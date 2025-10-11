Mới đây, vụ việc một người đàn ông làm quản lý bộ phận sale trong ngành bảo hiểm tại Malaysia bỗng dưng mất tích một cách bí hiểm, sau đó bị sát hại dã man đã khiến cho dư luận nước này rúng động. Không hiểu thủ phạm là kẻ nào mà lại có thể gây ra tội lỗi tày trời đến vậy.

Thông tin được đăng tải trên tờ World Of Buzz cho biết, vụ việc đã xảy ra vào ngày thứ Ba, 7/10 vừa qua tại bang Penang của Malaysia. Hôm đó, anh Daniel Lee, 31 tuổi, một trưởng phòng quản lý sale trong ngành bảo hiểm có kế hoạch là sẽ đưa một đồng nghiệp mới đến một cuộc họp. Tuy nhiên, anh Daniel đã không đến như đã hẹn. Người đồng nghiệp đã cố gắng liên lạc với Daniel nhưng không thành công.

Anh Daniel Lee, 31 tuổi, nhân viên sale ngành bảo hiểm.

Tin tức về sự mất tích của anh Daniel lan truyền trên mạng xã hội, và theo nguồn tin của China Press, Daniel được nhìn thấy lần cuối vào tối thứ Ba. Anh được cho là đã nhắn tin cho mẹ lúc 1 giờ sáng hôm sau, báo rằng anh sẽ đến Perlis và có thể sẽ về nhà muộn vào ngày thứ Tư.

Thi thể người đàn ông mất tích được tìm thấy trong một chiếc vali.

Tuy nhiên, mẹ anh nghi ngờ rằng tin nhắn đó được gửi bởi người khác, chứ không phải Daniel. Trước khi nhận được tin nhắn lúc 1 giờ sáng, Daniel cũng không trả lời bất kỳ cuộc trò chuyện nhóm nào.

Gia đình anh Daniel đã báo cảnh sát song sau đó họ đã không ngờ đến một bi kịch ập xuống.

Hôm thứ Năm, 9/10, vào khoảng 1 giờ 43 phút chiều, nhân viên một công ty vệ sinh đã phát hiện một chiếc vali gần căn hộ Ampang Jajar. Khi người này mở ra thì đã vô cùng hoảng sợ khi phát hiện một thi thể trong đó nên đã lập tức đi báo cảnh sát.

Sau khi nhận được tin tức, Cảnh sát Hoàng gia Malaysia (PDRM) đã đến hiện trường điều tra và xác nhận thi thể được tìm thấy trong vali ở Penang chính là quản lý sale bảo hiểm 31 tuổi, anh Daniel Lee. Xét về vết thương trên thi thể nạn nhân, cảnh sát cho rằng anh Daniel mới bị sát hại gần đây, bị cắt cổ và bị trói cả hai tay, theo Berita RTM.

Cha nạn nhân đã có mặt tại bệnh viện tối qua để nhận dạng thi thể và từ chối trả lời báo chí. Tính đến ngày 10 tháng 10, xe hơi và đồ đạc cá nhân của anh Daniel vẫn chưa được tìm thấy. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra.

