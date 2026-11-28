Chiếc BMW R2 sản xuất năm 1936 gây chú ý với thiết kế mô tô Đức cổ điển cùng nhiều chi tiết cơ khí đặc trưng vẫn được giữ lại sau gần 90 năm.

Theo thông tin từ người bán, chiếc BMW R2 hiện được giới thiệu còn nguyên bản 100%. Đây là mẫu mô tô được BMW giới thiệu từ năm 1931, sử dụng động cơ xi-lanh đơn dung tích 198cc. Phiên bản đang được chào bán sản xuất năm 1936, thuộc giai đoạn cuối vòng đời của dòng xe này.

Mô tô cổ BMW R2 sản xuất năm 1936 được rao bán tại Hà Nội với giá 700 triệu đồng. Ảnh: Ngọc Đức

Nhìn từ bên ngoài, BMW R2 mang kiểu dáng đặc trưng của những chiếc mô tô châu Âu thập niên 1930. Xe có bình xăng lớn đặt phía trên khung, đèn pha tròn kích thước lớn, tay lái uốn cong và cặp bánh nan hoa đi cùng lốp bản tương đối hẹp. Toàn bộ thân xe sử dụng tông màu đen, kết hợp những đường chỉ trắng chạy dọc bình xăng, khung sườn và hai chắn bùn.

Logo BMW được đặt ở hai bên thân xe. Phía dưới bình xăng là động cơ lộ thiên, không có nhiều chi tiết ốp che như mô tô ngày nay. Hai bên động cơ được bố trí các tấm đệm cao su mang chữ BMW, trong khi vị trí để chân sử dụng bàn đạp kim loại bản lớn có bề mặt tạo gân chống trượt.

BMW R2 đời 1936 sở hữu thiết kế cổ điển với nước sơn đen và các đường viền trắng. Ảnh: Ngọc Đức

Một điểm dễ nhận ra trên BMW R2 là cách bố trí yên xe. Phía trước là yên đơn dành cho người lái, phía sau có thêm yên phụ được đặt trên hệ thống giá đỡ lò xo riêng. Cả hai đều có thiết kế tách biệt thay vì sử dụng một tấm yên dài liền khối. Qua hình ảnh, lớp da bọc yên đã xuất hiện nhiều dấu hiệu lão hóa, với bề mặt bạc màu, nhăn và một số vị trí bị sờn rách.

Kết cấu khung xe cũng mang nhiều nét đặc trưng của thời kỳ này. BMW R2 sử dụng khung thép với các thanh chịu lực lộ rõ, kết hợp những đường viền trang trí màu trắng. Phía trước là hệ thống treo dạng nhíp lá, trong khi bánh sau không có giảm xóc theo cách bố trí phổ biến trên mô tô hiện đại. Phần yên phụ được đỡ bằng các lò xo lớn, tạo nên hình ảnh khá đặc biệt khi quan sát từ phía sau.

Yên lái bọc da riêng biệt trên BMW R2 sản xuất năm 1936. Ảnh: Ngọc Đức

Không chỉ ngoại hình, cách điều khiển BMW R2 cũng khác đáng kể so với xe hai bánh hiện nay. Cần côn và cần chuyển số được bố trí bên phải, đòi hỏi người sử dụng phải làm quen với cách vận hành riêng. Xe còn có các bàn đạp để chân bản lớn, hệ thống cần điều khiển cơ khí và nhiều chi tiết kim loại được đặt lộ ra ngoài.

Động cơ xi-lanh đơn dung tích 198cc là một trong những bộ phận đáng chú ý nhất. Cụm máy được đặt dọc trong khung, với phần xi-lanh có các cánh tản nhiệt lớn. Bên dưới là lốc máy bằng kim loại, đi cùng hệ thống truyền động và các chi tiết cơ khí được bố trí khá đơn giản. Hình ảnh chiếc xe cũng cho thấy bộ chế hòa khí, các đường dẫn nhiên liệu và nhiều chi tiết kim loại mang kiểu dáng cũ.

Động cơ xi-lanh đơn lộ thiên trên chiếc mô tô BMW R2 cổ. Ảnh: Ngọc ĐứcĐộng cơ xi-lanh đơn lộ thiên trên chiếc mô tô BMW R2 cổ. Ảnh: Ngọc ĐứcĐộng cơ xi-lanh đơn lộ thiên trên chiếc mô tô BMW R2 cổ. Ảnh: Ngọc ĐứcĐộng cơ xi-lanh đơn lộ thiên trên chiếc mô tô BMW R2 cổ. Ảnh: Ngọc Đức

Sau khoảng 90 năm, chiếc BMW R2 vẫn giữ được lớp sơn đen bóng cùng những đường kẻ trắng đặc trưng. Tuy nhiên, tình trạng các bộ phận không hoàn toàn đồng nhất. Một số chi tiết kim loại có bề mặt sáng, trong khi yên xe và một số bộ phận khác đã lưu lại dấu vết sử dụng theo thời gian. Người bán cho biết xe còn nguyên bản 100%, song thông tin về quá trình bảo quản, phục hồi và tình trạng vận hành hiện chưa được công bố chi tiết.

Với mức giá 700 triệu đồng, BMW R2 đời 1936 có giá tương đương nhiều mẫu SUV phổ thông mới tại Việt Nam như Mazda CX-5 (giá từ 699 triệu đồng). Đây rõ ràng không phải lựa chọn dành cho người tìm kiếm một chiếc mô tô phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày. Giá trị của mẫu xe nằm chủ yếu ở tuổi đời, nguồn gốc, kết cấu cơ khí và những chi tiết thiết kế gắn với lịch sử phát triển mô tô của BMW.

Kết cấu khung thép và hệ thống treo trước dạng nhíp lá của mô tô BMW cổ. Ảnh: Ngọc Đức

Đối với người sưu tầm, tình trạng nguyên bản là yếu tố quan trọng khi đánh giá một chiếc xe cổ. Tuy nhiên, với một mẫu mô tô đã gần 90 năm tuổi, việc xác minh số khung, số máy, lịch sử sở hữu, mức độ nguyên bản của từng bộ phận và khả năng vận hành cũng là những vấn đề cần được quan tâm trước khi giao dịch.