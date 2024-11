Ra đời cách đây 50 năm, một sản phẩm của Nhật Bản vẫn kiếm được 4 tỷ USD/năm

Đó là Hello Kitty. Đây không phải là một con mèo như nhiều người vẫn nghĩ. Theo đó, Hello Kitty, hay còn được biết đến là Kitty White, là một nhân vật hư cấu được tạo ra bởi nhà thiết kế Yuko Shimizu của Công ty Sanrio tại Nhật Bản. Công ty Sanrio chính là đơn vị sáng tạo, sở hữu bản quyền thương hiệu hàng tỷ USD về Hello Kitty.

Theo tờ Economist , công ty Sanrio kiếm được gần 4 tỷ USD doanh thu mỗi năm từ Hello Kitty. Nhân vật nổi tiếng này ước tính đã mang lại cho người tạo ra mình khoảng 80 tỷ USD trong 50 năm qua.

Một cuộc triển lãm tại Bảo tàng quốc gia Tokyo nhân kỷ niệm Hello Kitty bước sang tuổi 50. Ảnh: AP

Hello Kitty trở thành hiện tượng toàn cầu kể từ những năm 1970

Hello Kitty lần đầu tiên xuất hiện vào ngày 1/11/1974 , được miêu tả với hình ảnh chú bobtail Nhật Bản, với cái nơ đỏ bên tai trái. Hình tượng Hello Kitty nhà thiết kế người Nhật Bản Yuko Shimizu tạo ra cách đây nửa thế kỷ trước.

Đặc biệt, Hello Kitty không có miệng. Đây là một thiết kế có chủ ý để giúp người hâm mộ nó gán bất cứ cảm xúc nào mà họ đang cảm thấy vào nhân vật.

Ở tuổi 50, nhân vật Hello Kitty vẫn được nhiều người yêu thích, xuất hiện trên các dòng sản phẩm từ quần áo đến văn phòng phẩm và đồ trang điểm cũng như trong loạt phim hoạt hình và phim ảnh, truyện tranh, trò chơi điện tử và sách.

Mặc dù nổi tiếng nhưng có rất ít thông tin về lai lịch thật sự của Hello Kitty. Theo đó, Hello Kitty có tên đầy đủ là Kitty White, sống cùng với gia đình ở ngoại ô London. Hello Kitty là một cô gái, chứ không phải mèo như nhiều người vẫn tin. Nhân vật này có một người chị song sinh là Mimmy.

Theo nhà thiết kế Shimizu, cô đã tạo ra Hello Kitty sau khi lấy cảm hứng từ chú mèo con được cha tặng cho mình. Thiết kế Hello Kitty sau đó xuất hiện lần đầu trên ví đựng tiền xu bằng nhựa vinyl vào năm 1975 và ngay lập tức trở thành một hiện tượng tại Nhật Bản.

Chiếc ví nhựa vinyl hình tượng Hello Kitty ra mắt và gây sốt vào tháng 3/1975. Ảnh: SanrioSau khi thành công ngay lập tức tại thị trường nội địa, năm 1976, Hello Kitty vượt Thái Bình Dương đến Mỹ và sau đó đến phần còn lại của thế giới. Vào đầu thế kỷ 21, Hello Kitty là một trong những thương hiệu truyền thông dễ nhận biết ngay lập tức nhất mọi thời đại. Khi Hello Kitty tròn 40 tuổi vào năm 2014, uớc tính mang về 8 tỷ USD mỗi năm nhờ nhượng quyền thương hiệu. Bước sang tuổi 50, Hello Kitty vẫn mang lại doanh thu chính cho Sanrio, công ty có tiền thân là hãng lụa và kinh doanh giày dép tại Nhật Bản. Dù công ty Sanrio sau đó sáng tạo ra nhiều hình tượng dễ thương khác như Tuxedo Sam, Chococat, Cinnamaroll... nhưng Hello Kitty vẫn được nhiều người trên thế giới yêu thích.

Đến bây giờ, hình tượng Hello Kitty đã xuất hiện trên hàng chục nghìn sản phẩm, bao gồm cả các sản phẩm hợp tác với Adidas và các nhà thiết kế GCDS và Balenciaga.

Không chỉ vậy, Hello Kitty còn có sức ảnh hưởng sâu rộng trong nhiều thập niên, nhất là trong thời trang và làm đẹp. Vào tháng 8 vừa qua, theo Vogue , cơn sốt Labubu chuẩn bị nhường ngôi vị cho Hello Kitty, nhân dịp nhân vật này tròn 50 tuổi.

Hello Kitty có sức ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực thời trang trên thế giới. Ảnh: Vogue

Nhân vật Hello Kitty được xếp hạng là thương hiệu truyền thông có doanh thu cao thứ hai trên thế giới, chỉ sau Pokémon và trước chuột Mickey và “Chiến tranh giữa các vì sao”.

Kể từ khi được tạo ra, trong nhiều thập kỷ qua, Hello Kitty đã trở thành đại sứ của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), đặc phái viên của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, đồng thời là gương mặt đại diện cho các quán cà phê, nhà hàng và công viên giải trí theo chủ đề trên toàn cầu.

Hello Kitty hiện cũng trở thành siêu sao TikTok, với hơn 3,5 triệu người theo dõi và 27,9 triệu lượt thích.

Hello Kitty còn trở thành hiện tượng văn hóa được nhiều ngôi sao như Laty Perry, Lady Gaga, Nicki Minaj... yêu thích. Thậm chí, Vua Charlers III của Anh cũng gửi lời chúc mừng sinh nhật Hello Kitty trong năm nay.

Bà Helen có cả một căn phòng màu hồng để chứa hàng nghìn món đồ về Hello Kitty. Ảnh: AFP

Dù đã ngoài 50 nhưng bà Helen tại bang California (Mỹ) chia sẻ, bà đam mê Hello Kitty đến mức chồng bà phải thiết kế riêng một căn phòng màu hồng để chứa hàng nghìn món đồ sưu tập về nhân vật này.

Theo bà Helen, có người nghĩ rằng Hello Kitty chỉ dành cho trẻ con, nhưng mỗi khi ở bên những món đồ có nhân vật này, bà cảm thấy ấm áp và tâm hồn như được chữa lành.

Bài tham khảo nguồn: The Guardian, The Japan Times, CNN