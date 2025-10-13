Mới đây, việc một người đàn ông ở Bangkok, Thái Lan bất ngờ bị sa thải sau khi đoạn clip ghi lại hành vi của anh ta được công bố đã khiến dư luận chú ý. Nhiều netizen đã bình luận rằng, chỉ một hành động nhỏ nhưng cũng đủ chứng minh rằng quyết định sa thải nhân viên này là hoàn toàn chính đáng.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, sự việc mới xảy ra tại thủ đô của Thái Lan. Đoạn clip do một người đàn ông cố tình sắp xếp và ghi lại bằng máy quay, trong đó anh ta đã tung ra cú đá mạnh khiến một chú mèo văng đi. Đoạn clip càng gây phẫn nộ hơn khi nó được đăng tải lên MXH kèm theo dòng chú thích: "Tôi muốn xin phép những người yêu mèo".

Người đàn ông sắp đặt máy quay để ghi lại sự việc.

Ngay sau khi đoạn clip lan truyền trên mạng, nó đã gây nên một làn sóng phẫn nộ, đặc biệt là từ những người bảo vệ động vật kêu gọi phải có hành động nhanh chóng để xử lý người đàn ông này.

Người đàn ông sau đó được xác định là một nhân viên bảo trì tại công ty làm đẹp mang tên A&J Beauty Products, được biết đến rộng rãi với tên gọi "Jay Leng Shop". Đáp lại làn sóng phản đối, công ty đã đưa ra một tuyên bố chính thức vào hôm thứ Sáu, ngày 10 tháng 10 vừa qua xác nhận việc sa thải nhân viên này.

Sau đó, anh ta đã đá văng chú mèo tội nghiệp.

Bên cạnh việc bị công ty sa thải, người đàn ông này sẽ phải ra hầu tòa để đối mặt với các cáo buộc ngược đãi động vật.

“Công ty không ủng hộ và không thể chấp nhận bất kỳ hình thức ngược đãi nào đối với bất kỳ sinh vật sống nào. Do đó, chúng tôi xin thông báo rằng anh Sarusak [họ được giấu kín], một nhân viên bảo trì, đã bị Công ty cho thôi việc kể từ ngày 10 tháng 10. Từ nay trở đi, mọi hành động của cá nhân nói trên sẽ không còn ràng buộc hoặc liên quan đến Công ty nữa", trích tuyên bố từ công ty A&J Beauty Products.

Công ty A&J Beauty Products ra quyết định sa thải nam nhân viên.

Công ty A&J Beauty Products cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với sự cảnh giác của công chúng và tái khẳng định lập trường chống lại hành vi ngược đãi động vật. Trong khi đó, tổ chức bảo vệ động vật Watchdog Thailand Foundation (WDT) đã cập nhật tình hình của chú mèo.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, tổ chức này xác nhận rằng chú mèo an toàn và không bị thương. “Bạn gái cũ của người đàn ông đã đưa chú mèo đến gặp bác sĩ thú y. Chú mèo an toàn và không hề hấn gì. Người phụ nữ sẽ tiếp tục chăm sóc nó", trích lời của tổ chức WDT.

Tổ chức này cho biết thêm rằng người đàn ông chịu trách nhiệm về vụ ngược đãi dự kiến đã ra hầu tòa tại Don Mueang hôm 10/10 vừa qua. Trong khi đó, nhiều người cho rằng Thái Lan nên tăng cường hình phạt và thực thi nghiêm khắc hơn đối với các điều luật phòng chống ngược đãi động vật ở nước này, kêu gọi các quan chức gửi đi thông điệp rõ ràng rằng hành vi bạo lực đối với động vật sẽ không được dung thứ.

Gia Linh (Theo The Thaiger)








