Tiết Lập Thu năm Bính Ngọ bắt đầu ngày 7/8, đưa đất trời từ mùa Hỏa oi ả sang mùa Kim mát lành. Đây là quãng chuyển mình thuận lợi cho ba con giáp biết thu vén và nắm bắt cơ hội, đứng đầu là tuổi Thân đang vào chính mùa của mình.

Tiết Lập Thu năm 2026 bắt đầu vào thứ Sáu ngày 7/8, tức ngày 25 tháng 6 Âm lịch năm Bính Ngọ, vào khoảng 20 giờ 41 phút giờ Việt Nam, khi Mặt Trời đạt kinh độ hoàng đạo 135 độ. Đây là tiết khí mở đầu mùa thu, kéo dài cho tới khi tiết Xử Thử tới vào khoảng ngày 22 đến 23/8. Dân gian thường gọi giai đoạn đầu này là Thu hổ, tức cái nắng nóng còn sót lại cuối mùa, nhưng gió heo may đã bắt đầu về lúc sáng sớm, báo hiệu đất trời chuyển mình. Về mặt ngũ hành, Lập Thu mở ra tháng Thân, đưa Kim khí lên vượng sau một mùa hè Hỏa thịnh. Sự chuyển giao này nâng đỡ rõ nhất ba con giáp dưới đây, những tuổi được cả thời tiết lẫn địa chi cùng ủng hộ trong quãng giao mùa.

Hạng 1: Tuổi Thân

Tháng mở đầu Lập Thu chính là tháng Thân, nên đây là quãng thời gian tuổi Thân bước vào chính mùa của mình, được ví như cá gặp nước. Kim khí mùa thu lên cao tiếp thêm cho người tuổi Thân sự nhạy bén, quyết đoán và khả năng chớp cơ hội vốn là thế mạnh sẵn có. Về công việc, đây là lúc thích hợp để chủ động đề xuất, nhận thêm trọng trách hoặc rẽ sang hướng đi đã ấp ủ bấy lâu, bởi trời thời đang thuận. Về tài lộc, những gì gieo trong mùa hè bắt đầu cho thu hoạch, tiền bạc có dấu hiệu khởi sắc, nhất là với người làm nghề cần sự sắc sảo, tính toán và ứng biến nhanh. Quý nhân cũng dễ xuất hiện đúng lúc mình cần.

Lời khuyên cho tuổi Thân: Mùa của mình là mùa để tiến, nhưng đừng vì đang thuận mà ôm quá nhiều việc cùng lúc. Hãy chọn một đến hai mục tiêu quan trọng nhất để dồn sức, và giữ lại một phần thu nhập để dành cho những kế hoạch dài hơi của cả mùa thu này. Thu vén sớm thì cuối mùa mới thảnh thơi.

Hạng 2: Tuổi Dậu

Mùa thu thuộc hành Kim, mà tuổi Dậu cũng mang bản mệnh Kim, nên bước vào tiết Lập Thu, người tuổi Dậu như được trở về đúng sân nhà. Năng lượng của mùa giúp tuổi Dậu thêm sắc bén, gọn gàng và biết thu vén trong cả công việc lẫn chi tiêu. Đây là quãng thời gian thích hợp để sắp xếp lại những gì đang bề bộn, hoàn tất các việc còn dang dở và bắt đầu tích lũy một cách có kỷ luật. Về tài lộc, tiền vào không ồ ạt nhưng đều và chắc, phần thưởng đến từ sự chỉn chu và bền bỉ. Người làm công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, thẩm mỹ hay quản lý sẽ thấy mọi thứ trôi chảy hơn hẳn so với mấy tháng hè vừa qua.

Lời khuyên cho tuổi Dậu: Hãy tận dụng sự minh mẫn của mùa này để dọn dẹp, cả bàn làm việc lẫn sổ chi tiêu. Khi mọi thứ gọn gàng, cơ hội tự khắc tìm đến. Chỉ cần tránh cầu toàn quá mức, đừng để những chi tiết nhỏ khiến mình mệt mỏi mà quên mất bức tranh lớn.

Hạng 3: Tuổi Thìn

Tháng Thân mở ra cũng kích hoạt thế tam hợp Thân, Tý, Thìn, trong đó tuổi Thìn được hưởng luồng trợ lực rõ rệt từ quý nhân và các mối hợp tác. Bước vào Lập Thu, người tuổi Thìn dễ gặp người giúp đỡ đúng lúc, có thể là một lời giới thiệu, một cơ hội cộng tác hoặc sự ủng hộ từ cấp trên. Đây là mùa gặt những gì đã gieo, nên các dự án cũ bắt đầu cho kết quả, và những mối quan hệ vun đắp bấy lâu dần sinh lợi. Về tài lộc, lộc của tuổi Thìn thường đến qua tập thể, qua việc chung, nên càng cởi mở kết nối thì phần mình nhận được càng lớn.

Lời khuyên cho tuổi Thìn: Đừng ngại nhờ vả hay bắt tay hợp tác trong giai đoạn này, bởi vận quý nhân đang mạnh. Nhưng khi làm việc chung, hãy rạch ròi về quyền lợi và trách nhiệm ngay từ đầu, ghi lại rõ ràng những gì đã thỏa thuận, để giữ được cả tình lẫn lợi về lâu dài.

Nhìn chung, tiết Lập Thu là quãng chuyển mình từ Hỏa sang Kim, từ cái rực rỡ ồn ào của mùa hè sang sự lắng đọng và thu vén của mùa thu. Ba con giáp Thân, Dậu và Thìn được thời tiết cùng địa chi nâng đỡ nhiều nhất, nhưng tinh thần cốt lõi của mùa này lại hợp với tất cả mọi người: Bớt phô trương, chăm thu vén và biết tích lũy. Dù thuộc tuổi nào, đây cũng là thời điểm tốt để nhìn lại nửa năm đã qua, cất gọn những gì không còn cần, và chuẩn bị nền tảng cho một chặng mới. Thời tiết giao mùa cũng là lúc nên chú ý giữ gìn sức khỏe, vì ngày còn nắng mà sáng sớm và đêm đã se lạnh. Bởi mùa thu không chỉ là mùa thu hoạch, mà còn là mùa gieo lại những hạt giống cho ngày sau.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.