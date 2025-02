Xem Sex Education, tôi không hề xấu hổ với cảnh nóng: Mẹ đã biến tôi thành "Otis phiên bản đời thực"

Ngồi trong phòng khách của gia đình, bao quanh là những cuốn sách về những chủ đề tế nhị, tôi và các chị em gái bỗng cảm thấy được thấu hiểu. Chúng tôi quyết định bắt đầu xem Sex Education trên Netflix và nhận ra rằng những cảnh nóng vụng về không hề khiến chúng tôi bản thân cảm thấy xấu hổ. Chúng tôi không dễ đỏ mặt vì có một người mẹ là chuyên gia trị liệu tình dục và các mối quan hệ. Theo lời của Adam Groff, kẻ bắt nạt ở trường, "bà ấy giúp mọi người làm chuyện ấy tốt hơn".

Mẹ bắt đầu giúp tôi tìm hiểu kiến thức về các mối quan hệ "người lớn" khi tôi lên đại học. Giống như các bạn cùng trang lứa của Otis, ban đầu, bạn bè tôi thấy điều đó thật thú vị. Họ vẫn hay hỏi mẹ tôi những câu hỏi về các mối quan hệ của mình. Nhưng việc có một "Jean Milburn ngoài đời thực" làm mẹ không phải là điểm tương đồng duy nhất tôi có với bộ phim.

Giống như Adam, người gặp khó khăn ở phần đầu tiên, tôi đã nghĩ rằng mình có vấn đề. Lúc đó tôi 27 tuổi và cảm thấy vô cùng cô độc. Cảm giác bản thân có điều bất thường không hề dễ chịu.

Sau khi tìm hiểu, tôi sớm phát hiện ra rằng thực sự không có gì "sai" với bản thân và hàng triệu chàng trai trên khắp thế giới cũng đang trải qua điều tương tự. Đáng tiếc, phần lớn mọi người thường không biết tìm đến ai ngoài "bác sĩ Google". Có những vấn đề được coi là của người lớn tuổi, nhưng thực tế khác xa với thực tế. Một nghiên cứu cho thấy 35% trong số gần 2.000 nam giới dưới 40 tuổi gặp phải vấn đề liên quan đến chuyện khó nói.

Đối với nam giới mắc các vấn đề về sức khỏe tình dục, việc thiếu giáo dục và nguồn lực có thể dẫn đến những hậu quả ngoài sức tưởng tượng. Ví dụ, họ phải chờ đợi để tiếp cận nguồn y tế, phải dùng đến các kỹ thuật chưa được chứng minh tìm thấy trên các diễn đàn trực tuyến hoặc - tệ nhất là - phải dựa dẫm cả đời vào những sản phẩm hỗ trợ không rõ nguồn gốc. Trong phim, Otis đưa ra lời khuyên cho các học sinh khác trong nhà vệ sinh của trường. Ngoài đời, tôi cũng làm điều tương tự cho hàng ngàn người trên internet. Hiện tại, tôi và anh họ đã tạo ra một nền tảng chăm sóc sức khỏe tình dục dành cho nam giới.

Trong Sex Education, mọi người ở trường Moordale đều có những bất an riêng. Điều này hoàn toàn bình thường, chỉ là không phải ai cũng đủ can đảm để nói ra. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ rằng điều quan trọng không chỉ là cung cấp cho nam giới và phụ nữ thông tin họ cần về sức khỏe mà còn là bình thường hóa việc nói về nó. Giao tiếp, xóa bỏ kỳ thị và tiếp cận thông tin chính xác và đáng tin cậy có thể là chìa khóa để giải quyết nhiều vấn đề. Đây cũng là một trong những lý do tại sao Sex Education mang đến một làn gió mới mẻ và chân thật - tựa đề của nó đã nói lên tất cả.

Có thể nói, nhà sản xuất Sex Education không chỉ mang đến một bộ phim chính kịch vui vẻ, đoạt giải thưởng, thành công ở nhiều quốc gia; mà họ còn tạo ra nội dung có giá trị được nhiều nam nữ thanh niên tin tưởng. Tôi nghĩ, series phim này đã ít nhiều giúp đỡ được những người đang gặp khó khăn với những chủ đề khó nói.

Một điểm cộng khác đó là bộ phim dám đi ngược lại những khuôn mẫu cũ kỹ, nhàm chán. Sex Education không miêu tả các nhân vật nam là những thiếu niên bị ám ảnh bởi những sự thay đổi về tâm sinh lý tuổi dậy thì. Bộ phim nhìn nhận đó là những sự cố về cơ thể và các vấn đề về mối quan hệ cần được giải quyết.

Mặc dù có thể hơi kỳ lạ khi thấy rất nhiều khía cạnh trong cuộc sống của chính mình được phản ánh trên màn ảnh, nhưng tôi rất vui vì những cá nhân đang tìm kiếm lời khuyên về các mối quan hệ, hoặc sự đa dạng của tình dục và bản dạng giới, giờ đây đã có nơi để tìm đến. Có thể bộ phim không giải quyết vấn đề cho tất cả mọi người, nhưng tôi tin là nó sẽ có ích.