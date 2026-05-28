Ngồi xem bộ phim Sex Education, tôi đặc biệt tâm đắc trước một bài học lớn về cuộc sống thông qua mối quan hệ giữa Maeve Wiley và Aimee. Maeve là một cô gái nghèo, lớn lên trong sự thiếu vắng tình thương và phải chịu quá nhiều tổn thương, thế nên cô luôn tự xù lông nhím để bảo vệ chính mình.

Cô có một sự kiêu hãnh cực đoan khi mặc định rằng việc nhận sự giúp đỡ từ người khác là biểu hiện của sự yếu đuối, hoặc đó chỉ là một sự bố thí, thương hại. Nhưng qua thời gian, chính sự kiên trì và lòng tử tế thuần khiết của cô bạn thân Aimee đã giúp Maeve thức tỉnh. Cô hiểu ra rằng việc chấp nhận sự giúp đỡ từ những người thực lòng yêu thương mình không phải là hạ mình, mà là cho phép họ được sưởi ấm tâm hồn mình.

Cuộc sống này ai cũng có những lúc kiệt quệ, và biết cách nhận sự giúp đỡ cũng là một loại năng lực. Sự kiêu hãnh cực đoan sẽ chỉ đẩy những người yêu thương ta ra xa và khiến ta thêm kiệt sức, bởi con người sinh ra là để kết nối và tựa vào nhau mà sống. Bài học trên phim ấy vừa khép lại thì ngoài đời thực, tôi cũng tình cờ nhận được một cú điện thoại từ cậu bạn thân của con trai mình, mở ra một bí mật động trời mà con đang cố giấu kín.

Phim Sex Education

Khi "bản lĩnh" trở thành chiếc bẫy cô độc của con trai

Qua điện thoại, tôi bàng hoàng biết được con trai mình đang bị một đám đầu gấu ở trường bắt nạt. Con tôi vốn là một đứa trẻ khá tự tin, mạnh mẽ, và chính con cũng từng có suy nghĩ rất ngây thơ rằng chỉ những người "yếu đuối, nhút nhát" mới trở thành nạn nhân của bạo lực học đường.

Con không bao giờ ngờ được rằng chỉ vì một lần kiên quyết không cho bạn chép bài, con lại lọt vào tầm ngắm và bị đám học sinh cá biệt dọa đánh. Khi thời gian đến cuộc hẹn "giải quyết" với đám đầu gấu cận kề, con rơi vào trạng thái bế tắc, chưa biết phải xử lý tình huống nguy hiểm này như thế nào nhưng vẫn nhất quyết chịu đựng một mình vì sĩ diện. Nhận thấy tính mạng và sự an toàn của bạn mình bị đe dọa, cậu bạn thân của con đã có một quyết định vô cùng dũng cảm là báo ngay với giáo viên chủ nhiệm để can thiệp.

Thay vì biết ơn, con trai tôi lại cảm thấy cực kỳ khó chịu, tức giận và quay sang chiến tranh lạnh với bạn. Con cho rằng hành động mách giáo viên đó đã biến con thành một kẻ hèn nhát, bất lực và phải núp bóng người khác để được bảo vệ.

Lời thức tỉnh của người cha và cái kết ấm áp của tình bạn

Tối hôm đó, tôi bước vào phòng, kéo con ngồi xuống và nghiêm túc nói chuyện với con như hai người đàn ông trưởng thành. Tôi đã đem chính câu chuyện của Maeve Wiley và bài học về sự kiêu hãnh mà mình vừa học được từ bộ phim ra để phân tích cho con hiểu.

Tôi nhìn thẳng vào mắt con và bảo rằng: "Sự kiêu hãnh cực đoan của con lúc này không phải là bản lĩnh, nó chỉ đang đẩy người bạn tốt nhất của con ra xa và đẩy chính con vào nguy hiểm mà thôi".

Tôi giải thích cho con hiểu rằng cậu bạn thân của con hoàn toàn đúng khi chủ động nhờ giáo viên can thiệp. Hành động đó không phải là biến con thành kẻ yếu đuối, mà là một sự cứu nguy kịp thời, giải thoát con khỏi một quyết định bốc đồng có thể để lại hậu quả khôn lường về cả thể xác lẫn tương lai. Biết cách đón nhận sự bảo vệ từ những người thực lòng lo lắng cho mình chính là bước đầu tiên của sự trưởng thành.

Con trai tôi lặng người đi trước lời dạy của bố, những giọt nước mắt ấm ức bấy lâu cuối cùng cũng rơi xuống, cuốn trôi đi cả cái tôi bướng bỉnh đang đè nặng lên bờ vai non nớt của con. Sau cuộc trò chuyện ấy, con đã chủ động nhắn tin làm lành và nói lời cảm ơn chân thành đến người bạn thân của mình. Nhìn hai đứa lại vui vẻ cùng nhau đến trường, tôi thầm biết ơn những thước phim sâu sắc đã giúp một người làm cha như tôi có đủ sự thấu cảm để hướng dẫn con bước qua những giông bão đầu đời bằng sức mạnh của sự kết nối.