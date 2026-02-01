Xem trước SUV mới mà Toyota vừa hé lộ: Gần giống bZ4X từng về Việt Nam nhưng dài hơn, nhiều khả năng là 7 chỗ, chạy điện

Lời "thả thính" bí ẩn của Toyota về việc "một điều mới mẻ đang đến" cuối cùng cũng lộ diện hình hài, và đó là một dự án rất lớn. Dù hãng xe Nhật Bản vẫn đang giữ kín thông tin chính thức, nhưng chúng ta có thể đoán được đây là gì. Mọi bằng chứng hiện tại đều chỉ về mẫu SUV điện ba hàng ghế đã được xác nhận sẽ sản xuất tại Mỹ vào cuối năm nay.

Đuôi mẫu SUV mới được Toyota úp mở. Ảnh: Toyota

Nhiều năm trước, Toyota từng tuyên bố sẽ tung ra một làn sóng gồm 15 mẫu xe mới, tất cả đều là xe điện. Đến năm 2023, công ty xác nhận một chiếc SUV điện cỡ lớn với ba hàng ghế nằm trong kế hoạch đó. Dựa trên bản thiết kế bZ Large SUV từ năm 2021, hãng gọi nó là bZ5X và cho biết sẽ sản xuất tại Mỹ. Mẫu xe này có kích thước lớn hơn so với bZ4X - mẫu xe điện từng được trưng bày ở Việt Nam.

Một số bức ảnh đăng ký bảo hộ kiểu dáng của mẫu SUV Toyota mới.

Nhìn vào các hình ảnh bằng sáng chế của bản thiết kế này, đặc biệt là phần đuôi xe, vốn không xuất hiện trong các ảnh công bố năm 2021, và so sánh với hình ảnh hé lộ hôm nay, chúng ta thấy rất trùng khớp. Từ đường nét thân xe, dải đèn hậu cho đến tỷ lệ tổng thể đều giống nhau.

Chiếc xe từng được giới thiệu dưới dạng concept trước đây. Ảnh: Toyota

Hiện tại, Toyota vẫn chưa xác nhận tên gọi chính thức, và đây là điểm đáng chú ý. Hãng đang có dấu hiệu giảm dần việc sử dụng thương hiệu "bZ" và muốn tái thiết lập lại chiến lược xe điện của mình.

Phần đầu xe sẽ có nét giống bZ4X, trong khi đuôi xe hiện đại hơn. Ảnh dựng đồ họa: AP

Giới quan sát thường gọi mẫu xe này là bZ5X, nhưng nếu cuối cùng nó được đặt tên là Highlander, điều đó cũng không có gì lạ. Việc sử dụng một cái tên đã có uy tín như Highlander cho một nền tảng xe điện là một bước đi thông minh. Khách hàng vốn đã tin tưởng cái tên này, giống như cách Ford đã thành công khi dùng thương hiệu Mustang cho mẫu xe điện Mach-E.

Việc biến dòng Highlander nguyên bản thành xe điện cũng là một nước đi khôn ngoan để phân tách sản phẩm. Hiện tại, dòng Grand Highlander chạy xăng đang bán rất tốt (doanh số tăng gần 91% năm ngoái), trong khi dòng Highlander tiêu chuẩn lại sụt giảm mạnh (giảm hơn 37%). Việc để hai dòng xe này mang hai cá tính khác nhau sẽ giúp cả hai cùng tồn tại tốt hơn.

Tên chính thức của xe có thể là bZ5X, Grand Crown hay bZ Highlander GR Sport. Mọi chuyện khả năng cao sẽ được công bố vào tháng tới tại Mỹ và xe sẽ bắt đầu đi vào sản xuất trong nửa đầu năm 2026.