Nhiều tháng trở lại đây, Minh Anh - con gái tôi bỗng dưng thay đổi chóng mặt. Con bé bắt đầu ăn mặc hở hang hơn, trang điểm đậm và đặc biệt là kết giao với một nhóm bạn mà tôi cảm thấy vô cùng bất an. Nhóm bạn đó thường xuyên trốn học, có thái độ thách thức với người lớn, thường xuyên đăng tải những hình ảnh, nội dung tiêu cực trên mạng xã hội.

Những lời khuyên, sự cấm đoán của tôi không có tác dụng. Minh Anh càng ngày càng xa lánh tôi, phản ứng gay gắt với mọi sự can thiệp. Mối quan hệ của chúng tôi trở nên căng thẳng, và tôi sống trong nỗi sợ hãi thường trực: Liệu con gái tôi có đang đi vào con đường nguy hiểm? Liệu sự lạc lối đó có dẫn đến những sai lầm không thể cứu vãn?

Tôi không biết phải làm gì, tôi chỉ thấy mình đang đứng bên bờ vực thẳm, bất lực nhìn con trượt dài.

Trong những ngày lo lắng nhất, tôi tình cờ xem được bộ phim Sex Education . Dù ban đầu tôi không thích hình tượng cô gái nổi loạn Maeve Wiley, nhưng càng xem, tôi càng nhận ra một điều: Maeve là một cô gái thông minh, mạnh mẽ, nhưng môi trường gia đình và bạn bè phức tạp đã đẩy cô vào tình thế phải tự đấu tranh, tự xoay xở và đôi khi đưa ra những lựa chọn sai lầm để tồn tại.

Maeve Wiley

Tôi chợt nhận ra, sự "nổi loạn" của con gái tôi không phải là bản chất, mà là một cách tự vệ và tìm kiếm sự chấp nhận. Con gái tôi đang tìm kiếm sự công nhận từ một nhóm bạn sai lầm, bởi vì con cảm thấy thiếu kết nối và thiếu sự thấu hiểu từ chính gia đình mình.

Tôi nhận ra sai lầm lớn nhất của tôi là tôi chỉ nhìn vào hành vi, mà không nhìn vào nguyên nhân - sự cô đơn, sự bất an và nhu cầu được thuộc về của con gái. Sự cấm đoán và phán xét của tôi chỉ khiến con càng muốn chứng minh bản thân ở một môi trường khác.

Tôi quyết định phải hành động, nhưng không phải bằng sự kiểm soát. Tôi làm điều mà tôi thấy các nhân vật trong phim thường làm khi muốn hàn gắn, đó là chọn sự trung thực và lắng nghe không phán xét.

Tôi gọi con gái vào phòng và nói thẳng: "Mẹ không cấm con chơi với bạn mới, nhưng mẹ lo cho con. Mẹ sợ con sẽ hối hận vì những quyết định của tuổi trẻ. Mẹ đã từng mắc lỗi khi bằng tuổi con, và mẹ biết cảm giác lạc lối là như thế nào".

Tôi đã làm một việc chưa từng làm, kể cho con nghe về một sai lầm nghiêm trọng thời tuổi trẻ của tôi. Tôi chọn kể về việc bị bạn bè xấu lôi kéo vào việc bỏ học và hậu quả của nó. Sự trung thực và sự yếu đuối của tôi đã khiến Minh Anh bất ngờ.

Con bé đã lắng nghe, không phòng thủ. Sau đó, con bé đã bật khóc và kể về áp lực từ bạn bè, về sự sợ hãi khi phải tỏ ra "ngầu" để không bị loại trừ. Minh Anh thừa nhận con biết những hành động đó là sai, nhưng con không biết phải thoát ra bằng cách nào.

Chúng tôi cùng nhau vạch ra một kế hoạch. Tôi không ép buộc con cắt đứt quan hệ ngay lập tức, mà khuyến khích con tham gia vào một hoạt động ngoại khóa khác mà con yêu thích để tìm kiếm những kết nối lành mạnh hơn. Tôi học cách lắng nghe câu chuyện của con gái mình với sự tôn trọng tuyệt đối.

Tôi cảm thấy vô cùng may mắn vì đã xem Sex Education kịp lúc, để tôi không chỉ nhìn thấy sự nổi loạn của con, mà còn nhìn thấy nỗi đau ẩn sâu bên dưới. Tôi đã kịp thời thay thế sự cấm đoán bằng sự thấu hiểu, thay thế sự phán xét bằng lòng trắc ẩn.

Thật không gì may mắn hơn khi tôi đã cứu con gái mình không phải bằng quyền lực của người mẹ, mà bằng sự trung thực và tình yêu vô điều kiện. Đó là hành động dũng cảm nhất và cũng là bài học lớn nhất mà tôi học được để giữ con mình không lạc lối.