Xổ số miền Nam ngày 13-11: “Sốc” khi giải đặc biệt 3 ngày liên tiếp "nổ" ở Tây Ninh

Thu Tâm |

Kết quả xổ số kiến thiết miền Nam ngày 13-11 đã xác định khách hàng ở tỉnh Tây Ninh tiếp tục trúng giải đặc biệt

Tối 13-11, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, nhiều khách hàng và đại lý vé số tỏ ra "sốc" khi giải đặc biệt tiếp tục trúng ở tỉnh Tây Ninh.

Xổ số miền Nam ngày 13 - 11: Giải đặc biệt trúng liên tiếp tại Tây Ninh - Ảnh 1.

Giải đặc biệt vé số Tây Ninh được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Kim Sánh

Xổ số miền Nam ngày 13 - 11: Giải đặc biệt trúng liên tiếp tại Tây Ninh - Ảnh 2.

Đại lý vé số Ba Xuyên ở tỉnh Tây Ninh là nơi thường xuyên bán trúng hoặc đổi thưởng vé số trúng giải đặc biệt. Ảnh: ĐLVS Ba Xuyên

Theo đó, thông tin từ đại lý vé số Kim Sánh ở Cần Đước, tỉnh Tây Ninh cho biết nơi đây vừa đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt (dãy số 132673) 2 tờ vé số Tây Ninh, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh mở thưởng chiều cùng ngày.

Trước đó, trong 2 ngày 11 và 12-11, giải đặc biệt của vé số Bến Tre và vé số Sóc Trăng cũng đã "nổ" tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng cho những chủ nhân may mắn là đại lý vé số Ba Xuyên ở phường Long An, tỉnh Tây Ninh.

Trong 2 tuần trước đây, kết quả xổ số miền Nam đã xác định giải đặc biệt của nhiều loại vé số đã "nổ" tại tỉnh Tây Ninh đến 8 lần.

