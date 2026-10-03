"Những cú đánh vô cùng tàn nhẫn," công tố viên nói trước tòa.

Vài ngày trước khi người mẫu, influencer Hong Kong Thái Thiên Phượng (Abby Choi) bị sát hại, bố chồng và anh chồng của cô được cho là đã thực hiện một chuyến mua sắm đáng sợ. Các vật dụng được chuẩn bị kỹ lưỡng để thực hiện việc sát hại và phi tang thi thể người mẹ 4 con, các công tố viên cho biết trước tòa án Hong Kong (Trung Quốc) vào thứ Sáu (2/10).

Vụ án mạng năm 2023 nhắm vào Thái Thiên Phượng, người thuộc giới thượng lưu tại các sự kiện thời trang và có lượng người theo dõi lớn trên mạng, đã gây chấn động trung tâm tài chính giàu có này và làm xôn xao dư luận toàn cầu.

Chỉ một số phần thi thể của nạn nhân được tìm thấy, làm sâu sắc thêm bí ẩn xung quanh cái chết của cô.

Chồng cũ của cô là Quảng Cảng Trí, anh trai của anh ta là Quảng Cảng Kiệt và bố của họ là Quảng Cầu đã không nhận tội giết người trong phiên tòa đang làm sáng tỏ những khoảnh khắc cuối cùng của Thái Thiên Phượng.

3 bị cáo tại toà. Ảnh: CaxtonCax

Các công tố viên cáo buộc cuộc tấn công đã được lên kế hoạch

Công tố viên trưởng Charlotte Draycott phát biểu trước các bồi thẩm đoàn vào thứ Sáu rằng người mẫu kiêm người có tầm ảnh hưởng đã bị đánh nhiều lần vào đầu bằng búa bên trong một chiếc ô tô do anh chồng cũ của cô lái, với sự có mặt của chồng cũ bên trong.

Khoảng hai tuần trước cái chết của Thái Thiên Phượng, Quảng Cầu và con trai ông ta là Quảng Cảng Kiệt, người cũng làm tài xế cho Thái Thiên Phượng, được nhìn thấy ghé thăm nhiều cửa hàng và mua hàng loạt vật dụng liên quan trực tiếp đến vụ án mạng, Draycott cho biết trước tòa.

Một chiếc búa do Quảng Cảng Kiệt mua được cho là hung khí giết người, Draycott cho biết, trong khi chồng cũ của Thái Thiên Phượng bị cáo buộc đã mượn từ một bạn chiếc xe được cho là nơi xảy ra vụ án mạng, theo cáo trạng.

"Đây là lý do tại sao chúng tôi nói đây là một kế hoạch được trù tính kỹ lưỡng khi mỗi người đóng vai trò của mình trong việc chuẩn bị sẵn sàng địa điểm," Draycott nói trước tòa.

Vào ngày 21 tháng 2 năm 2023, Thái Thiên Phượng dự định đón con gái tan học.

Ngay trước chuyến đi đón con theo kế hoạch, Cảng Kiệt và Cảng Trí đã gặp nhau tại một cửa hàng Starbucks, nơi camera quan sát ghi lại cảnh Cảng Kiệt thực hiện một loạt cử chỉ mà Draycott gợi ý có thể đã báo trước cuộc tấn công.

Đoạn phim cho thấy anh ta dường như đang giữ thứ gì đó bằng cả hai tay trước khi di chuyển cánh tay phải lên xuống, công tố viên cho biết.

"Các vị có thể giải thích rằng [Quảng Cảng Kiệt] đang ra hiệu cho [Quảng Cảng Trí] cách anh ta có thể kéo đầu Thiên Phượng xuống," cô nói với các bồi thẩm đoàn khi họ xem đoạn phim camera quan sát.

Cô cho biết thêm rằng Quảng Cảng Kiệt sau đó đã đón Thái Thiên Phượng, trong khi Quảng Cảng Trí lên xe ở một địa điểm khác. Trong suốt chuyến hành trình, Thái Thiên Phượng đã trao đổi tin nhắn văn bản với mẹ chồng. Các tin nhắn dừng lại lúc 2 giờ 44 chiều.

Draycott cho biết Thái Thiên Phượng sau đó đã bị tấn công bằng búa bên trong chiếc xe. Các bồi thẩm đoàn đã được cho xem hung khí nghi vấn, cùng với các bức ảnh khám nghiệm tử thi ghi lại các vết thương của Thái Thiên Phượng.

"Những cú đánh vô cùng tàn nhẫn," cô nói trước tòa.

Một chiếc xe cảnh sát được nhìn thấy bên ngoài một ngôi nhà làng nơi một phần thi thể của Thái Thiên Phượng được tìm thấy ở Hong Kong, vào ngày 27 tháng 2 năm 2023. Ảnh: Tyrone Siu/Reuters

Chiếc xe màu trắng chở Thái Thiên Phượng, theo Draycott, đã đỗ lại tại một ngôi nhà ở vùng nông thôn. Cô cho biết thêm rằng máu của Thái Thiên Phượng được tìm thấy trên xe cùng với DNA của Quảng Cảng Trí và Quảng Cảng Kiệt.

Quảng Cầu bị cáo buộc đã sắp xếp để thuê bất động sản này.

"Họ không lo lắng. Họ không buồn bã. Đó là những gì họ mong đợi," công tố viên cho biết, khi cô chiếu đoạn phim ghi lại cảnh Quảng Cầu đeo khẩu trang phẫu thuật gần chiếc xe.

Vào cuối ngày hôm đó, một người hàng xóm đã báo cáo nghe thấy tiếng cưa điện và mùi hôi, Draycott cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng tất cả các vật dụng do bố chồng và anh chồng cũ mua cuối cùng đã được thu hồi trong ngôi nhà làng.

Quảng Cảng Kiệt và Quảng Cầu đã bị bắt vài ngày sau đó trong khi Quảng Cảng Trí sau đó bị bắt tại một bến phà ngay trước khi anh ta định trốn khỏi Hong Kong, Draycott cho biết.

Phiên tòa vẫn tiếp tục và dự kiến kéo dài trong 8 tuần.

Nguồn: CNN