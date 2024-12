Xem phim "Sex and the City", bất ngờ với hình ảnh bên trong căn hộ xa hoa có tận 16 phòng của cặp đôi gây tranh cãi nhất

Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker thủ vai) là một cây bút kỳ quặc, tóc xoăn, nhân vật chính của loạt phim truyền hình mang tính biểu tượng "Sex and the City". Cô là một trong những nhân vật được yêu thích nhất trên truyền hình với tính cách hài hước, đôi khi thất thường và luôn luôn sành điệu.

Carrie Bradshaw - biểu tượng huyền thoại trong series phim "Sex and the City"

Ngoài những điều trên thì nhân vật Carrie còn có một khả năng kỳ lạ, đó là những bất động sản cô sở hữu trong phim đều có giá trị cao ngoài đời thực. Trong 6 mùa của loạt phim, đa số Carrie đã xoay xở để sống trong căn hộ áp mái một phòng ngủ cực đáng yêu ở Upper East Side của Manhattan, có giá chỉ 700 đô la mỗi tháng trong hơn một thập kỷ.

Sau một thời gian ngắn sống tại khách sạn Hôtel Plaza Athénée ở Paris, Carrie trở về New York và sống trong vòng tay của Mr. Big (Chris Noth) - người chồng tương lai bí ẩn lúc hợp lúc tan. Sau đó Carrie được bạn trai mua cho một căn hộ rộng lớn hơn tại số 1010 Fifth Avenue. Carrie đã hét lên sung sướng với bạn bè của mình khi may mắn tìm được ngôi nhà này.

Căn hộ trong mơ của Carrie tọa lạc tại số 1010 đại lộ Fifth Avenue

Một cảnh của Sarah Jessica Parker và Chris Noth trong căn hộ sang trọng

Sau khi phim phát sóng nhiều năm, căn hộ của Carrie và Mr. Big – “thiên đường trên Fifth” như Carrie gọi – đã xuất hiện trên thị trường bất động sản New York với giá rao bán 18,5 triệu đô la (14,4 triệu bảng Anh).

Rộng hơn 6.000 feet vuông (khoảng hơn 1800 mét vuông), căn hộ 16 phòng rộng lớn này thực sự là một viên ngọc bất động sản. Nằm trên tầng 3 của tòa nhà, căn hộ có tầm nhìn tuyệt đẹp ra Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan và những ngôi nhà phố sang trọng khác.

View triệu đô từ căn hộ trong phim của nhân vật Carrie

Toàn bộ căn hộ được trang bị đầy đủ tiện nghi, bao gồm một phòng trưng bày, hai thư viện, một phòng làm việc, phòng chứa đồ, phòng ngủ chính rộng lớn rộng tới hơn 1.000 feet vuông, một phòng khách rộng rãi đáng mơ ước với quầy bar đầy đủ, bếp, phòng giặt ủi và phòng cho người giúp việc.

Sau nhiều năm nổi tiếng với vai trò là bối cảnh của phim "Sex and the City", căn hộ của cặp đôi Carrie và Mr. Big đã trải qua một cuộc cải tạo quy mô lớn để chờ đón chủ nhân tiếp theo. Cùng ngắm thêm loạt hình ảnh cận cảnh bên trong căn hộ xa hoa này nhé!

Phòng khách ngập tràn ánh sáng

Căn bếp trong mơ của vô số bà nội trợ với tông trắng mát lạnh sạch sẽ

Một góc decor trang nhã với màu sàn ấm áp

Phòng ăn với tông xanh pastel ấn tượng

Phòng ngủ chính rộng rãi với nhiều món nội thất mềm mại

Những phòng ngủ nhỏ có thiết kế đơn giản với các cửa sổ to đón ánh sáng tự nhiên và decor nhiều kiểu khác nhau

Phòng đọc sách, thư giãn

Một phòng đa năng khác trong căn hộ

Phòng tắm ốp đá với hệ tủ, gương và đèn xinh xắn

Phòng để đồ với hệ tủ kệ gỗ rộng rãi, nhiều ngăn chứa