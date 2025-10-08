Xổ số miền Nam: Anh em ruột ở Đồng Tháp trúng độc đắc 14 tờ vé số Sóc Trăng

Chiều 8-10, theo thông tin từ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, vé số kiến thiết Sóc Trăng kỳ vé K1T10, mở thưởng ngày 1-10 có giải đặc biệt (dãy số 841769) trị giá 2 tỉ đồng/vé đã xác định được khách hàng trúng thưởng là 2 anh em ruột ở tỉnh Đồng Tháp.

Thông tin khách hàng trúng giải đặc biệt vé số Sóc Trăng

Lũy kế tiền chi trả thưởng của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng từ ngày 1-1 đến ngày 8-10 là 2.666.310.000.000 đồng.

Trong khi đó, thông tin từ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ, kỳ vé K1T10, mở thưởng ngày 1-10, đã xác định được nơi trúng thưởng giải đặc biệt (dãy số 127021) là tại phường Ninh Kiều và phường Tân An, TP Cần Thơ.

Riêng giải nhất trị giá 30 triệu đồng/vé, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ xác định khách hàng trúng thưởng ở phường Hòa Thuận và xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long.

Thông tin trúng thưởng vé số Cần Thơ phát hành ngày 1-10

Hôm nay (8-10), kết quả xổ số kiến thiết miền Nam sẽ xổ gồm vé số Cần Thơ, vé số Sóc Trăng và vé số Đồng Nai.