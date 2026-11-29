Honda CR-V sẽ bước sang thế hệ thứ 7 vào năm sau, dự kiến mang đến thiết kế mới và chuyển sang sử dụng hệ truyền động hybrid trên toàn bộ phiên bản.

Dựa trên các thông tin ban đầu và một số hình rò rỉ được cho là nguyên mẫu chạy thử ở Mỹ, chuyên trang Car and Driver đã đưa ra một số nhận định và bản dựng dự đoán thiết kế của Honda CR-V thế hệ mới (đời xe 2028).

Theo đó, Honda CR-V mới sẽ có thiết kế sắc sảo hơn, với dải đèn định vị ban ngày thanh mảnh đặt phía trên cụm lưới tản nhiệt gồm nhiều nan ngang.

Bản phác thảo dự đoán thiết kế của Honda CR-V 2028. Ảnh: Car and Driver

Phía sau xe nổi bật với dải đèn hậu kéo dài hết chiều rộng thân xe. Mẫu SUV này cũng sẽ sử dụng logo chữ H mới của Honda, vừa được giới thiệu trên mẫu xe 7 chỗ Avancier.

Khoang nội thất CR-V thế hệ mới cũng hứa hẹn được làm mới đáng kể, dựa trên phong cách thiết kế được thể hiện trên mẫu Avancier.

Thay vì duy trì nhiều nút bấm và núm xoay vật lý như các mẫu xe hiện tại, Honda có thể chuyển phần lớn chức năng lên màn hình cảm ứng cỡ lớn đặt giữa bảng táp-lô.

Avancier sở hữu nội thất bọc da màu trắng, hệ thống đèn viền trang trí và vô-lăng thiết kế vuông vức. Cần số cũng có thể được chuyển lên cột lái.

Trong bối cảnh đối thủ lớn nhất của CR-V là Toyota RAV4 đã chuyển sang cấu hình hybrid hoàn toàn từ phiên bản 2026, Honda được cho là cũng chọn hướng đi tương tự nhằm duy trì sức cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ C.

Theo đó, Honda CR-V 2028 dự kiến được trang bị hệ truyền động hybrid thế hệ thứ 5, sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh chu trình Atkinson kết hợp hai mô-tơ điện.

Tuy nhiên, động cơ 2.0L sẽ được thiết kế mới, đi kèm hệ thống làm mát cải tiến. Tương tự thế hệ hiện tại, hai mô-tơ điện đảm nhiệm phần lớn hoạt động dẫn động bánh xe, trong khi động cơ xăng có thể kết nối trực tiếp để truyền lực tới bánh xe khi cần thiết.

Các mô-tơ điện mới có kích thước nhỏ gọn hơn, đồng thời Honda cũng phát triển bộ pin mới. Hãng kỳ vọng hệ truyền động này cải thiện cả công suất lẫn hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu, với mức tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn 10% so với hệ thống hybrid hiện hành.

Hệ dẫn động 4 bánh là trang bị tùy chọn. Hiện chưa rõ phiên bản AWD có được bổ sung mô-tơ điện thứ ba hay không. Ngoài ra, CR-V mới nhiều khả năng được trang bị công nghệ mô phỏng chuyển số S+ Shift từng xuất hiện trên Civic Hybrid và Prelude.

CR-V thế hệ thứ 7 sẽ sử dụng nền tảng khung gầm mới, được Honda giới thiệu là cứng vững và nhẹ hơn thế hệ trước. Nền tảng này được phát triển theo hướng mô-đun, cho phép tăng khả năng chia sẻ linh kiện giữa các dòng xe nhằm tối ưu chi phí sản xuất.

Bên cạnh Toyota RAV4, Honda CR-V thế hệ mới sẽ phải cạnh tranh với Hyundai Tucson Hybrid và Nissan Rogue Hybrid - bộ đôi sẽ bán bản thế hệ mới từ năm 2027. Các đối thủ khác gồm Jeep Cherokee, Kia Sportage Hybrid, Subaru Forester Hybrid và Volkswagen Tiguan.

Việc chuyển sang sử dụng hệ truyền động hybrid trên toàn bộ phiên bản có thể khiến giá khởi điểm của CR-V tăng lên. Tại Mỹ, phiên bản CR-V Hybrid hiện hành có giá từ 37.580 USD. Phiên bản thế hệ mới được dự đoán có giá từ khoảng 38.000 USD.

Tại Việt Nam, mẫu Honda CR-V Hybrid mới chuyển sang lắp ráp trong nước từ đầu năm 2026. Xe có giá niêm yết từ 1,17-1,25 tỷ đồng.