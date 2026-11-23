Cốc Mijia Coffee Cup có dung tích 510mL, đáy thuôn để đặt vào khay đựng cốc trên ô tô và nắp xoay 90 độ, nhưng cần được giữ thẳng đứng khi mang theo.

Dung tích 510mL, đáy thuôn vừa khay đựng cốc trên ô tô

Xiaomi vừa giới thiệu Mijia Coffee Cup tại Trung Quốc với giá gọi vốn 59 yuan (khoảng 220.000đ). Sau đợt gọi vốn, cốc sẽ được bán với giá niêm yết 99 yuan (khoảng 369.000đ).

Cốc có màu trắng mờ, bề mặt phủ sơn để tăng độ bám khi cầm. Dung tích 510mL xấp xỉ một ly grande ở các chuỗi cà phê, đủ cho một phần đồ uống nóng hoặc có đá. Phần đáy được làm thuôn để vừa với khay đựng cốc trên ô tô có đường kính từ 74mm trở lên.

Giữ nóng trên 53°C và giữ lạnh dưới 10°C sau 6 giờ

Lòng cốc làm bằng thép không gỉ 316L, loại vật liệu có khả năng chống ăn mòn tốt và ít ám mùi. Vỏ ngoài làm bằng thép không gỉ 304, kết hợp với cấu trúc cách nhiệt chân không và lớp mạ đồng bên trong để hạn chế truyền nhiệt.

Trong thử nghiệm ở nhiệt độ phòng 20°C, đồ uống nóng từ mức ban đầu 95°C vẫn trên 53°C sau 6 giờ. Với đồ uống lạnh, cốc duy trì nhiệt độ dưới 10°C trong cùng khoảng thời gian. Khả năng giữ nhiệt khi sử dụng thực tế sẽ thay đổi theo điều kiện môi trường.

Nắp xoay nhanh, cần giữ cốc thẳng đứng

Nắp dùng thiết kế ba đường ren, cho phép mở hoặc đóng bằng một góc xoay 90 độ. Bên trong có vạch báo mức rót tối đa để tránh tràn, còn dưới đáy là một miếng silicone giúp cốc ít xê dịch khi đặt trên bàn.

Xiaomi lưu ý nắp cốc không kín hoàn toàn, nên nước có thể rò ra khi cốc bị nghiêng hoặc lật úp. Cốc phù hợp để đặt trên bàn, trong khay đựng cốc trên ô tô hoặc cầm thẳng đứng khi di chuyển. Nếu mang theo trong ba lô, cốc có thể bị đổ nước ngay cả khi đã vặn nắp.

Hiện tại, Xiaomi có khá nhiều lựa chọn cốc và bình giữ nhiệt chất lượng ổn, giá vừa túi tiền như bình Xiaomi Mijia 350ml (~150.000đ), Mijia Pure Titanium CUP G 450ml (~250.000đ), Xiaomi Straw Mug 1L (550.000đ).