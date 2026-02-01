VinFast sắp ra mắt xe máy điện mới tại thị trường lớn nhất thế giới

VinFast nghiên cứu loạt xe máy điện riêng cho thị trường Ấn Độ

VinFast đang lên kế hoạch mở rộng hoạt động sang thị trường xe máy điện Ấn Độ, một trong những thị trường xe hai bánh lớn nhất thế giới, với loạt sản phẩm mới dự kiến ra mắt từ nửa cuối năm 2026.

Khác với các mẫu xe từng giới thiệu trước đây, những sản phẩm lần này được VinFast nghiên cứu và phát triển riêng cho thị trường Ấn Độ, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng thực tế, điều kiện giao thông cũng như mức chi trả của người tiêu dùng địa phương.

VinFast dự kiến ra mắt xe tay ga điện tại Ấn Độ vào nửa cuối năm 2026. Ảnh: VinFast

Theo truyền thông Ấn Độ, VinFast có thể tổ chức sản xuất xe máy điện ngay tại bang Tamil Nadu, nơi hãng đang đầu tư xây dựng nhà máy ô tô điện. Việc sản xuất trong nước giúp VinFast đẩy mạnh nội địa hóa, qua đó giảm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Khi chính thức gia nhập thị trường, hãng sẽ phải đối mặt với nhiều đối thủ mạnh đã có chỗ đứng như Bajaj Chetak hay TVS iQube. Dù vậy, với kinh nghiệm phát triển xe điện và chiến lược sản phẩm phù hợp từng thị trường, VinFast được kỳ vọng sẽ tạo ra dấu ấn đáng chú ý tại Ấn Độ.

“Nhà di động” từng thuộc sở hữu Ngọc Trinh rao bán hơn 800 triệu đồng

Chiếc “nhà di động” từng thuộc sở hữu của Ngọc Trinh đang được rao bán trên thị trường xe cũ với mức giá hơn 800 triệu đồng, thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng. Theo người bán, chiếc xe nền tảng là Gaz Gazelle Next, được mua mới với tổng chi phí hơn 2 tỷ đồng, bao gồm cả phần cải tạo thành motorhome. Đáng chú ý, sau khoảng 4 năm sử dụng, xe mới chỉ lăn bánh khoảng 5.000 km.

Ngoại thất xe sơn trắng, tình trạng còn khá mới, trong khi nội thất được cải tạo hoàn toàn theo phong cách nhà di động với đầy đủ tiện nghi như ghế ngồi rộng, giường ngủ lớn, tủ đồ, TV, nhà vệ sinh mini, bồn rửa, tủ lạnh và các vật dụng phục vụ cắm trại.

Ngoài ra, xe còn có khu vực bếp và vòi rửa bên ngoài, tăng tính tiện dụng khi di chuyển đường dài. Với mức giá hiện tại, đây được xem là lựa chọn đáng cân nhắc cho những người yêu thích du lịch, cắm trại nhưng vẫn muốn không gian sinh hoạt tiện nghi như ở nhà.

Suzuki Jimny 2026 ra mắt với màn hình lớn hơn, nâng cấp gói an toàn ADAS

Suzuki vừa giới thiệu bản nâng cấp cho Jimny Nomade 5 cửa, dự kiến được xem như phiên bản Jimny 2026, với trọng tâm là cải thiện tiện nghi và an toàn. Ngoại thất gần như giữ nguyên, chỉ bổ sung thêm cảm biến phía trước nhằm hỗ trợ các tính năng an toàn chủ động.

Suzuki Jimny bản 5 cửa có nâng cấp mới cho năm nay. Ảnh: Suzuki

Thay đổi đáng chú ý nhất nằm trong khoang lái, khi xe được trang bị màn hình giải trí trung tâm kích thước 9 inch, lớn hơn trước, hỗ trợ kết nối smartphone, định vị và camera lùi. Đi kèm là màn hình đa thông tin màu 4,2 inch, đèn nội thất LED và vô-lăng tích hợp phím điều khiển.

Về vận hành, Jimny Nomade vẫn sử dụng động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên, công suất 101 mã lực, mô-men xoắn 130 Nm, dẫn động 4 bánh tiêu chuẩn. Điểm nhấn lớn nhất là gói ADAS được nâng cấp, bổ sung phanh tự động, cảnh báo lệch làn, nhận diện biển báo và ga tự động thích ứng trên bản số tự động.

Jimny Nomade tại Nhật có giá từ khoảng 489 triệu đồng; bản số sàn và tự động có mức tăng khác nhau, các tùy chọn như màn hình cao cấp và gói Craggy Style phải trả thêm. Do nhu cầu cao, Suzuki thậm chí phải bốc thăm quyền mua xe tại Nhật.

(Tổng hợp)



