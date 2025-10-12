Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là một trong những con giáp được đánh giá cao về mặt tư duy. Với trí thông minh đáng nể cùng sự sắc sảo và bản lĩnh, con giáp này rất dễ đạt được thành công lớn trong sự nghiệp. Tuổi Dậu còn đặc biệt giỏi trong việc phân tích vấn đề, quản lý tiền nong đâu ra đấy nên cuộc sống của họ và gia đình luôn đủ đầy, dư dả.

Năm Ất Tỵ 2025, con giáp tuổi Dậu có tài vận hanh thông bậc nhất nhờ nhiều cát tinh chiếu rọi, từ sao Địa Giải, Tướng Tinh cho đến Kim Quỹ và Tam Thai.

(Ảnh minh họa)

Với sự xuất hiện của sao Địa Giải chiếu rọi, con giáp tuổi Dậu sẽ gặp dữ hóa lành, chuyện gì cũng suôn sẻ. Sao Tướng Tinh chủ về quyền lực, cho thấy sự thăng tiến của con giáp này trong công việc. Sao Tam Thai là một cát tinh trong tử vi lá số mang nhiều ý nghĩa về may mắn, mang lại cát lợi về danh vọng, địa vị trong xã hội. Sao Kim Quỹ chủ về sự giàu có, vận may trong sự nghiệp cũng như có quý nhân trợ giúp.

Sau tháng 7 âm không thu được nhiều thành tựu, tháng 8 âm, tuổi Dậu tiếp tục nằm trong số những con giáp chịu nhiều thử thách. Nếu không kín kẽ trong đầu tư, con giáp này có thể sẽ bị hao hụt tài chính ít nhiều. Tuy nhiên, chỉ vài ngày nữa, khi vượt qua tháng 8 âm thì tuổi Dậu cũng sẽ chia tay với mọi vận xui của năm nay.

Tử vi học có nói, từ tháng 9 âm, đón chờ tuổi Dậu sẽ chỉ là niềm vui, may mắn và tài lộc, đặc biệt trong tháng 11 âm và tháng 12 âm. Là con giáp có năng lực phân tích đỉnh cao, họ sẽ gặt hái nhiều thành công đặc biệt là trong chuyện kinh doanh, đầu tư. Bên cạnh đó, với khả năng quản lý tài chính xuất sắc, con giáp tuổi Dậu sẽ luôn rủng rỉnh tiền bạc đến hết năm.

Tuổi Sửu

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Sửu là một trong những con giáp rất đáng tin cậy. Họ trầm lặng nhưng luôn biết cách xây dựng những mối quan hệ bền vững. Không thích dùng những lời lẽ đao to búa lớn, nhưng tuổi Sửu lại có lối tư duy sâu sắc. Con giáp này cũng rất tài năng, và càng về trung vận càng có cuộc sống sung túc, đủ đầy, thậm chí giàu có.

Năm Giáp Thìn 2024, tuổi Sửu nằm trong số những con giáp phạm Thái Tuế và gặp những thách thức nhất định, bị hung tinh Quyển Thiệt cản đường. Nếu không cẩn thận, họ còn có thể bị tiểu nhân chơi xấu khiến tiền bạc hao hụt ít nhiều.

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, bước sang năm Ất Tỵ 2025, tuổi Sửu lại là một trong những con giáp may mắn bậc nhất với đường tài lộc vô cùng khởi sắc. Được cục diện Tam hợp Thái tuế chống lưng, con giáp này dù làm việc trong lĩnh vực nào thì cũng sẽ ghi được những dấu ấn tích cực. Đặc biệt những người làm về kinh doanh sẽ dễ gặt hái nhiều lộc lá nhất.

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Sửu gặp thời đổi vận là do có nhiều cát tinh chiếu rọi mà đáng kể nhất là sao Hoa Cái. Đây là một sao tốt chủ về sự thông tuệ, mẫn tiệp trong học tập, sự chăm chỉ, khéo léo, đảm đang và những may mắn mà họ có thể gặp được trong cuộc đời. Có sự hỗ trợ của sao Hoa Cái, con giáp tuổi Sửu sẽ có sự nghiệp thăng tiến, dù làm gì cũng hái ra tiền, cuộc sống sung túc, thịnh vượng.

Tử vi học có nói, tháng 8 âm là một trong những thời điểm may mắn nhất trong năm mà tuổi Sửu cần phải biết trân trọng. Các mối quan hệ xã hội thuận lợi, con giáp này sẽ được quý nhân trợ giúp, công việc ngày càng hanh thông. Bên cạnh đó, chuyện gia đình, tình cảm cũng hết sức suôn sẻ, người độc thân nên biết nắm bắt. Tháng 8 âm không còn nhiều thời gian, con giáp tuổi Sửu nên tận dụng, tránh bỏ lỡ cơ hội tốt.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là một trong những con giáp sở hữu nguồn năng lượng tích cực, tươi vui, luôn đem lại cho người khác cảm giác ấm áp. Con giáp này cũng rất đa tài, thích hợp với nhiều ngành nghề, thậm chí kiếm được nhiều từ nghề tay trái hơn cả công việc chính. Đây chính những ưu điểm giúp tuổi Tỵ tiếp cận nhiều cơ hội thuận lợi trong cả công việc lẫn cuộc sống, từ đó có cuộc sống sung túc, đủ đầy.

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Tỵ có sự hỗ trợ của nhiều cát tinh mà đáng nói nhất trong số đó chính là sao Thiên Giải. Đây là một cát tinh chịu trách nhiệm cho việc giải ách, trừ hung, giảm bệnh tật, đề phòng và giảm tai họa, đồng thời mang lại phúc thọ và may mắn đặc biệt. Được sao tốt này chiếu rọi cũng giống như việc sở hữu một tấm bùa hộ mệnh tuyệt vời có thể giúp con giáp tuổi Tỵ vượt qua khó khăn, thử thách và đi tới thành công rực rỡ trong cuộc sống.

(Ảnh minh họa)

Ngoài sao Thiên Giải, tuổi Tỵ còn có sự hỗ trợ của 2 cát tinh khác là Kim Ngư và Bát Tọa nên sẽ được quý nhân tương trợ đúng lúc. Kim Ngư là sao tốt tượng trưng cho sự giàu có và thành công, còn Bát Tọa là sao tốt chủ về sự vinh hiển, học vấn, thi cử. Những người tuổi Tỵ dù đang công tác hay đang đi học cũng sẽ dễ gặt hái kết quả tốt trong năm Ất Tỵ.

Cũng như tuổi Sửu, tháng 8 âm là lúc thiên thời - địa lợi - nhân hòa mà trong đó, cuộc sống của tuổi Tỵ sẽ vô cùng viên mãn. Trong công việc, con giáp này sẽ gặp được đối tác đáng tin cậy, có thể cùng nhau tạo nên những dự án hái ra tiền. Đặc biệt trong chuyện sức khỏe, những vấn đề nếu có trước đây đều đã được giải quyết, giúp tuổi Tỵ có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống và tập trung cho công việc. Trong cuộc sống, tuổi Tỵ sẽ liên tục đón nhận nhiều tin vui khác. Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa, tháng 8 âm sẽ kết thúc, con giáp này nên tận dụng thời cơ để tối ưu hóa lợi nhuận.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.