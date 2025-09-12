HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Xem UAV phát hiện và cứu sống dân thường ngay trong trận chiến

Hoàng Vân |

Một video mới xuất hiện trực tuyến vào ngày 11/9 cho thấy các nhà điều hành UAV FPV Nga đã phát hiện và cứu sống dân thường trong trận chiến.

UAV FPV Nga phát hiện và cứu sống dân thường trong trận chiến - Ảnh 1.

Đoạn phim cho thấy quân nhân Nga điều khiển UAV FPV dẫn đường bằng sợi quang đã hủy bỏ cuộc tấn công sau khi họ phát hiện chiếc xe chở dân thường bị mắc kẹt trong khu vực chiến sự.

UAV FPV Nga phát hiện và cứu sống dân thường trong trận chiến - Ảnh 2.

Một trong những cảnh quay trong video cho thấy chiếc UAV đang đuổi theo một chiếc xe hơi màu trắng chở đầy hàng hóa đang chạy nhanh trên đường.

UAV FPV Nga phát hiện và cứu sống dân thường trong trận chiến - Ảnh 3.

UAV dẫn đường bằng cáp quang cung cấp chất lượng hình ảnh vượt trội, cho phép người vận hành kiểm tra kỹ lưỡng mục tiêu trước khi quyết định tấn công.

UAV FPV Nga phát hiện và cứu sống dân thường trong trận chiến - Ảnh 4.

Không giống như UAV điều khiển bằng sóng vô tuyến, vốn dễ bị gây nhiễu, mất tín hiệu khi tiếp cận cuối, những UAV này cho phép người vận hành hủy bỏ cuộc tấn công bất cứ lúc nào trước khi bắn trúng mục tiêu.

UAV FPV Nga phát hiện và cứu sống dân thường trong trận chiến - Ảnh 5.

UAV dẫn đường bằng cáp cũng thường được sử dụng trong các cuộc phục kích vì chúng có khả năng bay không tải trong nhiều giờ trên mặt đất mà không bị hết pin hoặc mất kiểm soát.

Nga

UAV

tấn công

