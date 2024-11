Xếp hạng lợi nhuận ngân hàng: MB vươn lên top 2 đẩy BIDV xuống vị trí thấp nhất 10 quý, VPBank vượt mặt ACB

Các ngân hàng trên sàn chứng khoán đã công bố báo cáo tài chính quý 3/2024. Thống kê cho thấy, cũng như các năm trước, quý 3 là thời điểm hầu hết các ngân hàng suy giảm lợi nhuận.

Do đó, tổng lợi nhuận sau thuế của 27 ngân hàng kỳ này là 56.053 tỷ đồng, giảm 7,8% so với quý 2/2024 (là quý lợi nhuận các ngân hàng lập kỷ lục). Nếu so với cùng kỳ năm trước, tổng lợi nhuận các ngân hàng tăng 17,6%.

Trên bảng xếp hạng lợi nhuận, vị trí quán quân vẫn không có sự thay đổi. Vietcombank có quý thứ 10 liên tiếp đứng đầu khi lợi nhuận tăng 5,5% so với quý 2/2024 lên 8.572 tỷ đồng.

MB gây chú ý lần thứ 2 trong lịch sử đứng ở vị trí á quân, dù lợi nhuận giảm 4,2% do các đối thủ còn giảm mạnh hơn. Cụ thể, Techcombank lợi nhuận giảm 7,6% còn BIDV giảm tới hơn 20%.

Với mức giảm 2 chữ số, BIDV tụt liền 2 bậc, chỉ đứng thứ 4. Đây là lần đầu tiên trong 10 quý qua BIDV đứng ngoài top 3 về lợi nhuận.

VPBank vượt mặt ACB để lên vị trí thứ 6 khi lợi nhuận tăng 14% kỳ này, trong khi ACB ngược lại giảm 13% và xuống vị trí thứ 7. Đây là thứ hạng cao nhất của VPBank trong 2 năm trở lại đây trong khi với ACB là thứ hạng thấp nhất 10 quý.

Một số ngân hàng chứng kiến lợi nhuận kỳ này giảm mạnh, như SHB giảm 23,9%, SeABank giảm 26,8%, MSB giảm 43%, OCB giảm 52%.

Ngược lại Eximbank, Vietibank và Bac A Bank cùng ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng 2 chữ số.

Ngân hàng ABBank gây bất ngờ khi kỳ này lỗ 285 tỷ đồng, tụt 6 bậc xuống đứng cuối bảng xếp hạng.