưu tầm đắt giá, mà còn giống như một món quà may mắn rất đặc biệt mà thiên nhiên dành tặng cho gia đình.

Theo Sohu, Sina, 163

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

