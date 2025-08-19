Sau 27 năm kể từ khi phim Sex and the City ra mắt lần đầu vào năm 1998, người hâm mộ cuối cùng cũng được gặp lại những gương mặt quen thuộc của series huyền thoại trong And Just Like That…, hay còn được biết đến với cái tên phim Sex and the City 2025. Thế nhưng thay vì háo hức và thỏa mãn, cái kết của mùa 3 đã khiến nhiều khán giả thất vọng tràn trề.

Phim Sex and the City kết thúc không thể tệ hại hơn

Cụ thể trong tập cuối mới lên sóng gần đây, Carrie Bradshaw, nhân vật trung tâm của loạt phim, cuối cùng chọn sống một mình, cô đơn giữa thành phố New York sôi động. Cô không có một mối quan hệ tình cảm nào xứng đáng hay sự đồng hành thực sự từ bạn bè như nhiều người từng kỳ vọng suốt gần 30 năm theo dõi loạt phim. Những khoảnh khắc cảm xúc, tình bạn thân thiết hay tình yêu ngọt ngào vốn làm nên sức hút của loạt phim, gần như biến mất trong mùa 3. Thay vào đó, khán giả phải chứng kiến những tình tiết kỳ quặc, đôi khi phản cảm và thiếu logic. Một cảnh gây tranh cãi là khi Carrie phải ngồi ăn một mình đối diện với một con búp bê để “giả vờ” không cô đơn.

Cảnh kết của nữ chính phim Sex and the City ngoại truyện 2025

Chưa hết, tập cuối của phim Sex and the City 2025 còn có một số tình huống vô cùng khủng khiếp như nhà vệ sinh bị tắc nghẽn hay lũ lụt trong căn hộ cũng khiến cái kể trở nên lộn xộn và khó cảm nhận. Nhiều fan nhận xét rằng sau 27 năm gắn bó với loạt phim Sex and the City, cái kết đáng lẽ phải cảm động và xứng đáng với hành trình dài, nhưng mọi thứ lại gần như nhạt nhòa và gây sốc theo hướng tiêu cực.

Dàn diễn viên vẫn tỏa sáng nhưng không đủ để cứu phim Sex and the City

Phản ứng của khán giả và giới chuyên môn về hồi kết của phim Sex and the City là trái chiều, nhưng phần lớn đều bày tỏ thất vọng. Những kỳ vọng về một kết thúc trọn vẹn, nơi Carrie và các bạn bè tìm được hạnh phúc hay ít nhất là sự thỏa mãn cảm xúc, đã bị phản bội. Điểm đáng nói hơn nữa là không có bất kỳ kế hoạch nào cho phần tiếp theo, nghĩa là khán giả không có cơ hội cứu vớt hay thay đổi cái kết này của phim Sex and the City. Chính điều này làm tăng thêm cảm giác hụt hẫng, khiến hành trình 27 năm từ phim gốc, qua hai phim điện ảnh, rồi đến phần hậu truyện, dường như trở nên phí công chờ đợi.

Khán giả cần nhiều hơn sau 27 năm gắn bó với phim Sex and the City

Dẫu vậy, không thể phủ nhận dàn diễn viên chính vẫn giữ được phong độ. Sarah Jessica Parker, Kristin Davis và Cynthia Nixon vẫn tỏa sáng với diễn xuất tự nhiên, giữ trọn sự ăn ý vốn là điểm mạnh của loạt phim. Những khoảnh khắc nhỏ, những cảnh đối thoại dí dỏm hay ánh mắt biểu cảm vẫn làm fan nhớ về một thời huy hoàng của phim Sex and the City. Thế nhưng điều đó cũng không thể bù đắp cho cảm giác hụt hẫng khi cái kết quá bất ngờ và khó chấp nhận, đặc biệt là khi cả chặng đường dài 27 năm chỉ khép lại bằng sự cô đơn và những tình tiết kỳ quặc.

Nhìn chung, phim Sex and the City 2025 trở thành trải nghiệm đầy bàng hoàng và thất vọng đối với nhiều người hâm mộ. Họ tiếc nuối cho những năm tháng gắn bó, nhớ về những khoảnh khắc tình bạn, tình yêu và cuộc sống New York mà loạt phim từng mang lại, nhưng giờ phải đối mặt với cái kết mà không ai mong muốn. Dù vẫn có những điểm sáng trong diễn xuất và một số chi tiết thú vị, nhưng mùa 3 chắc chắn để lại dư vị hụt hẫng khó quên, khiến nhiều người tự hỏi liệu cả 27 năm chờ đợi có thực sự xứng đáng hay không.