Trong trận chiến sinh tử với Lữ Bố, Triệu Vân trụ được bao lâu: Chỉ Trương Phi là người biết câu trả lời

Có câu rằng "Nhất Lữ nhì Triệu tam Điển Vi" nên từ trước đến nay, Lữ Bố và Triệu Vân luôn là hai nhân vật được coi là mạnh nhất trong thời Tam Quốc. Cho tới tận ngày nay, sự so sánh về võ công và khả năng chiến đấu của họ chưa bao giờ ngơi nghỉ. Một số học giả cho rằng võ nghệ của Triệu Vân chỉ đứng sau Lữ Bố, trong khi những người khác tin rằng nếu Triệu Vân xuất hiện ở Hổ Lao Quan sớm hơn, Lữ Bố chắc chắn sẽ phải dè chừng. Vậy, ai mới thực sự là mãnh tướng mạnh hơn?

Lữ Bố, tự là Phụng Tiên, được mệnh danh là võ tướng xuất sắc nhất thời Đông Hán. (Ảnh: Sohu)

Trước hết, chúng ta hãy tìm hiểu kỹ về vị tướng vĩ đại Lữ Bố. Lữ Bố, tự là Phụng Tiên, được mệnh danh là võ tướng xuất sắc nhất thời Đông Hán, với biệt danh "võ tướng mạnh nhất Tam Quốc". Sức mạnh của ông được ví là có thể dời cả núi non, từng giao chiến ác liệt với ba anh hùng Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi tại Hổ Lao Quan. Qua đó thể hiện võ lực và tài năng chiến đấu vượt trội của mình. Bên cạnh Lữ Bố là chiến mã nổi tiếng Xích Thố, giúp ông đạt đến tốc độ không thể ngăn cản trên chiến trường, gần như không ai địch nổi.

Triệu Vân, tự là Tử Long, là một trong Ngũ Hổ Tướng của Lưu Bị, nổi tiếng với lòng dũng mãnh và vô cùng thiện chiến. (Ảnh: Sohu)

Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu về Triệu Vân, một vị tướng cũng đáng ngưỡng mộ không kém. Triệu Vân, tự là Tử Long, là một trong Ngũ Hổ Tướng của Lưu Bị, nổi tiếng với lòng dũng mãnh và vô cùng thiện chiến. Trong trận chiến nổi tiếng ở Trường Bản, Triệu Vân không màng nguy hiểm, một mình xông vào trận địa địch, cứu được con trai nhỏ của Lưu Bị là A Đẩu. Điều này thể hiện lòng dũng cảm phi thường và sự tháo vát đáng nể của ông. Triệu Vân không chỉ võ nghệ cao cường mà còn rất được Lưu Bị tin tưởng, trở thành trụ cột của nhà Thục Hán, được binh lính hết mực kính trọng.

Theo Sohu, chỉ có Trương Phi, người từng đối đầu với cả hai mới biết câu trả lời chính xác. Nhận định của ông về Lữ Bố và Triệu Vân mang tính khách quan và đáng tin cậy, giúp chúng ta có cái nhìn rõ ràng hơn.

Đánh giá của Trương Phi về Lữ Bố

Như mọi người đều biết, Trương Phi là một vị tướng tính tình phóng khoáng và cực kỳ dũng mãnh. Những lần đối đầu giữa ông và Lữ Bố đã trở thành giai thoại lưu truyền. Trong mắt nhiều người, Trương Phi rất coi thường Lữ Bố. Mỗi lần gặp Lữ Bố, ông đều hùng hổ đòi đánh. Ngược lại, Lữ Bố khi đối mặt với Trương Phi luôn tỏ ra kiềm chế. Tuy nhiên, nếu phân tích kỹ các trận đấu giữa Trương Phi và Lữ Bố, ta sẽ thấy giữa hai người vẫn có sự chênh lệch không nhỏ.

Mỗi lần gặp Lữ Bố, Trương Phi đều hùng hổ đòi đánh. (Ảnh: Sohu)

Trước cửa Hổ Lao Quan, Trương Phi tỏ vẻ không phục Lữ Bố nên đã tấn công. Kết quả là sau năm mươi hiệp, Quan Vũ lập tức xông vào, cùng Trương Phi vây đánh Lữ Bố. Rõ ràng, lúc đó Trương Phi đã sắp rơi vào thế hạ phong, võ công của ông không bằng Lữ Bố. Nếu không, Quan Vũ cao ngạo sẽ không hành động bất thường như vậy.

Dưới thành Từ Châu, đối mặt với Lữ Bố đang tập kích, Trương Phi lúc đầu còn lớn tiếng la hét, muốn quyết sống mái với Lữ Bố. Nhưng ngay sau đó, khi thực sự đối mặt, ông lại chùn bước, không dám nói gì nữa. Cuối cùng, Trương Phi bất chấp sự an toàn của vợ con Lưu Bị, bỏ chạy một mình. Rõ ràng, Trương Phi biết rõ mình không phải đối thủ của Lữ Bố.

Trương Phi biết rõ mình không phải đối thủ của Lữ Bố. (Ảnh: Sohu)

Tóm lại, võ công của Trương Phi không bằng Lữ Bố. Nhưng tại sao Trương Phi luôn khiêu khích Lữ Bố? Thực ra lý do rất đơn giản. Bởi vì mỗi khi Trương Phi khiêu khích Lữ Bố, Lưu Bị và Quan Vũ đều ở bên cạnh. Hai người anh là chỗ dựa lớn nhất của Trương Phi. Hơn nữa, sau khi chứng kiến sức mạnh của Lữ Bố, dù có Lưu Bị và Quan Vũ bên cạnh, khi khiêu khích Lữ Bố, Trương Phi cũng chỉ nói "đánh nhau ba trăm hiệp", chứ không dám nói đánh bại Lữ Bố.

Còn Lữ Bố mỗi lần đối mặt với sự khiêu khích của Trương Phi đều tỏ ra e dè, một mặt cũng là vì kiêng nể Lưu Bị và Quan Vũ. Mặt khác, Lữ Bố là người nắm rõ tình hình đại cục, không muốn trở mặt hoàn toàn với Lưu Bị, không muốn giao chiến sống mái với Trương Phi.

Đánh giá của Trương Phi về Triệu Vân

So với đánh giá về Lữ Bố, Trương Phi đánh giá Triệu Vân thấp hơn nhiều. Trong trận Trường Bản, khi nghe Mi Phương nói Triệu Vân đầu hàng địch, Trương Phi lập tức nóng nảy, nói muốn đi tìm và "giết Triệu Vân bằng một nhát giáo". Rõ ràng, trong mắt Trương Phi, Triệu Vân tuy mạnh nhưng không đáng sợ.

Sau đó, khi gặp Triệu Vân, dù đã biết qua lời của Giản Ung rằng Triệu Vân không hề đầu hàng, Trương Phi vẫn chất vấn tại sao Triệu Vân phản bội Lưu Bị. Rõ ràng, Trương Phi đang muốn răn đe Triệu Vân.

Trong mắt Trương Phi, Triệu Vân tuy mạnh nhưng không đáng sợ. (Ảnh: Sohu)

Nhìn thái độ của Trương Phi đối với Triệu Vân, chúng ta hoàn toàn có thể cho rằng, Trương Phi tự tin võ công của mình mạnh hơn Triệu Vân. Vậy nhận định của Trương Phi có sai không? Liệu Trương Phi chỉ nhất thời nóng nảy hay có căn cứ?

Thực ra Trương Phi không phải bốc đồng, bởi vì nếu so sánh với Văn Xú, Triệu Vân quả thực không bằng Trương Phi. Trong trận Bạch Mã, Triệu Vân và Văn Xú đánh nhau năm mươi hiệp bất phân thắng bại. Kết quả là ở trận Diên Tân, Quan Vũ chỉ ba hiệp đã đánh bại Văn Xú. Rõ ràng, Quan Vũ mạnh hơn Triệu Vân. Mà võ công của Trương Phi không thua Quan Vũ, thậm chí ông còn không hoàn toàn tâm phục Quan Vũ. Điều này cho thấy võ công của Triệu Vân không thể mạnh hơn Trương Phi, đó là chỗ dựa lớn nhất của Trương Phi khi đối mặt với Triệu Vân.

Tóm lại, Trương Phi đánh giá Lữ Bố là "đánh ba trăm hiệp", còn Triệu Vân thì "giết bằng một giáo". Rõ ràng, trong mắt Trương Phi, Lữ Bố mạnh hơn Triệu Vân.

Trong mắt Trương Phi, Lữ Bố mạnh hơn Triệu Vân. (Ảnh: Sohu)

Trong lịch sử, Triệu Vân và Lữ Bố chưa từng giao chiến trực tiếp. Tuy nhiên, theo quan điểm của Trương Phi, chúng ta có thể thấy rõ ràng rằng mặc dù Triệu Vân sở hữu phẩm chất dũng mãnh, nhưng xét về võ lực thuần túy, có lẽ ông khó địch nổi Lữ Bố. Các kỹ năng chiến đấu, thể lực và kinh nghiệm chiến trường phong phú của Lữ Bố có thể giúp ông chiếm ưu thế. Tuy nhiên, trí tuệ và tinh thần ngoan cường của Triệu Vân cũng không thể xem thường. Lòng dũng cảm và sự kiên trì của ông có thể tạo cơ hội cho ông trong cuộc đối đầu với Lữ Bố.

Đánh giá này của Trương Phi tuy có pha chút cảm xúc cá nhân, nhưng cũng phản ánh địa vị độc nhất của Lữ Bố trong số các võ tướng thời Tam Quốc từ một góc độ khác. Nếu hai người đơn đấu, người chiến thắng cuối cùng chắc chắn là Lữ Bố!

Theo Sohu, Sina, 163