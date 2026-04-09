Xoá ngay ứng dụng đánh cắp tiền trong tài khoản ngân hàng

Huỳnh Duy |

Người dùng nên xoá ngay ứng dụng dưới đây để tránh bị mất tiền trong tài khoản ngân hàng.

Một chiến dịch phát tán phần mềm độc hại mới mang tên “NoVoice” vừa được phát hiện, làm dấy lên lo ngại về an toàn bảo mật với người dùng điện thoại. Thông tin được đăng tải bởi Bleeping Computer, dẫn nguồn từ hãng bảo mật McAfee.

Theo McAfee, NoVoice đã được phát hiện trong hơn 50 ứng dụng trên Google Play, với tổng số lượt tải xuống lên tới 2,3 triệu. Các ứng dụng này chủ yếu thuộc nhóm dọn dẹp hệ thống, trò chơi và thư viện ảnh, dễ khiến người dùng mất cảnh giác khi cài đặt.

Điểm nguy hiểm của NoVoice nằm ở khả năng ngụy trang trong các ứng dụng tưởng chừng vô hại. Sau khi xâm nhập thiết bị, mã độc có thể khai thác lỗ hổng Android để giành quyền truy cập cao nhất trên hệ thống.

Từ đó, tin tặc có thể:

- Đánh cắp thông tin nhạy cảm như tài khoản và mật khẩu, đặc biệt là các dịch vụ tài chính

- Tự ý cài đặt hoặc xóa ứng dụng mà người dùng không hay biết

- Duy trì sự tồn tại ngay cả khi thiết bị được khôi phục cài đặt gốc trong một số trường hợp

Tên gọi “NoVoice” bắt nguồn từ một tệp âm thanh im lặng được nhúng trong mã nguồn, cho phép phần mềm hoạt động âm thầm mà không bị phát hiện.

Một trong số ít ứng dụng được xác định có liên quan là SwiftClean, do nhà phát triển Biodun Popoola phát hành.

Trong phản hồi gửi tới Bleeping Computer, Google cho biết hệ thống bảo mật Google Play Protect đã tự động gỡ bỏ các ứng dụng độc hại và chặn cài đặt mới từ những nguồn này.

Ngoài ra, các thiết bị Android được cập nhật bảo mật từ tháng 5/2021 trở đi hiện đã được bảo vệ trước hình thức tấn công của NoVoice. Ngay cả những thiết bị như Pixel 6 Pro cũng đã nhận được bản vá cần thiết.

McAfee cũng lưu ý rằng chiến dịch này chỉ nhắm đến một số khu vực nhất định, dù chưa công bố chi tiết.

Các chuyên gia bảo mật khuyến nghị người dùng:

- Chỉ cài đặt ứng dụng từ Google Play

- Thường xuyên cập nhật hệ điều hành và bản vá bảo mật

- Kiểm tra kỹ thông tin nhà phát triển và đánh giá ứng dụng trước khi tải

