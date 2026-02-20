Xem trước bán tải điện Ford hoàn toàn mới: Thiết kế khí động học như siêu xe, kích thước có thể ngang Ranger

Ford vừa công bố thêm những chi tiết quan trọng về dự án "Xe điện toàn cầu", một kế hoạch đầy tham vọng nhằm ra mắt mẫu xe bán tải điện cỡ trung với mức giá khởi điểm khoảng 30.000 USD vào năm 2027. Đoạn video giới thiệu dài 14 phút đã cung cấp cái nhìn cận cảnh về công nghệ và các bản phác thảo thiết kế đầu tiên, cho thấy hình hài của mẫu xe tương lai này.

Bán tải điện hoàn toàn mới của Ford lộ diện. Ảnh: Ford

Qua những nét vẽ ban đầu, chiếc xe hiện lên với vẻ ngoài khí động học và hiện đại, được ví như một phiên bản mềm mại, tinh tế hơn của Tesla Cybertruck nhưng sở hữu mức giá dễ tiếp cận hơn rất nhiều. Phần đầu xe gây ấn tượng với hệ thống đèn chiếu sáng LED thanh mảnh đặt dọc, kết hợp cùng logo Ford phát sáng và các hốc gió cắt xẻ sắc sảo ở cản trước. Kính chắn gió được thiết kế kéo dài sâu xuống nắp ca-pô và nối liền với cánh gió sau tích hợp trên nóc xe.

Dù mang diện mạo viễn tưởng, mẫu xe này vẫn duy trì kích thước tương đương dòng Ranger với cấu trúc cabin đôi truyền thống để đảm bảo tính thực dụng tối đa cho người dùng.

Điểm mạnh của mẫu bán tải mới là tính khí động học. Ảnh: Ford

Yếu tố khí động học đóng vai trò then chốt trong quá trình hình thành mẫu xe này khi Ford đã chiêu mộ các chuyên gia từng làm việc tại giải đua F1 để tối ưu hóa hiệu suất. Mục tiêu cốt lõi là giảm lực cản không khí xuống mức thấp nhất, cho phép sử dụng cụm pin nhỏ hơn mà vẫn đạt được quãng đường di chuyển mong muốn, từ đó kiểm soát chi phí sản xuất. Thiết kế mui cong giúp giảm nhiễu loạn khí động học thường thấy ở thùng xe bán tải, trong khi gương chiếu sáng hai bên được thu nhỏ 20% và các tấm ốp gầm chuyên dụng giúp tăng thêm đáng kể phạm vi hoạt động.

Bán tải điện mới của Ford sẽ có thiết kế không giống bất cứ mẫu xe nào trước đây của hãng. Ảnh dựng đồ họa: AP

Bên cạnh việc tối ưu thiết kế, Ford còn tập trung triệt để vào việc giảm độ phức tạp trong chế tạo bằng cách sử dụng các tấm nhôm đúc nguyên khối lớn, tương tự phương pháp gigacasting của Tesla. Số lượng thành phần cấu trúc sẽ giảm mạnh từ 146 chi tiết trên dòng Maverick hiện tại xuống chỉ còn đúng 2 chi tiết chính, giúp trọng lượng tổng thể nhẹ hơn 27% so với các đối thủ cùng phân khúc. Việc tinh giản bộ phận và mối nối không chỉ giúp dây chuyền sản xuất vận hành hiệu quả hơn với ít robot hơn mà còn nâng cao chất lượng hoàn thiện sản phẩm.

Các kỹ sư của Ford cũng đã học hỏi kinh nghiệm từ việc phân tích kỹ thuật các dòng xe điện của Tesla và Trung Quốc để tối ưu hóa hệ thống dây điện, giúp giảm 1,2 km chiều dài và tiết kiệm 10 kg khối lượng so với mẫu Mustang Mach-E. Xe sẽ sử dụng pin lithium sắt photphat (LFP) dạng lăng trụ và hệ thống điện 48V riêng biệt cho các chức năng phụ trợ. Dự án này được dẫn dắt bởi Alan Clarke, một cựu giám đốc cấp cao của Tesla, hứa hẹn mang lại làn gió mới cho dải sản phẩm thuần điện của hãng trong tương lai gần.