Đàn ông có khả năng làm chủ cuộc đời hay không, vốn không thể đánh giá qua tuổi tác, lời nói đao to búa lớn, hay ngoại hình hào nhoáng. Muốn biết một người đàn ông có thực sự bản lĩnh và trưởng thành hay chưa, hãy nghe anh ta nói về công việc, về tư duy và cuộc sống.

Đương nhiên, mỗi người sẽ có một quan điểm các khác về những khía cạnh trong đời, đàn ông cũng thế. Nhưng nếu thiếu đi 3 nền tảng cơ bản dưới đây thì dù đã bao nhiêu tuổi, có bao nhiêu tiền, đàn ông vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa chịu lớn.

1. Không biết quản lý tiền: Cả đời sống trong vòng luẩn quẩn tài chính!

Tiền không phải tất cả, nhưng đàn ông không biết quản lý tiền thì sớm muộn gì cũng suy kiệt. Nhiều người kiếm được không ít, nhưng tiêu xài như nước, sống kiểu "có bao nhiêu xài bấy nhiêu".

Ảnh minh họa

Kết quả là dù làm việc chăm chỉ suốt nhiều năm, họ vẫn không có nổi khoản tiết kiệm hay tài sản tích lũy đáng kể nào. Quản lý tiền không phải là keo kiệt hay tính toán từng đồng, mà là biết đặt ưu tiên và xây dựng nguyên tắc tài chính rõ ràng. Một người đàn ông bản lĩnh là người hiểu dòng tiền của mình đi đâu, biết phân bổ hợp lý giữa tiêu dùng, tiết kiệm, đầu tư và dự phòng.

Chỉ khi có nền tảng quản lý tài chính vững, đàn ông mới có thể tự tin trước mọi biến cố: Mất việc, bệnh tật, hay trách nhiệm gia đình. Nhiều người nghĩ rằng kiếm được tiền là giỏi, nhưng thực ra, giữ được tiền và khiến tiền sinh lời mới là đẳng cấp thật sự.

2. Không biết đầu tư: Khó bứt phá so với bản thân trong quá khứ!

Một người đàn ông chỉ biết đi làm lĩnh lương mà không hiểu gì về đầu tư, sớm muộn cũng rơi vào thế bị động.

Thời trẻ có sức làm việc, họ còn cầm cự được trước áp lực công việc, nhưng khi tuổi tác tăng lên, thu nhập chững lại, chi phí sống không ngừng tăng, lúc đó họ mới nhận ra: Nếu không biết cách làm tiền sinh lời thì cũng đồng nghĩa với việc sẽ phải "bào sức" cả đời.

Đầu tư không nhất thiết phải là chứng khoán hay bất động sản, mà là tư duy tìm cơ hội trong những cơ hội nhỏ nhất, có thể bắt đầu từ việc gửi tiết kiệm thông minh, mua vàng tích sản, hoặc tìm hiểu khẩu vị đầu tư của chính mình.

Đàn ông biết đầu tư là người dám nhìn xa, dám chấp nhận rủi ro có tính toán. Ngược lại, đàn ông không biết đầu tư thường sợ mất, sợ sai, sợ thử, và rồi chính nỗi sợ ấy khiến họ đánh mất cơ hội tự do tài chính.

3. Không biết xây dựng sự nghiệp: Điển hình của người thiếu ý chí!

Sự nghiệp là thứ phản ánh rõ nhất bản lĩnh và tầm nhìn của một người đàn ông. Một người "chỉ đâu làm đó" thì thu nhập khó bứt phá, sự nghiệp khó thăng tiến.

Ảnh minh họa

Xây dựng sự nghiệp không đồng nghĩa với buộc phải khởi nghiệp hay làm chủ, mà là biết định hướng con đường phát triển lâu dài: Hiểu rõ mình giỏi gì, cần học gì, và muốn đạt được vị thế nào trong 5-10 năm tới.

Đàn ông biết xây dựng sự nghiệp cũng là những người luôn sống có mục tiêu. Họ biết cách nâng cấp bản thân, biết chọn người đi cùng và biết đầu tư cho tri thức. Một người đàn ông giỏi không chỉ chăm chỉ, mà còn biết "làm việc có chiến lược" - làm ít hơn nhưng hiệu quả hơn, kiếm tiền bằng trí tuệ chứ không chỉ bằng sức lực. Còn những ai sống buông xuôi, chấp nhận mãi là "nhân viên của người khác" mà không có kế hoạch tiến lên, thì sớm muộn cũng bị đào thải trong thị trường lao động ngày càng khốc liệt.

Nói thật, trong xã hội ngày nay, đàn ông không cần quá hào nhoáng hay giàu sang để được tôn trọng. Nhưng nếu không hiểu cách quản lý tiền, không biết đầu tư, và không biết định hình sự nghiệp của chính mình, thì rất khó để giữ được sự tự tin và vị thế trong cuộc sống.