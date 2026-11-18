Hai kỳ quay Vietlott cách nhau chưa đầy hai tuần bất ngờ xuất hiện cùng 7 con số, chỉ khác vị trí số đặc biệt. Những trường hợp tương tự từng xảy ra tại Mỹ và châu Âu.

Kết quả xổ số Power 6/55 của Vietlott ngày 17/11 đang gây chú ý khi có sự trùng hợp khó tin với kỳ quay diễn ra trước đó 12 ngày.

Cụ thể, tại kỳ quay ngày 5/11, Vietlott công bố bộ số trúng thưởng gồm 06 - 20 - 34 - 41 - 49 - 52, với số đặc biệt là 36.

Kết quả xổ số Power 6/55 của Vietlott ngày 5/11

Đến ngày 17/11, kết quả được công bố là 06 - 20 - 36 - 41 - 49 - 52, trong khi số đặc biệt là 34.





Kết quả xổ số Power 6/55 của Vietlott ngày 17/11

Như vậy, cả 7 con số xuất hiện trong hai kỳ quay đều giống hệt nhau. Chỉ có hai số 34 và 36 hoán đổi vị trí giữa nhóm số chính và số đặc biệt.

Hai kỳ quay cách nhau chỉ 12 ngày, cả 7 con số đều giống hệt nhau, chỉ hoán đổi vị trí số đặc biệt. Sự trùng hợp khó tin này khiến không ít người đặt câu hỏi: Liệu đây đơn thuần là may rủi hay có điều gì bất thường phía sau?

Mỹ từng xuất hiện hai bộ số trúng thưởng giống hệt nhau chỉ sau 2 ngày

Trên thực tế, những trường hợp tưởng chừng khó tin như vậy từng xảy ra tại nhiều quốc gia. Năm 2007, xổ số Cash 5 tại bang North Carolina (Mỹ) ghi nhận một sự trùng hợp đặc biệt. Trong kỳ quay ngày 9/7, năm con số trúng thưởng là 04 - 21 - 23 - 34 - 39.

Điều bất ngờ là chỉ hai ngày sau, vào ngày 11/7, cả năm con số này lại xuất hiện trong kết quả mở thưởng.

Sự việc được nhà toán học David J. Hand nhắc đến trong bài phân tích đăng trên tạp chí Scientific American như một ví dụ về những sự kiện có xác suất rất thấp nhưng vẫn xảy ra trong thực tế.

Tại châu Âu, hệ thống xổ số EuroMillions cũng từng ghi nhận hiện tượng tương tự. Ngày 2/5/2014, kết quả EuroMillions gồm năm số chính 04 - 30 - 31 - 38 - 42, cùng hai số bổ sung Lucky Star là 02 và 11.

Hơn bốn năm sau, vào ngày 31/8/2018, năm số chính 04 - 30 - 31 - 38 - 42 lại xuất hiện. Hai số Lucky Star lần này thay đổi thành 04 và 06.

Như vậy, dù cách nhau hơn bốn năm, hai kỳ quay EuroMillions vẫn có năm số chính giống hệt nhau. Đây là một trong những trường hợp trùng lặp đáng chú ý trong lịch sử loại xổ số được tổ chức tại nhiều quốc gia châu Âu.

Vì sao những con số trùng nhau vẫn có thể xuất hiện?

Theo nhà toán học David J. Hand, tác giả cuốn sách The Improbability Principle, những sự kiện tưởng chừng khó tin vẫn có thể xảy ra khi có đủ nhiều cơ hội xuất hiện.

Trong xổ số, xác suất để hai kỳ quay được xác định trước xuất hiện cùng một bộ số là rất thấp. Tuy nhiên, khi số kỳ quay tăng lên, số cặp kết quả có thể đem ra so sánh cũng tăng theo, khiến khả năng bắt gặp ít nhất một sự trùng hợp trở nên lớn hơn.

Chẳng hạn, với 100 kỳ quay, có tới 4.950 cặp kết quả có thể so sánh. Nếu số kỳ quay tăng lên 1.000, con số này lên tới 499.500 cặp.

Điều đáng chú ý là mỗi kỳ quay đều độc lập với những kỳ trước đó. Một bộ số đã xuất hiện không có nghĩa khả năng xuất hiện trở lại của nó sẽ giảm đi.

Vì vậy, những trường hợp trùng số như tại Mỹ, châu Âu hay Vietlott vẫn có thể xảy ra một cách ngẫu nhiên. Bản thân sự trùng hợp không đủ để kết luận quá trình quay số có bất thường.