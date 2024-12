Xem "Sex and the City", tôi ngẫm ra nhiều điều: Bài học cuối cùng nhiều người mất cả đời để nhận ra

*Bài viết này được viết bởi một sinh viên đến từ chi nhánh Her Campus tại UCLA.

Khi còn là một cô bé lớn lên vào đầu những năm 2000, tôi biết đến “Sex and the City” qua bài hát chủ đề mà mẹ tôi hay nghe. Về sau, tôi theo dõi bộ phim này theo một tâm thế hoàn toàn khác. Khi tôi tròn 20 tuổi, tôi quyết định xem “Sex and the City” một cách nghiêm túc. Ngay từ khoảnh khắc Carrie vấp ngã trên vỉa hè trước mặt Mr. Big, tôi đã bị cuốn hút.

Lấy bối cảnh ở Thành phố New York đông đúc, xa hoa bậc nhất nước Mỹ, phim kể về cuộc sống của 4 người phụ nữ độc thân Carrie Bradshaw, Samantha Jones, Charlotte York và Miranda Hobbes. Phong cách sống tự do đầy quyến rũ của những quý cô U40 này đã tạo nên cảm hứng sống và yêu hết mình cho nhiều người.

Việc theo dõi những sự kiện diễn ra với 4 cô gái ngoài 30 tuổi đã trở thành thói quen hàng ngày. Với mỗi nhân vật, tôi ngẫm ra được bài học cực kỳ đắt giá.

Charlotte: Hãy đặt ra tiêu chuẩn cao, nhưng đừng để giấc mơ che mờ những gì bạn thực sự muốn

Một số người nói rằng Charlotte York quá cứng nhắc, nhưng tôi lại cho rằng cô ấy chỉ đơn giản là người biết chính xác mình muốn gì. Khi những người xung quanh nhìn vào và đánh giá, Charlotte vẫn kiên trì với mục tiêu của mình và đạt được mục đích của mình.

Hành trình của Charlotte York là minh chứng rõ nhất cho quyết tâm theo đuổi ước mơ đến cùng của cô ấy. Cô ấy có được hạnh phúc bằng cách gạt bớt những lời bàn tán, nghi hoặc để đi theo tiếng gọi của trái tim.

Samantha: Nếu ai đó không nhìn thấy giá trị của bạn, đó là thiệt thòi của họ

Bên cạnh việc chiếm hết mọi cảnh quay với trang phục ấn tượng của mình, Samantha là lời nhắc nhở rằng chúng ta không cần bất kỳ ai khác nói rằng bản thân tuyệt vời như thế nào. Thú thật là tôi chưa đạt đến mức độ tự tin của cô ấy, nhưng Samantha đã định nghĩa lại nhận thức của tôi về tình yêu bản thân bằng cách cho thế giới thấy rằng không có gì mạnh mẽ hơn một người phụ nữ biết giá trị của mình.

Miranda: Hãy kiên cường, nhưng cũng cho phép mình được yếu đuối

Có thể nói Miranda Hobbes là nữ hoàng của mái tóc kỳ quặc và những câu nói dí dỏm. Cá nhân tôi rất đồng cảm với đạo đức nghề nghiệp của Miranda, vì vậy tôi thực sự đánh giá cao việc cô ấy dần dần mở lòng mình về mặt cảm xúc trong suốt bộ phim.

Nhiều cô gái cảm thấy như mình được trao cho hai lựa chọn: mạnh mẽ và độc lập, hoặc nhạy cảm và phụ thuộc. Miranda chứng minh rằng chúng ta có thể mạnh mẽ và yếu đuối. Chúng ta có thể theo đuổi khát vọng nghề nghiệp và vẫn giữ trái tim rộng mở, giàu cảm xúc.

Carrie: Mối quan hệ thú vị, thử thách và quan trọng nhất chính là mối quan hệ với chính bản thân bạn

Tôi đã để dành bài học lớn nhất cho phần cuối. Mặc dù bài học này xuất phát từ điều Carrie nói trong tập cuối của loạt phim, nhưng tôi không chắc Carrie có thực sự học được điều đó sau khi mọi chuyện kết thúc hay không.

Mỗi tập phim của “Sex and the City” mang đến cho tôi nhiều trải nghiệm và bài học về cuộc sống. Cuối cùng, điều làm tôi ấn tượng vẫn là Carrie Bradshaw - cô ấy đỉnh cao của sự “ngầu”. Cô có một sự nghiệp viên mãn, một tủ quần áo tuyệt đẹp, một lịch trình xã hội dày đặc và một nhóm bạn thân thiết.

Vậy thì một người phụ nữ dường như có tất cả như Carrie, tại sao cô ấy lại dành nhiều thời gian để phá hoại bản thân vì một người đàn ông không xứng đáng? Ban đầu tôi cảm thấy thất vọng khi chứng kiến Carrie mắc cùng một lỗi lầm hết lần này đến lần khác (và hết lần này đến lần khác), nhưng rồi tôi nhận ra một điều: Bên dưới mái tóc tuyệt đẹp và những bộ trang phục mang tính biểu tượng, Carrie đang đấu tranh để tìm thấy sự bình yên thực sự trong chính mình.

Giống như những người phụ nữ trong “Sex and the City”, tất cả chúng ta đều theo đuổi phiên bản tình yêu của riêng mình. Mọi người có thể đến rồi đi, nhưng tình yêu của chúng ta luôn phải dành cho một người: chính mình.