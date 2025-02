Khủng hoảng tuổi mới lớn

Con trai tôi, Minh Huy, đã bước vào tuổi dậy thì, cái tuổi mà mọi thứ dường như trở nên khó hiểu và phức tạp hơn bao giờ hết.

Mới 15 tuổi, nhưng Minh Huy đã thay đổi rất nhiều, đặc biệt là trong một năm qua. Con trở nên bướng bỉnh, khó gần, thậm chí thường xuyên cãi lại mẹ.

Tôi thực sự không thể hiểu được lý do tại sao con mình lại thay đổi nhanh chóng như vậy. Hồi nhỏ, con là đứa trẻ ngoan ngoãn, dễ bảo, luôn chia sẻ cảm xúc và không ngần ngại gần gũi mẹ. Nhưng giờ đây, con lại kín đáo, không muốn nói chuyện, và có những phản ứng khiến mẹ con xa cách.

Tôi đã thử rất nhiều cách để trò chuyện với Minh Huy, nhưng dường như mọi cố gắng của tôi đều không hiệu quả. Mỗi khi tôi hỏi về cuộc sống ở trường, bạn bè hay những mối quan hệ của con, tôi chỉ nhận lại những câu trả lời ngắn gọn như: “Chẳng có gì đâu mẹ!” hay “mọi chuyện vẫn vậy à”,...

Mỗi lần như vậy, khiến tôi cảm thấy vô cùng thất vọng, và đôi khi là bất lực. Tôi không hiểu con mình nữa, không biết con đang nghĩ gì, hay muốn gì.

Một lần, khi đang ngồi xem bộ phim "Sex Education", tôi tình cờ nghe thấy câu nói của Otis Milburn: "I think that you need to own your narrative. Not let it control you" (Tôi nghĩ bạn cần làm chủ câu chuyện của mình. Đừng để nó kiểm soát bạn).

Câu nói đã khiến tôi thức tỉnh và nhận ra mình đã sai trong cách nuôi dạy con. Tôi đã quá cố gắng kiểm soát cuộc sống của con mà không nhận ra, Minh Huy cần phải là người làm chủ câu chuyện của chính mình.

Để con tự trưởng thành, tự tin đối mặt với thử thách

Khi Minh Huy bước vào tuổi dậy thì, tôi biết rằng đây là thời kỳ mà con sẽ phải đối mặt với rất nhiều thử thách.

Con bắt đầu tách biệt khỏi tôi, không còn những câu chuyện đêm khuya như trước nữa. Con cũng không muốn tôi tham gia vào các hoạt động của mình, như những lần tôi còn được tham gia vào những buổi học nhóm hay đi chơi cùng bạn bè.

Điều này làm tôi cảm thấy bị bỏ lại, không hiểu con. Tôi lo lắng rằng con mình đang gặp phải những khó khăn mà không thể chia sẻ cùng tôi.

Nhưng giờ đây, tôi nhận ra rằng mình đã quá lo lắng, và chính tôi đã tạo ra khoảng cách giữa mẹ và con. Minh Huy đang cố gắng tìm kiếm sự độc lập, tự do để khám phá thế giới của riêng mình. Và quan trọng hơn, tôi cần phải học cách để con làm chủ cuộc sống của mình.

Câu nói của Otis đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều về cách mình đã đối xử với Minh Huy. Trước đây, tôi luôn cố gắng định hướng cuộc sống cho con, chỉ dạy con cách sống theo ý muốn của mình, với hy vọng rằng tôi sẽ bảo vệ con khỏi những sai lầm và đau khổ.

Tuy nhiên, tôi đã quên mất rằng mỗi đứa trẻ, dù là con trai hay con gái, đều cần có không gian để tự quyết định, tự khám phá và tự tạo dựng định nghĩa về hạnh phúc và thành công theo cách riêng của mình.

Khi tôi nhận ra điều này, tôi quyết định thay đổi cách tiếp cận. Tôi không còn cố gắng kiểm soát cuộc sống của con.

Thay vào đó, tôi khuyến khích con tự đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm về những quyết định đó. Tôi muốn con học cách làm chủ cuộc sống của mình, để không bị lo lắng hay áp lực xã hội chi phối.

Một ngày, khi đi học về con đã bước vào phòng tôi và hỏi: “Mẹ, nếu con muốn thử làm một điều gì đó mà không chắc chắn, mẹ có nghĩ con sẽ thất bại?”.

Nghe con hỏi, tôi đã mỉm cười và nói: “Con cần phải tự thử và trải nghiệm, không có gì là sai khi con làm điều mình tin là đúng. Thất bại không phải là kết thúc, mà là một phần của sự học hỏi. Quan trọng là con đừng để những lo lắng hay sợ hãi kiểm soát mình, mà phải làm chủ câu chuyện cuộc đời”.

Tôi cảm thấy con như thật sự trưởng thành và từ đó, tôi không còn phải nhắc nhở con về việc học hành hay tham gia các hoạt động xã hội. Con đã biết tự quyết định và chịu trách nhiệm về những lựa chọn của mình. Đồng thời, không còn ngần ngại chia sẻ những lo lắng và mong muốn của mình với tôi.

Cải thiện mối quan hệ mẹ con

Kể từ khi tôi thay đổi việc dạy con, mối quan hệ giữa tôi và Minh Huy cũng trở nên gần gũi và hiểu nhau hơn. Con không còn cảm thấy bị áp lực hay căng thẳng khi ở bên tôi nữa. Minh Huy biết rằng tôi tôn trọng không gian riêng của con và tin tưởng vào khả năng làm chủ cuộc sống của con.

Nhìn lại, tôi nhận ra rằng, việc làm chủ câu chuyện của mình không chỉ áp dụng cho Minh Huy mà còn cho chính bản thân tôi.

Tôi đã học được rằng mình phải tin tưởng vào con, để con tự làm chủ cuộc sống của mình. Và quan trọng hơn, tôi không để những lo lắng và sợ hãi kiểm soát mình mà phải chủ động làm chủ câu chuyện của chính mình.

Dạy Minh Huy làm chủ câu chuyện của chính mình là bài học lớn mà tôi học được từ bộ phim "Sex Education".

Mỗi đứa trẻ đều có quyền được khám phá và tự quyết định cuộc đời. Là bậc phụ huynh, chúng ta chỉ là người đồng hành, không phải là người thay con quyết định mọi chuyện.