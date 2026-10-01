Có người phải tự mình tích lũy từng khoản để mua căn nhà đầu tiên, nhưng cũng có người thuận lợi hơn khi nhận được sự hỗ trợ từ cha mẹ, người thân hoặc nền tảng tài sản gia đình.

Xét theo đặc điểm thường được gắn với 12 con giáp, 5 con giáp dưới đây có xu hướng dễ nhận được hậu thuẫn hơn trong chuyện nhà cửa, đất đai. Tuy nhiên, điều tạo nên khác biệt lớn nhất vẫn là cách họ giữ và phát triển nền tảng ấy.

Hạng 5: Tuổi Hợi – dễ nhận được sự giúp đỡ đúng lúc

Người tuổi Hợi thường được xem là có duyên với các mối quan hệ gia đình khá hài hòa. Khi đứng trước những cột mốc lớn như mua nhà, sửa nhà hay ổn định nơi ở, họ dễ nhận được sự hỗ trợ từ cha mẹ hoặc người thân hơn nhiều người khác.

Sự hỗ trợ này không nhất thiết là được cho hẳn một căn nhà. Đôi khi chỉ là một khoản tiền trả trước, một mảnh đất có sẵn, cho vay không tính lãi hoặc hỗ trợ chi phí sửa sang. Với người đang phải tự tích lũy, chỉ một nền tảng như vậy cũng có thể giúp rút ngắn vài năm tài chính.

Điểm cần lưu ý với tuổi Hợi là họ khá dễ hài lòng. Nếu coi tài sản được hỗ trợ là "của để dành" rồi để nguyên nhiều năm mà không có kế hoạch sử dụng, giá trị thực tế của nó có thể không tăng nhanh như kỳ vọng.

Hạng 4: Tuổi Mùi – hưởng lợi từ nền tảng gia đình ổn định

Tuổi Mùi thường coi trọng gia đình và có xu hướng duy trì mối liên kết khá bền với cha mẹ, anh chị em. Vì vậy, khi gia đình có điều kiện, họ thường nằm trong nhóm dễ được hỗ trợ về chỗ ở, đất đai hoặc vốn mua nhà.

Đặc biệt, người tuổi Mùi thường không quá thích đầu cơ mạnh. Nếu được cho một căn nhà hoặc mảnh đất, họ thiên về giữ lâu dài, sửa sang để sử dụng hoặc coi đây là tài sản đảm bảo cho tương lai.

Cách này tuy không tạo cảm giác "giàu nhanh" nhưng lại giúp tuổi Mùi hình thành nền tài chính khá chắc. Một tài sản nhà đất không còn nợ vay lớn cũng có thể trở thành lợi thế đáng kể khi bước sang tuổi trung niên.

Hạng 3: Tuổi Thìn – dễ gặp cơ hội tài sản từ gia đình

Trong nhiều quan niệm tử vi, tuổi Thìn thường gắn với khả năng tiếp cận nguồn lực tốt. Với chuyện nhà cửa, nhóm này có thể thuận lợi hơn nhờ gia đình đã có sẵn đất đai, bất động sản hoặc khả năng hỗ trợ tài chính.

Điểm nổi bật của tuổi Thìn là họ thường không muốn dừng lại ở tài sản được cho sẵn. Nếu nhận một căn nhà cũ, họ có thể nghĩ tới việc cải tạo. Nếu nhận đất, họ dễ cân nhắc xây dựng, khai thác hoặc chuyển đổi sang tài sản phù hợp hơn.

Tuy nhiên, càng có nền tảng tốt càng cần tránh tâm lý quá tự tin. Nhà đất thường liên quan đến số tiền lớn, vì vậy mọi quyết định vay thêm, đầu tư hoặc mua tài sản thứ hai vẫn cần dựa trên dòng tiền thực tế.

Hạng 2: Tuổi Sửu – được hỗ trợ một phần nhưng giữ tài sản rất tốt

Tuổi Sửu có thể không phải nhóm thường xuyên nhận những món quà tài sản lớn bất ngờ, nhưng nếu gia đình đã tạo nền tảng cho họ, khả năng giữ được nền tảng ấy lại khá cao.

Người tuổi Sửu thường có xu hướng coi nhà cửa là tài sản dài hạn. Họ ít bán vội chỉ vì thị trường biến động ngắn hạn, đồng thời khá thận trọng với các khoản vay thế chấp hoặc đầu tư quá sức.

Một lợi thế khác là tuổi Sửu thường tiếp tục tích lũy sau khi đã có nhà. Đây là điều rất quan trọng, bởi nhiều người sau khi được gia đình hỗ trợ mua nhà lại coi như đã hoàn thành mục tiêu tài chính và ngừng tiết kiệm.

Ngược lại, tuổi Sửu dễ dùng việc "không còn áp lực tiền thuê nhà" để tiếp tục gom tiền cho quỹ dự phòng, tài sản thứ hai hoặc khoản đầu tư dài hạn.

Hạng 1: Tuổi Tý – dễ biến nền tảng gia đình thành tài sản lớn hơn

Tuổi Tý đứng đầu không hẳn vì được gia đình cho nhiều tài sản nhất, mà bởi họ thường được gắn với khả năng tính toán và tận dụng nguồn lực khá tốt.

Nếu được hỗ trợ một khoản tiền mua nhà, người tuổi Tý thường quan tâm đến vị trí, khả năng thanh khoản và giá trị lâu dài thay vì chỉ chọn căn nhà đẹp ở thời điểm hiện tại. Nếu gia đình đã có đất hoặc nhà, họ cũng dễ nghĩ đến cách khai thác hiệu quả hơn như sửa để cho thuê, chuyển đổi công năng hoặc tích lũy thêm để nâng cấp tài sản.

Điều đáng chú ý là tuổi Tý thường coi sự hỗ trợ của gia đình là "vốn ban đầu" chứ không phải đích đến.

Ví dụ, thay vì dùng toàn bộ tiền tích lũy để mua một tài sản vượt khả năng chi trả, họ có thể giữ lại quỹ dự phòng, giảm tỷ lệ vay hoặc tiếp tục đầu tư đều đặn. Sau nhiều năm, lợi thế ban đầu cộng với thói quen quản lý tiền có thể tạo ra khoảng cách tài sản khá lớn.

Có nền tảng tốt vẫn phải biết giữ

Được gia đình hỗ trợ nhà cửa chắc chắn là một lợi thế tài chính đáng kể. Một căn nhà, mảnh đất hoặc khoản tiền trả trước có thể giúp giảm nhiều năm tích lũy và giảm áp lực vay nợ.

Nhưng tài sản được trao sẵn không đảm bảo một người sẽ luôn có tài chính tốt. Có người nhận được nhà rồi tiếp tục tích lũy, biến một tài sản thành hai hoặc ba tài sản. Cũng có người bán tài sản, tiêu hết tiền rồi vài năm sau quay lại từ đầu.

Vì vậy, dù thuộc con giáp nào, điều quan trọng nhất vẫn là 3 việc: không coi tài sản gia đình là nguồn tiền vô hạn, hạn chế vay thêm vượt khả năng trả nợ và cố gắng xây dựng tài sản bằng chính thu nhập của mình.

Nền tảng gia đình có thể giúp một người xuất phát sớm hơn vài bước. Nhưng người đi xa nhất thường vẫn là người biết giữ những gì mình có và tiếp tục tích lũy sau đó.

Thông tin trong bài mang tính tham khảo, giải trí theo quan niệm về 12 con giáp; không nên dùng làm căn cứ duy nhất cho các quyết định tài chính hoặc bất động sản.