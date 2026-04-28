Xếp xe bán tải cao cấp như Ford Ranger Raptor vào nhóm xe tải thông dụng: Công dân kiến nghị, Cục Đăng kiểm nói gì?

Một công dân vừa gửi ý kiến tới Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng, phản ánh những thông tin trong việc phân loại và áp dụng quy định giao thông đối với xe bán tải, đặc biệt là các dòng xe cao cấp như Ford Ranger Raptor.

Theo phản ánh, người dân bày tỏ sự đồng thuận với chủ trương hạn chế xe tải vào nội đô trong giờ cao điểm nhằm giảm ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên, vấn đề phát sinh nằm ở cách phân loại xe bán tải hiện nay.

Cụ thể, theo Thông tư số 53/2024/TT-BGTVT, xe bán tải được xếp vào nhóm “ô tô tải thông dụng” dựa trên đặc điểm kết cấu. Trong khi đó, thực tế sử dụng cho thấy các dòng xe bán tải cao cấp có đặc điểm vận hành, mục đích sử dụng gần với xe con hoặc SUV hơn là xe tải truyền thống.

Người dân dẫn ra một số đặc điểm của các dòng xe này như tải trọng thực tế thấp, động cơ mạnh, khả năng tăng tốc tương đương SUV, trang bị nhiều công nghệ an toàn và chủ yếu phục vụ mục đích cá nhân, gia đình. Do đó, việc áp dụng quy định như xe tải (về tốc độ, làn đường, khung giờ hạn chế…) được cho là chưa phù hợp với thực tế vận hành.

Theo phản ánh, cách áp dụng này có thể dẫn đến một số bất cập như chênh lệch tốc độ trong cùng dòng phương tiện, gia tăng nguy cơ mất an toàn khi phải di chuyển cùng làn xe tải hoặc bị giới hạn tốc độ thấp, đồng thời gây khó khăn cho người sử dụng trong việc tuân thủ quy định.

Từ đó, công dân kiến nghị cơ quan chức năng xem xét phân loại linh hoạt hơn đối với xe bán tải cao cấp, không áp dụng đồng nhất như xe tải, đồng thời bổ sung hướng dẫn rõ ràng, nhất quán trong tổ chức giao thông.

Trả lời ﻿kiến nghị này của công dân, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết:

1. Việc phân loại ô tô tải pickup thuộc nhóm ô tô tải (ô tô chở hàng) trong Thông tư số 53/2024/TT-BGTVT (Thông tư số 53/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về phân loại phương tiện giao thông đường bộ và dấu hiệu nhận biết xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường) không phải là quy định mới.

Ngay từ năm 2003 việc phân loại ô tô tải pickup thuộc nhóm ô tô tải (ô tô chở hàng) đã được quy định tại Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7271:2003 (Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7271:2003 Phương tiện giao thông đường bộ - Ô tô – Phân loại theo mục đích sử dụng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành năm 2003) và đã được trích dẫn vào các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giao thông vận tải ban hành từ năm 2003 trong việc chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe ô tô trong sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu; chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe ô tô trong kiểm định, cải tạo.

Năm 2010, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành bản Sửa đổi 2: 2010 TCVN 7271:2003 (Sửa đổi 2:2010 TCVN 7271:2003 là bản sửa đổi lần 2 của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7271:2003 Phương tiện giao thông đường bộ - Ô tô – Phân loại theo mục đích sử dụng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành năm 2010) trong đó có thay đổi tiêu chí để xác định đối với ô tô con pickup và ô tô tải pickup nhưng ô tô tải pickup vẫn được phân loại vào nhóm ô tô tải (ô tô chở hàng).

Theo đó, Cục Đăng kiểm nhấn mạnh:

- Việc phân loại ô tô tải pickup vào nhóm ô tô tải (ô tô chở hàng) trong quy định của Thông tư số 53/2024/TT-BGTVT là kế thừa từ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7271:2003 và việc phân loại này đã được duy trì, không có sự thay đổi từ năm 2003 đến nay;

- Tiêu chí để phân loại giữa ô tô con pickup và ô tô tải pickup quy định tại Thông tư số 53/2024/TT-BGTVT là kế thừa từ Tiêu chuẩn quốc gia Sửa đổi 2: 2010 TCVN 7271:2003 và tiêu chí này đã được duy trì, không có sự thay đổi từ năm 2010 đến nay.

2. Đối với việc phân luồng, hạn chế khi tham gia giao thông đường bộ: về nguyên tắc, các cơ quan quản lý đường bộ và các địa phương sẽ căn cứ theo phân loại phương tiện của Thông tư số 53/2024/TT-BGTVT để phân luồng giao thông, giới hạn thời gian lưu hành, hạn chế khu vực lưu hành đối với loại xe ô tô tải pickup nói riêng và các loại xe ô tô khác nói chung phù hợp với yêu cầu kinh tế, xã hội, nhu cầu của người dân … và việc phân luồng, hạn chế này thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý giao thông và của các địa phương.