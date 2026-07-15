TAND khu vực 1 - tỉnh Cà Mau xét xử 44 bị cáo liên quan vụ hai nhóm thanh niên dùng dao tự chế, bom xăng giải quyết mâu thuẫn.

Ngày 15/7, TAND khu vực 1 - tỉnh Cà Mau mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Huỳnh Văn Thương (18 tuổi, ở phường Tân Thành), Dương Trung Hiếu (18 tuổi, ở phường Lý Văn Lâm) và 42 đồng phạm, về tội gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.

Theo ghi nhận của phóng viên, phiên toà được thắt chặt an ninh, bố trí 2 khu vực kết nối trực tuyến với phòng xử án chính.

Phiên xét xử 44 bị cáo về tội gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, nên chiều 14/2/2025, Thương và Hiếu hẹn đánh nhau tại khu dân cư ở đường Lê Duẩn, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau.

Sau đó, Thương vào nhóm chat trên mạng xã hội để rủ thêm nhiều người tham gia. Những người được gọi tiếp tục rủ thêm bạn bè rồi tập trung tại hẻm Cựa Gà, phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau. Tại đây, Thương mang ra 3 cây dao có lưỡi dài khoảng 1m. Một người trong nhóm mang đến 2 cây dao; một số hung khí khác được lấy tại khu đất trống gần đó.

Cùng thời điểm, Hiếu liên lạc, tập hợp thêm người. Khoảng 0h ngày 15/2, nhóm này có mặt tại điểm hẹn với dao tự chế, chỉa, chai bia và bom xăng tự chế . Khoảng 1h, nhóm của Thương cầm hung khí xông về phía nhóm Hiếu nhưng bị ném bom xăng nên bỏ chạy.

Trong lúc truy đuổi, Lê Thịnh (20 tuổi, ở phường Lý Văn Lâm) dùng dao chém trúng vùng đầu Dương Huỳnh Biên (18 tuổi). Khi Biên bỏ chạy, Thịnh tiếp tục ném dao trúng gót chân, khiến Biên ngã xuống kênh.

Trương Phúc Hậu (19 tuổi, ở phường Lý Văn Lâm) nhận ra Biên là người quen nên kéo lên bờ. Sau đó, Biên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau điều trị. Kết luận giám định của xác định, tỷ lệ tổn thương cơ thể của Biên là 35%.

Quá trình điều tra, các bị cáo thuộc 2 nhóm khai nhận hành vi phạm tội. Cơ quan tố tụng ghi nhận nhiều bị cáo đã bồi thường, khắc phục hậu quả; một số bị cáo có gia đình có công với cách mạng. Đây được xác định là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định.

Viện KSND khu vực 1 truy tố Huỳnh Văn Thương, Lê Thịnh cùng 16 bị cáo khác về tội cố ý gây thương tích theo điểm c khoản 3 Điều 134 bộ luật Hình sự. Đồng thời, Thương và nhiều bị cáo thuộc hai nhóm còn bị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng theo điểm b khoản 2 Điều 318 bộ luật Hình sự.



Phiên tòa dự kiến diễn ra đến ngày 16/7.