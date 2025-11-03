Tôi bắt đầu xem phim Sex Education chỉ vì tò mò. Một bộ phim nổi tiếng đến thế, bàn về chuyện giới tính tuổi học trò, lại gây tranh cãi dữ dội. Tôi muốn xem thử xem có gì mà người ta bàn tán nhiều như vậy.

Nhưng càng xem, tôi lại không thấy phim phản cảm như lời đồn. Thay vào đó, tôi thấy một điều rất nhân văn: “Nuôi dạy con cái không chỉ là giữ con an toàn về thể chất, mà còn phải nuôi dưỡng sức khỏe cảm xúc, tinh thần và lòng tự trọng của con”. Chính Jean Milburn, người mẹ và cũng là chuyên gia tư vấn tâm lý trong phim đã khiến tôi nhận ra điều đó. Bà không hoàn hảo, đôi khi còn sai lầm, nhưng bà hiểu rằng nếu con người không được khỏe mạnh từ bên trong, thì giỏi giang hay thành công cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Tôi chợt nghĩ đến con trai mình, một cậu bé mới lớp 7, nhưng lịch học dày đặc từ sáng đến tối. Ngoài giờ học chính khóa, con còn tham gia các cuộc thi Olympic tiếng Anh, Toán học, rồi học thêm cờ vua, piano… Cứ thế, mỗi ngày con như một “cỗ máy” hoạt động hết công suất. Trong mắt tôi, con là niềm tự hào - một đứa trẻ chăm ngoan, học giỏi, chưa bao giờ khiến cha mẹ phải lo.

Thế nhưng, hôm họp phụ huynh, tôi vô tình nghe thấy hai người mẹ đứng phía sau nói chuyện: “Nói thật, giỏi như thằng B. thì em thấy hơi hãi. Học nhiều quá hay sao mà trông cứ đù cả người. Trẻ con gì mà chẳng có tí nhanh nhẹn nào”.

Phim Sex Education

Câu nói ấy khiến tôi sững sờ. Ban đầu là bực bội, vì họ nói xấu con tôi. Nhưng sau khi về nhà, tôi cứ nghĩ mãi. Có lẽ họ nói không sai. Thằng bé ít cười, đi học về là mệt mỏi, chẳng tha thiết chơi với ai, chỉ quanh quẩn bên bàn học. Mới lớp 7 mà đã cận thị nặng, người gầy nhẳng, da xanh xao. Còn tôi, người mẹ luôn miệng nói “muốn con hạnh phúc” lại đang khiến con kiệt sức mà không nhận ra.

Khi xem phim Sex Education, đến những phân cảnh các bậc cha mẹ chú trọng đến cảm xúc của con, tôi thấy như có ai bóp tim mình. Phải rồi, dạy con không chỉ là làm sao cho con giỏi hơn người khác, mà là để con biết yêu bản thân, biết vui sống, biết trân trọng chính mình. Một đứa trẻ khỏe mạnh tinh thần mới có thể lớn lên vững vàng.

Cũng vì vậy mà sau đó, tôi đã có 1 quyết định bất ngờ, đó là tuyên bố với chồng và con: “Từ giờ mẹ sẽ cắt bớt lịch học thêm của B. nhé. Không cần học Toán nâng cao vào cuối tuần nữa. Con được nghỉ hai buổi thứ 7, Chủ Nhật để chơi, đọc truyện, làm gì tùy thích”.

Cả nhà đều ngỡ ngàng. Nhưng người ngạc nhiên nhất là con trai tôi. Nó tròn mắt, rồi bỗng bật cười, vỗ tay reo lên: “Hoan hô mẹ!”.

Tôi cũng bật cười, nhưng trong lòng lại thấy nghèn nghẹn. Hóa ra bấy lâu nay, con chỉ chờ một câu nói ấy - “con được nghỉ”. Bộ phim Sex Education không chỉ nói về tình dục như tiêu đề, mà sâu xa hơn, nó nói về cách chúng ta nuôi dạy con để con thật sự là một con người toàn vẹn, cả thân thể lẫn tâm hồn.

Và tôi nhận ra: Dạy con giỏi chưa đủ. Phải dạy con biết vui, biết sống, và biết hạnh phúc nữa.



