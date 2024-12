Xem "Sex and the City" lần đầu khi đã 40 tuổi, tôi vô cùng hối hận: Tại sao mình không theo dõi sớm hơn?

Khi tôi quyết định xem "Sex and The City" lần đầu tiên ở tuổi 40, tôi đã không khỏi thắc mắc: "Tại sao mình lại bỏ lỡ bộ phim này lâu như vậy?". Bộ phim công chiếu lần đầu vào năm 1998, khi đó, tôi mới chỉ 15 tuổi, vẫn là một cô gái tuổi teen thiếu trải nghiệm.

Tôi coi "Sex and The City" giống như "Breaking Bad" hoặc "Game of Thrones" - chỉ là một series đình đám, xem cũng được, không xem cũng chẳng sao. Tình cờ, tôi mở bộ phim này ra, chỉ vài ngày sau khi tôi bước sang tuổi 40, và tự nhủ: "Cuối cùng mình cũng xem 'Sex and The City'". Tôi không ngờ, series phim đã thay đổi cách nhìn của bản thân về cuộc sống. Và dưới đây là những điều tôi đã học được từ bộ phim này.

Ai cũng có nỗi khổ của riêng mình

Tôi biết bộ phim được yêu thích bởi những cô gái trẻ tuổi. Những câu thoại trong phim đều đáng nhớ, phong cách thời trang của các nhân vật cũng rất thời thượng, đáng để học hỏi. Nhưng, đối với những người ngoài 30, bộ phim còn cất giấu nhiều ý nghĩa khác.

Tôi không phải cố gắng liên hệ hoặc tưởng tượng cuộc sống của những nhân vật trong bộ phim sẽ như thế nào. Tôi tìm thấy mình trong số những người phụ nữ đó.

Tôi đã trải qua và tiếp tục trải qua những gì họ đang tìm kiếm và vật lộn khi nói đến việc tìm kiếm tình yêu và sự kết nối ở một độ tuổi nhất định, với tư cách là một phụ nữ.

Hẳn, ai đó sau 30 tuổi đã từng nếm trải sự thất vọng của Miranda về việc lựa chọn theo đuổi sự nghiệp hay chăm sóc cho cuộc sống cá nhân là điều mà bất cứ ai ngoài 30 tuổi đều phải trải qua. Mối quan hệ lúc hợp lúc tan của Carrie với Big cũng rất dễ đồng cảm. Nỗi lo lắng của Charlotte về việc tìm kiếm người bạn đời phù hợp để lập gia đình, và sau đó là không thể có được điều đó, là rất thực tế. Sự độc lập mãnh liệt của Samantha để sống cuộc sống theo cách riêng của mình cũng thật đáng ghen tị.

Mặc dù không phải mọi thứ trong "Sex and The City" đều trường tồn với thời gian, nhưng những vấn đề mà Carrie và nhóm bạn gặp phải khi nói đến giá trị bản thân, tình yêu, tình bạn vẫn tiếp tục gây tiếng vang nhiều thập kỷ sau đó.

Tôi đã tự hỏi mình những câu hỏi như: Làm mẹ là mục tiêu hay là trở ngại cho sự viên mãn? Liệu có tồn tại người phù hợp với chúng ta, hay tất cả đều phải chấp nhận nửa kia có điểm khiếm khuyết? Phụ nữ có trở nên kém giá trị và kém hấp dẫn hơn khi họ già đi không? Điều gì xảy ra với tình bạn của chúng ta khi chúng ta già đi? Độc thân có thực sự tồi tệ hơn cái chết? Ai đó có xứng đáng được tha thứ hết lần này đến lần khác không? Liệu chúng ta có nên mong đợi những gã đàn ông tồi hứa hẹn sẽ thay đổi?...

Và bộ phim đã cho tôi nhiều góc nhìn mới về những thắc mắc trên.

Không ai là hoàn hảo

Tất cả chúng ta đều có những vấn đề của riêng mình cần giải quyết. Các nhân vật đều có khuyết điểm của họ: Carrie ích kỷ, Samantha buông thả, Miranda hay phán xét và Charlotte ngây thơ. Vậy thì sao? Bản thân tôi có thể mang tất cả những đặc điểm đó, và những người bạn của tôi cũng vậy. Tôi thấy thật mới mẻ khi thấy các nhân vật nữ không phải lúc nào cũng tốt đẹp và gọn gàng. Phụ nữ có thể lộn xộn, và điều đó không làm cho họ trở nên mất giá trị hoặc không được yêu quý. Đơn giản vì, không có ai hoàn hảo.

Nhân vật Carrie trong bộ phim có một câu thoại rất nổi tiếng: "Mối quan hệ thú vị, thử thách và quan trọng nhất là mối quan hệ bạn có với chính mình. Và nếu bạn có thể tìm thấy ai đó để yêu con người bạn mà bạn yêu, thì điều đó thật tuyệt vời."

Nhìn lại bộ phim và những thắc mắc trước đây của tôi khi còn là một thiếu niên, cuối cùng tôi cũng có thể trả lời được câu hỏi “Bộ phim ‘Sex and the City’ có thực sự sát với thực tế không?”, và câu trả lời là “Có”.

*Bài viết được chia sẻ bởi Brianne Hogan, đăng tải trên trang Scarymommy.